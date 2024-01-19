Бундеслига, 18-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Байер 19:30

Трансляция – Megogo

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг", в отличии от "Байера", в первом туре после рестарта чемпионата очки потерял. "Айнтрахт" (0:1) нанёс "красным быкам" первое домашнее поражение в Бундеслиге с апреля месяца, и всего второе в кампании после проигрыша лучшей команде Европы "Манчестер Сити" (1:3) в октябре.

Но в плане качества футбола в 17-м туре подопечные Марко Розе были на голову лучше лидера Бундеслиги. Но в традиционной для себя манере не смогли конвертировать 3 с лишним ожидаемых гола хотя бы в один реальный. Уступая по ходу встречи, "быкам" часто не хватает воли изменит ход поединка. И это может стать проблемой против Леверкузена.

Двумя единственными потерями в составе Лейпцига являются Айдара и Орбан. Первый на КАН, потому в центре поля ждём гораздо менее динамичного Кампля, или мобильного, но ещё зелёного Зайвальда. Орбана заменит опытный Клостерманн, которого Розе выбирает вместо молодого таланта Лукеба в важных играх.

Байер

После исторически успешной первой половины "Байер" не самым уверенным образом стартовал после зимнего перерыва. "Аугсбург" (0:1) легко сдерживал подопечных Хаби Алонсо в первый час игрового времени, время от времени позволяя себе проверять целиком обновлённую тройку центральных защитников Леверкузена, которая давала сбои.

В итоге скромный "Аугсбург" удалось дожать аж на 90+4 минуте усилиями Паласиоса. До выхода Виртца игры в атаке банально не было – к счастью, на этих выходных лучший игрок Бундеслиги в декабре готов выйти в старте. Не самым убедительным образом в реализации смотрелся Патрик Шик, который должен будет стать новым фромтменом атаки как минимум до апреля после травмы Бонифасе.

В сравнении с прошлым туром на Лейпциг вернётся не только Фло, но и лидер обороны Джонатан Та, в то время как Тапсоба и Коссуну ещё на КАН. Та пропускал прошлую игру из-за угрозы дисквалификации – Хаби берёг свою скалу на "красных быков". С лавки не поможет один из немногих игроков ротации, способно усилить игру, Амин Адли. Вингер тоже уехал на африканское первенство.

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Статистика и факты

Лои Опенда – 3-й лучший голеадор Бундеслиги (11 мячей), Бонифасе 4-й с 10 голами.

Поражение "Айнтрахту" в прошлом туре стало первым для "Лейпцига" на домашней арене в этом розыгрыше Бундеслиги.

45 очков по итогам первого круга в исполнении "Байера" – четвертый лучший результат в истории чемпионатов Германии. Лучше выступала только "Бавария" Гвардиолы (2013-16).

В своем первом сезоне в Германии Шик отметился 10 голами в 22 матчах за "РБ Лейпциг".

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Клостерманн, Симакан, Раум – Шлагер, Кампль – Баумгартнер, Симонс – Поульсен, Опенда

Байер: Градецки – Станишич, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Шик

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Байер от UA-Футбол

На зимнем отрезке "Байер" делил очки против большинства приличных соперников, включая дортмундскую "Боруссию" (1:1) и "Штутгарт" (1:1). Кадровые проблемы в обороне тоже настораживают, несмотря на возвращение Та. "РБ Лейпциг" дома – серьёзная сила, одолеть которую на их арене удаётся либо лучшим командам Европы, либо за счёт дикого отскока. Так что лёгкой прогулки для подопечных Хаби Алонсо не ждём. Ставка: победа "Байера" в один гол либо ничья с коэффициентом 2.09.