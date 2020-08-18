Гроза грандов против звездного состава: кто сильнее. Прогноз Александра Шовковского

Прогноз на матч "Лейпциг" - ПСЖ: класс парижан позволит им выйти в финал. Коэффициент - 1.8

Мини-турнир Лиги чемпионов продолжается. В первом полуфинале "Лейпциг" померяется силами с ПСЖ, и для одной из команд этот выход в финал станет первым в истории. Кого же мы увидим в решающем матче за трофей анализирует тренер сборной Украины и эксперт Parimatch Александр Шовковский.

"Лейпциг" мог рассчитывать на гораздо большее в этом сезоне, если брать во внимание выступления команды в немецком чемпионате. "Быки" в первой части сезона активно соревновались даже за победу в Бундеслиге. Однако в итоге команда финишировала третьей. Зато в Лиге чемпионов подопечным Юлиана Нагельсманна удалось без проблем справиться с "Тоттенхэмом", после чего обыграть в четвертьфинале "Атлетико".

Встреча с "Матрасниками" не стала легкой для немецкой команды: после первого тайма без забитых мячей, "Быки" быстро открыли счет. И хотя потом соперник отыгрался, под конец основного времени немцы (не без помощи рикошета) забили победный мяч. Важной эта победа стала в контексте того, что, "Лейпциг" справился с командой, сильной стороной которой являются действия в обороне. Теперь же подопечным Нагельсманна следует встретиться с соперником, у которого главным преимуществом являются звезды в линии атаки. А это, очевидно, требует несколько иного подхода к ведению игры и большего акцента на линию обороны.

Постепенно ПСЖ возвращается к игровым кондициям. В отличие от немецкой команды, парижане не играли летом в чемпионате Франции, который был завершен досрочно, хотя оба финала Кубка сыграли, получив в них победу ("Лион", правда, удалось преодолеть только с помощью серии пенальти). В целом же парижане провели три официальных поединка в конце июля - начале августа, и хотя это больше, чем "Лейпциг", который кроме победы над "Атлетико" других матчей не имел, если бы восстановление Лиги чемпионов произошло на месяц раньше, именно у немецкой команды был бы повод говорить о том, что она находится в лучшем физическом тонусе.

Тем не менее, подопечные Томаса Тухеля получили всю необходимую игровую практику для подготовки на матчи Лиги чемпионов. Другое дело, что кубковые игры, и матч против "Аталанты", который завершился для парижан положительно только потому, что соперник пропустил два мяча уже в компенсированное время, оказались не самыми простыми для команды. Да, если анализировать статистику выступлений команды (с учетом товарищеских встреч), то у ПСЖ даже будет 11-матчевая победная. А уже сейчас ПСЖ может продолжить успешную тенденцию и, что самое главное, выйти в финал Лиги чемпионов.

"Лейпциг" - ПСЖ. прогноз

В предыдущем матче парижане долгое время не могли поразить ворота соперника из-за сбитого прицела. На этот раз, следует предположить, они быстрее забьют и смогут контролировать ход игры до ее окончания.

Экспресс

С двух матчей полуфинала можно собрать интересный экспресс с соблазнительным коэффициентом. Таким образом, смотреть игру будет не просто интереснее, это еще и позволит по-настоящему почувствовать свою собственную победу в Лиге чемпионов

"Лион" - "Бавария": "Бавария" выиграет оба тайма - 2.3

"Лейпциг" - ПСЖ: проход ПСЖ - 1.8

Общий коэффициент - 4.14