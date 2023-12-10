Справится ли Леверкузен без Виртца? Штутгарт – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 10.12.2023

Бундеслига, 14-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Байер 16:30

Трансляция – Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Штутгарт" – "Байер" Смотреть трансляцию

Штутгарт

"Штутгарт" пережил настоящее преображение с момента назначения Себастьяна Хёнесса. Из команды, которая несколько лет заигрывала с вылетом из элиты, до одной из самых опасных сил во всей Бундеслиге. Дело близится к экватору чемпионата, а "швабы" и не думают сбавлять обороты. Выиграли 3 последних матча Бундеслиги, во второй раз в сезоне обыграли дортмундскую "Боруссию" посреди недели в рамках Кубка Германии.

Ключом к успеху является дерзкий прессинг и убийственный дуэт форвардов. Без мяча "Штутгарт" рискует, надеясь как можно чаще возвращать себе мяч в опасных зонах. Чтобы потом кормить Гирасси с 18 голами во всех турнирах или Ундава, который даже в роли второй скрипки умудрился забить уже 10 раз за сезон. При постоянный кроссах Фюриха и умных передачах Мийо пара форвардов всегда может рассчитывать на солидную поддержку.

Из существенных кадровых потерь у "Штутгарта" только Хироки Ито – основной левый/центральный защитник. Его в последних турах неплохо подменял Миттельштедт – было меньше надёжности сзади, зато в атаке левый фланг заиграл ещё азартнее. Также травмированы резервные полузащитники Роберто Массимо и Николас Нарти.

Байер

На прошлых выходных дортмундская "Боруссия" остановила 8-матчевую победную серию Леверкузена в Бундеслиге, самую продолжительную среди всех топ-чемпионатов. Подопечным Терзича повезло з дебютным голом, после чего "Байер" штурмовал ворота Кобеля всю игру и, вероятно, заслуживал намного больше, чем итоговые 1:1. Тем не менее, команда Хаби Алонсо так и остаётся единственной непобежденной в Европе на к концу декабря.

Ещё одна неприятность случилась с "Байером" посреди сезона. В кубковом матче с "Падерборном" травму получил главный индивидуальный талант команды Флориан Виртц. Команда Алонсо невероятно вариативна в атаке и их перфомансы не сильно зависят от отдельных исполнителей. Но, пожалуй, только потеря Джаки могла бы ударить по команде сильнее.

Заменить Виртца в стартовом составе должен динамичный Амин Адли, что немного изменит конфигурацию в атаке. У марокканца не самая впечатляющие показатели результативных действий(1+2), зато он полезен в прессинге (29 отборов) и может помочь с рывками за спину (рекордная скорость – 34.5 км/час). Альтернативой может послужить игра в два форварда – Шик набрал приличную форму и спас ничью своим ассистом в матче с Дортмундом.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Статистика и факты

"Штутгарт" имеет самый результативный дуэт в Бундеслиге. Гирасси и Ундав забили 24 из 33 голов "шваб" в сезоне, и 16 из 18 последних.

Даже в своих чемпионских сезонах "Штутгарт" никогда не стартовал так успешно, как в этом сезоне (30 очков в стартовых 13 турах).

"Штутгарт" проиграл последние 11 домашних матчей против лидеров Бундеслиги.

Только Хави Симонс (7) и Лерой Сане (6) имеют больше ассистов, чем квартет Леверкузена Хофманн, Фримпонг, Виртц и Бонифасе (по 5).

"Байер" в третий раз в клубной истории ни разу не уступил в стартовых 13 турах.

Ориентировочные составы

Штутгарт: Нюбель – Штенцель, Антон, Загаду, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Мийо, Фюрих – Ундав, Гирасси

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Адли – Бонифасе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – Байер от UA-Футбол

"Штутгарт" в потрясающей форме в этом сезоне, а у них дома соперникам приходится особенно трудно. Только "Хоффенхайму" (2:3) в дерби удалось взять очки на "Мерседес-Бенц Арене" в этом розыгрыше Бундеслиги. Так что на победу Леверкузена ставить не рискнём.

Обоих соперников объединяет любовь к атакующему футболу. Дуэт Гирасси-Ундав устрашает всю Бундеслигу, ровно как и латерали "Байера" (20 результативных действий) вместе с Бонифасе. Потому ждём сильных голевых осадков. Ставка: тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.