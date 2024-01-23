Бундеслига, 13-й тур (отложенный матч)

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Унион 21:30

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" начала вторую половину сезона с разгромной победы над "Хоффенхаймом" (3:0), которая стала девятой в десяти последних матчах Бундеслиги. Но несмотря на красноречивый счёт, игра команды Тухеля вызывала вопросы – в первую очередь в плане контроля контригры соперника: зинсхаймцы провели немало опасных быстрых атак.

Эта же проблема аукнулась в воскресенье, когда "Бавария" потерпела первое домашнее поражение в кампании от скромного "Вердера" (0:1). Даже без основной пары форвардов Бремен создал немало моментов в быстрых атаках, а выбор Геррейру в опорной зоне только усилил уязвимость "рекордмайстра". Плюс "Бавария" ужасно атаковала позиционно – посредственный низкий блок Бремена так и не был пробит.

В среду ожидается возвращение Горецки в опорную зону. Плюс Тухелю не помешал бы креатив Томаса Мюллера, который мог бы замаскировать проблемы в позиционной атаке за счёт своего ума. Мазрауи и Ким в сборных, Гнабри всё ещё восстанавливается.

Унион

После катастрофического старта сезона с отрезком из 9 поражений кряду в чемпионате, "Унион" несколько улучшил своё положение после назначения Ненада Бьелицы. И даже покинул зону вылета, имея отрыв в 3 пункта от красной зоны. Во многом это заслуга нового тренера, при котором "железные" набрали больше очков за 5 туров (8), чем за 11 стартовых поединков кампании.

"Железным" повезло, что труднейший выезд в сезоне был отложен на полтора месяца, за которых Бьелица успел вывести свою команду из кризиса. При Бьелице "Унион" в чемпионате проигрывал только однажды, хотя погром от "Бохума" (3:0) был тем ещё провалом. Также были победы над Гладбахом (3:1) и "Кёльном" (2:0) дома. Но за пределами родного Берлина коллектив часто сыпется – "Унион" вне "Дома Старого Лесника" не уступал лишь дважды за половину сезона.

Против "Баварии" не сможет сыграть два центральных полузащитника – Аисса Лаидуни в расположении сборной Туниса, а Рани Хедира снова травмирован. Хедира до этого вышел в старте на все матчи Бундеслиги, на которые был доступен, а Лаидуни имел 8 выходов в старте и 5 с лавки. Так что в полузащите стоит ждать Хаберера, Крала и номинальную десятку Ааронсона. Также в старте ожидается центрбек Фогт, выкупленный у "Хоффенхайма" в январе и отыгравший все 90 минут в минувшем туре.

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Статистика и факты

Кейн забил 22 гола в 16 стартовых тура Бундеслиги, повторив рекорд результативности Роберта Левандовски по итогам первого круга. Однако у британца есть шанс побить рекорд поляка, ведь матч против "Униона" – это отложенная игра 13-го тура.

Мусиала забил 5 голов в 6 последних выходах в старте, хотя до этого не забивал аж до конца октября.

На выходных "Вердер" сбил "Баварию" с 65-матчевой домашней результативной серии..

"Унион" набрал больше очков (7) в 4 матчах при Бьелице, чем при Фишере в стартовых 11 турах (6).

"Железные" никогда не побеждали "Баварии" в Бундеслиге (3 ничьи, 5 поражений).

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Мюллер, Мусиала, Сане – Кейн

Унион: Реннов – Кнохе, Фогт, Лейте – Юранович, Хаберер, Крал, Ааронсон, Гозенс – Фолланд, Беренс

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Унион от UA-Футбол

Структурные проблемы "Баварии" в позиционной атаке весьма ощутимы, плюс они же приводят к уязвимости команды к быстрым атак соперника. Но "Унион" не похож на коллектив, способный наказать за это. Так что ждём острожного матча с очередным страдальческим перфомансом "Баварии" в позиционной атаке. Где они возьмут не качеством атак, а их банальным количеством + классом исполнителей. Ставка: победа "Баварии" + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.30.