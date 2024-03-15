Дармштадт – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 16.03.2024

Бундеслига, 26-й тур

Дармштадт, Белленфальтор

Дармштадт – Бавария 16:30

Трансляция – Megogo

Дармштадт

В отличии от другого новичка "Хайденхайма", уровень Бундеслиги для "Дармштадта" оказался слишком высоким. "Лилии" вполне заслуженно находятся на самом дне турнирной таблицы элиты. "Дармштадт" одержал две свои единственные победы в кампании ещё в начале октября, после чего 18 туров не может одержать 3 очка – это новый клубный антирекорд.

Подопечные Торстена Либеркнехта нарушили сразу два "смертных греха" аутсайдера – очень плохо играют на стандартах и ужасны в обороне. "Дармштадт" допустил больше всех моментов как с игры, так и со стандартов. По пропущенным в обоих компонентах "лилии" также худшие. Пропустили 8 от "Баварии" в первом круге, недавно 6 от "Аугсбурга. Та же история со стандартами в атаке – меньше с них создаёт только "Вердер".

Против "Баварии" команде не помогут правый защитник Бадер, центрбек Ридель, основной центрхав Нюрнбергер, форварды Хорнби и Ману. Под вопросом капитан Холланд, которого на позиции правого латераля последние туры подменяет форвард Скарке.

Бавария

В последние недели "Бавария" рвёт и мечет. Сначала подопечные Томаса Тухеля уверенно взяли реванш у "Лацио" (3:0) в Лиге Чемпионов, разгромив римлян на своём поле. А на прошлых выходных разозлённый "рекордмайстер" покуражился над бедолагами из "Майнца" (8:1). Кейн сделал хет-трик и отдал гениальный ассист, Горецка оформил 2+2, Мусиала – 1+2.

Рецепт возвращения былой формы – переход к заводским настройкам. Агрессивный футбол без страха ошибиться. Возвращение в старт Мюллера, добавляющего креатива. Из неожиданных деталей – перевод Киммиха на фланг обороны, что позволило Горецке больше ходить вперёд.

Посмотрим, как будет играть Горецка в паре с Павловичем, который вернётся в старт после дисквалификации. Геррейру должен выйти вместо Дэвиса, которому выбили несколько зубов в минувшем туре. Мазрауи всё ещё имеет проблемы с задней поверхностью бедра, зато снова тренируется Боэ. В лазарете из важных игроков остаётся только Коман.

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Статистика и факты

Харри Кейн забил 36 голов в 33 матчах за "Баварию".

6 последних команд, которые имели 13 очков после 25 туров, напрямую вылетали из Бундеслиги. У "Дармштадта" как раз столько же.

Лерой Сане не забивал в последних 15 матчах. На данный момент у него 8 голов в Бундеслиге (персональный рекорд).

"Бавария" не выигрывала на выезде в 4 последних играх на выезде во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Дармштадт: Шуэн - Скарке, Кларер, Циммерманн, Ишервуд, Карич – Юстван, Кемпе, Франьич, Хольтманн – Польтер

Бавария: Нойер – Киммих, Де Лигт, Дайер, Геррейру – Павлович, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Дармштадт" — "Бавария" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Дармштадт – Бавария от UA-Футбол

Это будет жестоко. Худшая оборона Бунделиги по всем параметрам примет разгневанную "Баварию". "Майнц", который точно обороняется на порядок лучше "Дармштадта", в минувшем туре пропустил от мюнхенцев 8. Ровно столько же, сколько "лилии" в первом круге. Ждём ураганного перфоманса от атаки баварцев. Ставка: Кейн забьёт минимум дважды с коэффициентом 2.60.