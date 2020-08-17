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Динамо Брест - Астана. Анонс и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Чемпион Беларуси против чемпиона Казахстана

Динамо Брест - Астана. Анонс и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Новина українською
1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
18 августа. Брест. "ДАСК Брестский"
"Динамо" Брест 21:00 "Астана"
Арбитр: Новак Симович (Сербия)

Завтра в первом раунде квалификации главного еврокубка встретятся чемпионы Беларуси и Казахстана. Матч пройдет на домашней арене динамовцев, без зрителей.

"Динамо" Брест

В прошедшем сезоне динамовцы впервые в своей истории завоевали золотые медали чемпионата страны и получили право на участие в Лиге чемпионов. Данное выступление в ЛЧ будет первым для "Динамо".

Команда под руководством Сергея Ковальчука плохо стартовала в текущем национальном чемпионате и пребывает в плохой форме. "Динамо" Брест после 19 туров имеет в своем активе 29 очков и занимает 9 строчку в турнирной таблице. Последний тур чемпионата Беларуси был отменен из-за протестов в стране, исходя из этого динамовцы перед матчем с "Астаной" не имеют игровой практики уже две недели. Масла в огонь подливает ситуация вокруг пандемии коронавируса - в клубе было 10 случаев заражения среди футболистов, по этому часть игроков пребывала в лазарете и пропускала подготовку. Украинские легионеры, экс-игроки киевского "Динамо" - защитник Евгений Хачериди и Артем Милевский оправились после коронавируса, уже успели принять участие в матче против солигорского "Шахтера" Юрия Вернидуба и полностью готовы сыграть в этом поединке.

Также в клубе есть двое травмированных футболистов - украинский хавбек Александр Нойок и атакующий полузащитник Элис Бакай.

"Астана"

Команда из Казахстана в прошлом сезоне закономерно уже стала чемпионом страны - 6-й раз подряд. А в прошедшей кампании Лиги Европы "Астана" выступала на групповом этапе, где за 6 матчей заработала 3 очка. В последний раз "Астана" имела игровую практика еще в марте, до оглашения карантина, который вызвала пандемия COVID-19 - в текущем сезоне национального чемпионата команда провела лишь три матча.

Этой зимой клуб сменил главного тренера, на смену украинскому специалисту Роману Григорчуку пришел чех Михел Билек.

К этому поединку команда чешского наставника подойдет без травмированных и дисквалифицированных футболистов. Примечательно, что последние 4 из 5 матчей в главном еврокубке "Астана" не смогла одержать победу.

Предыдущие матчи команд

Примечательно, что раньше "Динамо" Брест и Астана не играли между собой. Можно разве что вспомнить товарищеский матч на зимных сборах в 2019-м году - тогда команды сыграли в голевую ничью, 2:2.

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Прогноз на матч "Динамо" Брест - "Астана"

Букмекеры в этой паре отдают явное предпочтение чемпиону Казахстана - "горожане" имеют гораздо больший опыт выступлений на европейской арене, а для динамовцев этот поединок станет дебютным на таком уровне, также может серьезно сказаться плохая форма в последних матчах и потеря лидеров. Хотя стоит отметить, что матч пройдет в Беларуси и дорога "Астаны" до Бреста заняла больше суток, плюс казахи давно не играли. Ставим, что обе команды забьют, но "Динамо" проиграет...

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Лига чемпионов Александр Нойок Астана Динамо (Брест) Прогнозы
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