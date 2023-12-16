Бундеслига, 15-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Штутгарт 20:30

Трансляция – Megogo

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Бавария

"Бавария" не смогла воспользоваться второй кряду осечкой "Байера", влетев "Айнтрахту" с безумный счётом 5:1 в последнем туре. В той игре во Франкфурте по голевой ошибке совершили абсолютно все защитники мюнхенцев на поле, плюс плохо выглядели и Киммих с Нойером. Это можно списать на отсутствие игровых кондиций (10 дней без футбола), но всё равно катастрофу это никак не оправдывает.

Также в той игре не забил Харри Кейн, что для него большая редкость. До этого у него было 10 голов в 5 последних турах, что позволило англичанину выйти в лидеры гонки голеадоров (18 мячей). Впрочем, Кейн принёс пользу уже в следующем матче, отметив возвращение на родину ассистом на Комана в матче с МЮ (0:1), что похоронило надежды "манкунианцев" на плей-офф ЛЧ.

Автор единственного гола на "Олд Траффорд" Кингсли Коман получил мышечную травму в том поединке. Также проблемы с икрой у Мазрауи. Оба фланговых игрока в этом году на поле больше не появятся. Остаётся в лазарете также Серж Гнабри. Де Лигт вроде восстановился, но сходу бросать в бой нидерландца после непростого повреждения не станут.

Штутгарт

"Штутгарт" претерпел значительные изменения после прихода Себастьяна Хёнесса. Из команды, которая несколько лет находилась в опасной близости к вылету из элитного дивизиона, она превратилась в одну из наиболее опасных сил в Бундеслиге. По мере того как чемпионат приближается к концу первой половины, "швабы" продолжают демонстрировать высокий уровень игры.

На прошлых выходных "Штутгарт" сдержал главную сенсацию сезона "Байер" (1:1) в домашнем поединке. Агрессивный прессинг "шваб" создал реальные проблемы лидеру Бундеслиги, который вынужден был отбиваться весь первый тайм, раз за разом теряя мяч на своей половине. До этого парни Хёнесса выиграли свои последние три матча в Бундеслиге и дважды победили "Боруссию" из Дортмунда в чемпионате и Кубке.

Единственной существенной потерей в составе "Штутгарта" является отсутствие Хироки Ито, основного левого/центрального защитника. Его неплохо подменял Миттельштедт. Справа в защите должен выйти Вагноман – Йоша был прекрасен против "Байера". Также из-за травм отсутствуют хавбеки-резервисты Лилиан Эглофф и Николас Нарти.

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Статистика и факты

Кейн идёт в лидерах Бундеслиги по количеству голов (18). Гирасси отстаёт на два гола, зато у гвинейца лучший показатель минут на гол (забивает каждые 55 минуты, Кейн – каждые 63).

"Бавария" может повторить клубный рекорд результативных матчей дома. На данный момент мюнхенцы имеют серию из 73 матчей, в которых они забивали на "Альянц Арене" в рамках чемпионата.

"Бавария" чаще всего в своей истории побеждала "Штутгарт" (68 побед в 108 матчах Бундеслиги).

"Штутгарт" не уступал в двух последних выездах на "Альянц Арену".

"Швабы" только один раз в истории набирали больше очков по итогам 14 стартовых туров, чем в этом сезоне (31 очков, рекорд – 34 в кампании 2003/04).

Хёнесс – лучший тренер "Штутгарта" по набору очков (в среднем 2.14 за игру в 29 поединках).

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Горецка, Киммих – Сане, Мусиала, Тель – Кейн

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Антон, Загаду, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Мийо, Фюрих – Ундав, Гирасси

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Штутгарт от UA-Футбол

"Бавария" обязана брать победу после того, что случилось во Франкфурте на прошлых выходных. Но "швабы" в любом случае дадут бой. "Штутгарт" всегда играет сверхагрессивно, перестреляв по ударам доминантный Леверкузен в прошлом тур. Перестреляли они дважды и Дортмунд, в чемпионате и вовсе на целых 15 ударов. Ставка: "Штутгарт" нанесет больше 11.5 ударов с коэффициентом 2.27.