РБ Лейпциг - Атлетико. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/4 финала

13 августа. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

“РБ Лейпциг” 22:00 “Атлетико”

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Футбольные матчи выигрываются не теми командами, которые играют лучше, а теми, которые абсолютно уверены в том, что они делают”, – сказал однажды Диего Симеоне. Его “Атлетико” выбил в 1/8 Лиги чемпионов “Ливерпуль”, одну из сильнейших команд мира. Кто-то называет игру “Атлетико” антифутболом, другие восторгаются агрессивностью, дисциплинированностью и самоотдачей команды Симеоне.

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После “Ливерпуля” “Атлетико” будет противостоять “РБ Лейпциг” Юлиана Нагельсманна. РБ существует всего 11 лет и впервые в своей небольшой истории будет играть в четвертьфинале Лиги чемпионов. 33-летний Нагельсманн не может похвастаться такой славной игровой карьерой как Симеоне, и никогда еще не выигрывал большие трофеи. Однако в качестве тренера он уже успел отклонить предложение мадридского “Реала” и устроить тактический мастер-класс Жозе Моуриньо.

Поведение Симеоне на бровке поля – это театр. Он дирижирует как своими игроками, так и болельщиками “Атлетико”, его энергичность и эмоциональность не знают пределов. Однако и Нагельсманн в большинстве случаев держит игру своей команды под контролем. Во втором круге Бундеслиги “РБ Лейпциг” стал единственной командой, которая смогла отобрать очки у “Баварии”. Мюнхенцы очень мощно начали игру, но Нагельсманн вовремя сделал изменения в тактических ролях своих футболистов и РБ смог нейтрализовать будущего чемпиона.

“РБ Лейпциг” закончил свой сезон в национальном первенстве на 22 дня раньше “Атлетико” и лишился своего лучшего футболиста. Тимо Вернер решил не дожидаться августовского турнира Лиги чемпионов и в июле присоединился к “Челси”. Его важность для команды невозможно недооценить. Вернер забил 34 гола и сделал 13 ассистов, “Лейпциг” проиграл шесть матчей и сыграл вничью десять раз, когда Вернер не забивал. Его некем заменить. Однако Нагельсманн надеется, что отсутствие Вернера – это возможность для других футболистов проявить себя. Например, для нападающих Юссуфа Поульсена и Патрика Шика, которые в Лиге чемпионов 19/20 еще не забивали.

“Атлетико” удачнее провел посткарантинный период. Команда Симеоне выиграла семь матчей и четыра раза сыграла вничью. Результаты “Лейпцига” поскромнее – всего три победы, четыре ничьи и одно поражение.

Ориентировочные составы

Помимо Вернера, “Лейпциг” не может рассчитывать на травмированного Конате, под вопросом участие в матче Хальстенберга и Шика. Ампаду вернулся в “Челси”, Вольф перешел в гладбахскую “Боруссию”. У “Атлетико” из-за проблем со здоровьем отсутствуют Врсалько и Корреа, из-за мышечной травмы может пропустить игру Парти.

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Мукиеле, Кампль, Лаймер, Анхелиньо – Форсберг, Забитцер – Поульсен

“Атлетико”: Облак – Ариас, Хименес, Савич, Лоди – Льоренте, Коке, Сауль, Карраско – Феликс, Диего Коста

Прогноз на матч “РБ Лейпциг” – ”Атлетико”

“Атлетико” вероятно постарается вымотать “Лейпциг” в первой половине встречи, поэтому стоит ожидать малорезультативный первый тайм. Кроме того, команда Симеоне не позволит РБ проводить контратаки, которые также будут менее эффективны из-за отсутствия Вернера. Вероятно исход встречи решит один гол, забитый со стандарта. Прогноз – победа “Атлетико” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.