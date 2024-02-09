Бундеслига, 21-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бавария 19:30

Трансляция – Megogo

Байер

Исторический сезон "Байера" продолжается, несмотря на все трудности команды в последние недели. Команда Хаби Алонсо не проиграла ни единого матча во всех турнирах с самого начала кампании, и их беспроигрышная серия насчитывает феноменальные 30 поединков. Также Леверкузен выдал 3-й лучший результат в истории Бундеслиги. По итогам 20 туров у них уже больше пунктов (52), чем за всю минувшую кампанию (50).

С момента рестарта сезона "Байер" выиграл 4 из 5 поединков, несмотря на кадровые проблемы и трудный календарь. При этом банда Алонсо почти каждый раз выжимала нужный результат на воле: "Аугсбургу" (0:1) забили победный на 90+4-й, "РБ Лейпцигу" (2:3) в следующем туре на 90+1-й, "Штутгарт" (2:3) посреди недели выбили из Кубка благодаря мячу Та на 90-й.

При этом большинство кадровых проблем "Байера" никуда не подевались. Главные из них – отсутствие универсального напарника Джаки Паласиоса в центре поля и Виктора Бонифасе на острие атаки, без которого нападению не хватает вариативности. При это Коссуну все ещё на КАН. Из хороших новостей – возвращение из сборной Тапсобы, который провел первый матч в старте в Кубке посреди недели, а также Амина Адли, гол которого в ворота "шваб" выручил в весьма трудный момент.

Бавария

"Бавария" в случае победы на "БайАрене" вернёт себе единоличное первое место. Занятно, что их 50 очков по итогам 20 туров – 6-й лучший результат в истории Бундеслиги. Но несмотря на это команда идёт второй, а Томасу Тухелю регулярно приходится выслушивать критику в свой адрес. Хотя кроме позорного вылета из Кубка Германии и эксцесса во Франкфурте (5:1) предъявить им особо нечего.

Если "Байер" на старте нового года с трудом конвертирует качество игры в результат, то у "Баварии" скорее проблемы с самим футболом. Проигрыш "Вердеру" (0:1), как и последующая победа над "Унионом" (1:0) продемонстрировала слабость команды в позиционной атаке и уязвимость в переходы из атаки в оборону. Затем было два пропущенных от "Аугсбурга" (2:3) и победа над "Боруссией" М (3:1), добытая в последние 20 минут.

Кадровая ситуация у Тухеля ещё хуже. Накануне пополнил лазарет Альфонсо Дэвис. Также не сыграют Коман, Гнабри и Лаймер. Нойер вернулся к тренировкам в пятницу и по нему принимать решение будут в последний момент. Киммих и Упамекано готовы, хотя после травм ещё не играли. Как и Ким, вернувшийся с Кубка Азии.

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Статистика и факты

"Байер" не проигрывал во всех 30 матчах этого сезона.

Лерой Сане – лучший ассистент Бундеслиги (11). Алекс Гримальдо идёт вторым в гонке (9), плюс у испанца 7 голов в чемпионате.

Харри Кейн продолжает идти нога в ногу с рекордным сезоном Роберта Левандовски 2020/21. На данный момент у англичанина 24 гола в 20 матчах.

Впервые в истории Бундеслиги две лучшие команды имеют не меньше 50 очков по итогам 20 туров.

Только дважды в истории после 20 туров у кого-то ("Баварии") было больше очков, чем у "Байера" Хаби Алонсо (52). Конечно же, Алонсо тогда был игроком мюнхенцев.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Шик

Бавария: Нойер – Мазрауи, Де Лигт, Ким, Геррейру – Киммих, Горецка – Мюллер, Мусиала, Сане – Кейн

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Бавария от UA-Футбол

У "Баварии" больше кадровых потерь, но они хотя бы в состоянии их адекватно заменить. Вопрос только в кондициях того же Киммиха, Нойера, Упамекано и Кима. Также "Байер" провёл очень энергозатратный матч в Кубке посреди недели, в отличии от соперника, что не может не сказаться.

Что действительно вызывает опасения по поводу Леверкузена, так это их привычка не менять стартовый план. Хаби Алонсо не раз блестяще проявлял крутой матч-менеджемент в больших матчах, своими решениями по ходу матча позитивно влияя на игру. Но стартовый план часто остаётся неизменным (из-за чего "Байер" нередко проигрывает стартовый отрезок), и это шанс для Тухеля подготовить дебютную бомбу.

"Бавария" сделает всё, чтобы вернуть себе лидерство. Но невероятный футбол "Байера", помноженный на ментальную зрелость команды, выгодно отличающая Леверкузен от предыдущих претендентов, заставляет верить в позитивный результат для хозяев.

Ставка: фора на "Байер" +0.5 с коэффициентом 1.57.