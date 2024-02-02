Бундеслига, 20-й тур

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Боруссия Д 21:30

Трансляция – Megogo

Хайденхайм

"Хайденхайм" стал одним из немногих команд-сюрпризов первого круга Бундеслиги, на 11 очков оторвавшись от зоны вылета. Впечатляющий результат для новичка немецкой элиты. Залог успеха – тактическая дисциплина и крепкая домашняя форма. Дома подопечные Франка Шмидта набрали 17 очков из своих 23.

К зиме новичок не только не сдал, но даже набрал форму. В 5 последних матчах на "Фойт-Арена" "Хайденхайм" не проигрывал, выиграв 3 из этих поединков. Всего же беспроигрышная серия коллектива Франка Шмидта насчитывает 6 игр.

Из кадровых потерь у "Хайденхайма" только центрбек Томас Келлер и центрфорвард Элидон Кенай, которые выбыли с травмами колена. Под вопросом полузащитники Гимбер и Томалла. Все остальные в полной боевой готовности.

Боруссия Д

"Боруссия" успешно стартовала в новом году, выиграв все три матча Бундеслиги – против "Дармштадта" (0:3), "Кёльна" (0:4) и "Бохум" (3:1). Соперники не самые впечатляющие (3 из 5 худших в этом сезоне), но никто кроме Дортмунда без потерь в новом году не обошёлся. За счёт такого рывка "Боруссия" неожиданно ворвалась в топ-4 на фоне неудач "РБ Лейпцига".

В последнем туре против "Бохума" (3:1) Дортмунд впервые сыграл в два форварда на фоне потерь в центре поля. Мукоко впервые за год вышел в старте, но впечатлил его партнёр по атаке Никлас Фюллькруг, оформивший хет-трик. Никлас был крут в подыгрыше и помогал команде быстро переходить в атаку, но дыра в полузащите ощущалась.

Брандт и Ройс всё ещё болеют, как и лучший игрок команды голкипер Грегор Кобель. Также под вопросом Санчо и Адейеми. В лазарете также Рюэрсон и Нмеча. Аллер в расположении сборной.

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Статистика и факты

"Хайденхайм" не проигрывал на своем поле в 5 последних играх Бундеслиги (3 победы, 2 ничьи).

В первом круге "Хайденхайм" отыгрался в Дортмунде с 0:2, забрав ничью (2:2).

Фюллькруг забил 7 голов в 9 последних матчах.

"Боруссия" выиграла два последних выездных матча. Третья подряд победа станет рекордной для этого сезона.

"Боруссия" – единственная команда, которая не теряла очков в 2024-м году.

Ориентировочные составы

Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Зирслебен, Ференбах – Мэлоуни, Шеппнер – Динкчи, Бек, Бесте – Кляйндинст

Боруссия Д: Мейер – Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Забитцер, Озджан – Мален, Байно-Гиттенс – Фюллькруг, Мукоко

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хайденхайм – Боруссия Д от UA-Футбол

Дортмунд действительно прибавил в некоторых компонентах после зимней паузы. Плюс качество игры улучшили зимние новички. Впрочем, Санчо вряд ли появится в старте на "Фойт-Арене" из-за мышечных проблем. Как и ещё множество важных игроков Терзича. Да и переоценивать недавний рывок "Боруссии" не будем. "Хайденхайм" невероятно неприятный соперник, особенно дома. И они вполне могут поставить первую подножку Дортмунду в новом году. Ставка: победа "Хайденхайма" или ничья с коэффициентом 2.13.