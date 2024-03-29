Дер Классикер. Бавария – Боруссия Дортунд. Прогноз матча Бундеслиги на 30.03.2024

Бундеслига, 27-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Д 19:30

Трансляция – Megogo

Бавария

После международного перерыва "Бавария" продолжит кампанию со встречи с излюбленной жертвой. В дер Классикере в последние годы классическим оставались только победы "Баварии" – "рекормайстер" выиграл 9 из 10 последних противостояний. Даже в сезоне, где Дортмунд боролся за титул, парни Терзича выглядели на порядок слабее конкурента в личных встречах.

"Бавария" имеет 10 очков отставания от лидера за 8 туров до финиша, так что шансы зацепиться за очередной титул выглядят призрачными. Впрочем, мюнхенцы пробились в следующий раунд плей-офф ЛЧ и набрали приличный ход в последние недели до паузы, выиграв три последних поединка с феноменальными 16 забитыми мячами за этот отрезок.

Капитан команды Мануэль Нойер снова получил травму, на этот раз незначительную. Так что место в воротах займёт Свен Ульрайх. Сане подлечился и готов вернуться в старт. Коман и Мазрауи тоже восстановились, но форсировать их возвращение на поле не будут. Также под вопросом Рафа Геррейру. Саша Боэ всё ещё недоступен.

Боруссия Дортунд

На фоне спада "РБ Лейпцига" в начале 2024-го года "Боруссия" заняла вакантное место в топ-4. Впрочем, фаворитами на квалификацию в ЛЧ их не назовёшь: РБ снова на ходу, а парням Терзича предстоит сыграть безумный отрезок сезона. В 5 ближайших турах у Дортмунда битвы против "Баварии", "Штутгарта", "Байера" и Лейпцига, плюс две встречи с "Атлетико" в 1/4 финала ЛЧ.

Одного очка отрыва над конкурентом может и не хватить на фоне такого календаря. Тем более, что "Боруссия" в этом сезоне не обыграла ни единого представителя топ-5 Бундеслиги, набрав одно очко из 12 возможных. В больших матчах Дортмунд часто теряется, и кроме неплохого сдерживающего перфоманса против Леверкузена, приятного вспомнить в подобных поединках нечего.

При этом перед поездкой на "Альяна Арену" у Эдина Терзича есть серьёзные потери. Во-первых, новоявленный лидер полузащиты Марсель Забитцер дисквалифицирован. Нмеча не так давно восстановился, так что вполне вероятно, что игру придётся начать с бездарной парой хавбеков Джан-Озджан. Плюс перед матчем заболел вратарь Грегор Кобель, едва ли не главный тащер Дортмунда в сезоне. Бенсебайни вылетел до конца сезона, так что Матсену альтернативы слева в защите не имеется.

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Статистика и факты

Кейн забил 31 гол в 26 матчах Бундеслиги, включая хет-трик в Дортмунде в первом круге. Это рекорд для дебютного сезона в чемпионате Германии.

"Бавария" не проигрывала в 10 последних дер Классикерах (выиграв 9 из них), забив 37 голов.

Томас Тухель проведёт свой 50-й матч у руля "Баварии". Дебютировал он как раз в Классикере прошлого сезона (4:2) в апреле.

С момента последней победы "Боруссии" в Классикере в составе команды уцелело лишь два игрока – Ройс и Санчо.

Матс Хуммельс станет рекордсменом по количеству сыгранных Классикеров (сейчас 28), если появится на поле в субботу.

"Боруссия" не обыграла ни единого представителя топ-5 Бундеслиги в этом сезоне, набрав одно очко из 12 возможных.

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрайх – Киммих, Де Лигт, Дайер, Дэвис – Павлович, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн

Боруссия Д: Мейер – Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен – Озджан, Джан – Мален, Брандт, Санчо – Фюллькруг

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Боруссия Дортунд от UA-Футбол

"Боруссия" приедет в Мюнхен страдать. Их фиаско в больших матчах уже стали привычкой, особенно во встречах с "Баварией". Банда Тухеля привыкла вымещать на них гнев, которого хватает на фоне будущей потери титула. Если в старте у Дортмунда ещё и появятся Майер и Озджан, то дело может дойти до неприличного. Ставка: победа "Баварии" + тотал выше 4.5 с коэффициентом 2.94.