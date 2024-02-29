Репетиция перед Лацио. Фрайбург – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 01.03.2024

Бундеслига, 24-й тур

Фрайбург, Европа-Парк

Фрайбург – Бавария 21:30

Трансляция – Megogo

Фрайбург

"Фрайбург" закончил две последние кампании Бундеслиги в топ-6, заслужив репутацию одну из самых неуступчивых команд Германии. Впрочем, в новом сезоне подопечным Кристиана Штрайха держать планку не удаётся. Уже по итогам 23-х туров они впервые за 3 года имеют двузначное число поражений в чемпионате. За последние 5 туров "чёрный лес" и вовсе набрал меньше всех очков.

На этом отрезке у "Фрайбурга" волевая ничья с "Айнтрахтом" (3:3), где команда трижды отыгралась по ходу встречи. И поражения "Вердеру" (3:1), "Штутгарту" (1:3), "Боруссии" Д (3:0) и даже "Аугсбургу" (2:1). Впрочем, на этом отрезке была сделана ставка на ЛЕ, и она себя оправдала, ведь "чёрный лес" вышел в 1/8 после невероятного камбека против "Ланса" (3:2).

При этом кадровые проблемы в обороне "Фрайбурга" всё ещё актуальны. Недоступны центрбеки Линхарт (основной) и Шмидт. Также под вопросом центральный защитник Кайтель, как и правый фулбек Кюблер. Лишь недавно восстановился Гинтер.

Бавария

На прошлых выходных "Бавария" на последних минутах вырвала победу над "РБ Лейпцигом" (2:1) благодаря дублю Харри Кейна. По сути, именно индивидуальный класс англичанина сделал разницу, ведь игра была абсолютно равной. Это позволило перечеркнуть ужасную серию из трёх поражений во всех турнирах.

Подопечным Томаса Тухеля крайне необходимо возвращать уверенность в своих силах перед ответной игрой против "Лацио" во вторник. В этом смысле календарь благосклонен к ним: встреча с кризисным "Фрайбургом", который к тому же имеют репутацию одного из самых удобных соперников для "Баварии" (12 побед в 15 последних личных встречах).

Кадровые проблемы "Баварии" ещё более существенны. На фоне травм Саши Боэ и Мазрауи справа в защите снова должен сыграть Киммих. Вакантное место в центре поля достанется Павловичу. Упамекано отбыл дисквалификацию и должен вернуться в старт в свете бана де Лигтта. Также недоступен Коман.

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Статистика и факты

До прошлого тура "Бавария" проиграла 3 матча кряду впервые с 2015-го года.

Харри Кейн – самый результативный игрок Бундеслиги (27+5). У лучшего бомбардира "Фрайбурга" Грифо 7 забитых мячей.

Кейн забивал всем командам Бундеслиги, кроме "Фрайбурга", "Айнтрахта" и "Униона".

В последний раз, когда "Фрайбург" побеждал "Баварию", Хаби Алонсо был на поле в качестве футболиста.

Ориентировочные составы

Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гинтер, Гульде, Гюнтер – Эггештайн, Рёль – Доан, Хелер, Грифо – Грегорич

Бавария: Нойер – Киммих, Упамекано, Ким, Геррейру – Павлович, Горецка – Мюллер, Мусиала, Сане – Кейн

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фрайбург – Бавария от UA-Футбол

"Фрайбург" мало того, что один из самых удобных соперников для "Баварии". "Чёрный лес" ещё и в своей худшей форме за несколько сезонов. Так что ждём комфортной победы мюнхенцев, как минимум в несколько мячей. Ставка: фора на "Баварию" (-1.5) с коэффициентом 2.22.