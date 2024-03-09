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Бавария – Майнц. Прогноз матча Бундеслиги на 09.03.2024

Германия

Ждём разгрома неудачливого Майнца

Бавария – Майнц. Прогноз матча Бундеслиги на 09.03.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 25-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Майнц 16:30

Трансляция – Megogo

Содержание

Бавария

"Бавария" показала признаки выздоровления посреди недели, взяв уверенный реванш у "Лацио" (3:0) в ответном матче Лиги Чемпионов. Харри Кейн сделал дубль и довёл свою статистику голов за мюнхенцев до идеальной – 33 гола в 33 матчах. Впрочем, Лига Чемпионов остаётся единственным трофеем, на которые могут претендовать подопечные Тухеля в этом сезоне.

Ведь в чемпионате за 10 туров до финиша "Бавария" уже на 10 очков отстаёт от "Байера". И никто в истории Бундеслиги никогда не отыгрывал столь большой дефицит. Тем более при столь краткой дистанции, что осталась до завершения сезона. Мюнхенцам остаётся только выигрывать игру за игрой и надеяться на чудо.

Мазрауи всё ещё травмирован, так что Киммих снова должен выйти справа в защите, где он довольно активно смотрелся на правом краю в компании Сане и Мюллера. Павлович дисквалифицирован, так что в центре появится Лаймер. С атакой всё стандартно. Разве что теперь Гнабри может помочь с лавки.

Майнц

В этом сезоне "Майнц" показывает катастрофические результаты, и после серии неудач руководство клуба уже вторично сменило тренера. Бо Хенриксен занял место Яна Зиверта на посту главного тренера лишь 3 тура назад. В его первой игре "Майнц" сумел завершить серию из 11 матчей без побед, обыграв "Аугсбург" (1:0) в прошлые выходные. Дальше было поражение "Байеру" (2:1) и боевая ничья с Гладбахом (1:1).

Несмотря на трудности, игра "Майнца" не так плоха. Их оборона показывает четвёртый результат в лиге по количеству допущенных моментов с игры и третий по допущенным со стандартных ситуаций. Однако вратарь Центнер проводит слабый сезон, совершив очередную грубую ошибку против Леверкузена. Нападение также не впечатляет, и команда страдает от худшей реализации в Бундеслиге.

Против "Баварии" не сможет сыграть целый ряд важных оборонцев – цепкие хавбеки Баррейро и Кор дисквалифицирован, центрбеки Ляйч и Бель имеют проблемы со здоровьем. Травмирован также вингер Нганкам.

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Статистика и факты

  • Кейн в среднем забивает каждые 79 минут в Бундеслиге.
  • "Бавария" выиграла 6 последних домашних матчей против "Майнца", забив 29 голов.
  • "Бавария" не проигрывала представителям зоны вылета 53 матча кряду. Последний раз такое случалось 16 лет назад.
  • "Майнц" набрал 4 очка в 3 матчах при Бо Хенриксене. Столько же было у его предшественника Яна Зиверта в 9 поединках.
  • "Майнц" – единственная команда Бундеслиги без побед на выезде.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Киммих, Де Лигт, Ким, Дэвис – Лаймер, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн

Майнц: Центнер – ван ден Берг, Гилавоги, Каси – Видмер, Краус, Амири, Мвене – Груда, Ли Чжэ Сон – Буркардт

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Трансляция матча "Бавария" — "Майнц"
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Ставки и коэффициенты

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1.27
6.50
11.50
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Прогноз на матч Бавария – Майнц от UA-Футбол

"Бавария" стабильно разбивает "Майнц" на своём поле: 6 побед в 6 последних матчах с 29 забитыми мячами. Учитывая серьёзные кадровые потери в центре обороны и опорной зоне, запарковаться на "Альянц Арене" гостям будет трудно. Тем более, мюнхенцы посреди недели показали, что снова могут играть агрессивно и качественно. Ставка: победа "Баварии" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.30.

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