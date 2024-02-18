Управление гневом. Бохум – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 18.02.2024

Бундеслига, 22-й тур

Бохум, Рурштадион

Бохум – Бавария 22:00

Трансляция – Megogo

Бохум

"Бохум" выдал очень солидный старт в 2024 году, проиграв только 1 из 5 поединков после рестарта. Единственная проблема неуступчивого андердога – обилие ничьих. Их было 3 на этом отрезке, а всего целых 10 в 21 туре. Это абсолютно наибольший показатель в Бундеслиге. Меньше проигрывали только представители топ-6, но при системе, где за победу дают 3 очка, такой подход работает не особо – "несгибаемые" идут 15-ми.

На своей арене "Бохум" представляет куда большую силу, нежели на выезде. На "Воновия Рурштадион" в это кампании проигрывали "Вольфсбург" (3:1) и "Штутгарт" (1:0), а не так давно – даже "Бавария" Нагельсманна. Правда, последние результаты против "рекордмайстра" неутешительны.

На матч с чемпионом Томас Леч не сможет рассчитывать на основного полузащитника Матуша Беро. Но кроме словака в лазарете только 36-летний резервный кипер Михаэль Эссер.

Бавария

"Бавария" пережила самую трудную неделю за время правления Томаса Тухеля. Сначала "рекордмайстер" с треском отлетел от "Байера" (3:0) в потенциальном матче за чемпионский титул. План Тухеля с тройкой защитников напрочь провалился против Леверкузена. Играя первым номером, Мюнхен провёл худший поединок в атаке за многие годы, а Харри Кейн отбегал встречу в гордом одиночестве.

Посреди недели их ждал ещё один провал. Хотя на этот раз Тухель вернулся к классике: 4-2-3-1, трио Киммих-Горецка-Мюллер в центре поля, но даже на заводских настройках "Бавария" была сама не своя. "Лацио" не только отзащищался на ноль, но и поймал соперника на контратаке, поставив под вопрос потенциальный проход "Баварии" в 1/4 финала ЛЧ.

Перед выездом на "Воновия Рурштадион" Томас Тухель не сможет рассчитывать сразу на 7 исполнителей первой команды. Серьёзные проблемы на флангах. В лазарете фулбеки Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер и Саша Боэ. А также вингеры Коман и Гнабри. Нойер и Мазрауи имели проблемы посреди недели, но всё равно вышли на игру с "Лацио".

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Статистика и факты

У форварда "Бохума" Брошински 2 гола в 2 последних турах. У Кейна – один.

"Бохум" проиграл лишь один матч из 10 на своей арене в этом сезоне. Всего у "несгибаемых" 15 очков, набранных дома.

Только представители топ-6 Бундеслиги проигрывали реже, чем "Бохум".

У Кейна было 3+2 в матче команд первого круга.

Последние 3 личных встречи закончились с общим счётом 17:0, включая 7:0 в первом круге.

Ориентировочные составы

Бохум: Риман – Эрманн, Ордец, Шлоттербек, Бернарду – Остерхаге, Лосилла, Штегер – Асано, Брошински, Антви-Аджей

Бавария: Нойер – Мазрауи, Упамекано, Ким, Геррейру – Киммих, Горецка – Мюллер, Мусиала, Сане – Кейн

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Бохум – Бавария от UA-Футбол

После двух громких провалов на домашней и европейской аренах "Бавария" оказалась под огромным давлением. Единственный повод для оптимизма – следующий соперник. "Бавария" с удовольствием выместит негатив на "Бохуме", который они в 3 последних встречах обыграли с общим счётом 17:0. Ставка: победа "Баварии" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.68.