В шаге от финала: ждет ли нас сенсация. Прогноз Александра Шовковского

Прогноз на матч "Лион" - "Бавария": "Бавария" забьет больше 2.5 голов. Коэффициент 1.7

Команда-монстр против команды-сенсации. Против "Барселоны" мюнхенцы продемонстрировали футбол приближенный к идеальному. Зато "Лион" изобрел формулу уничтожения грандов и теперь команду Руди Гарсии все воспринимают полноценным претендентом на финал. Как может завершиться этот матч анализирует тренер сборной Украины и эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Внутренний сезон огорчил всех поклонников "Лиона". Команда Гарсии финишировала 7-й в досрочно завершенном чемпионате Франции. С Кубке Франции "Лион" вылетел в полуфинале (1:5 от ПСЖ), а финал Кубка лиги команда проиграла тому же ПСЖ в серии пенальти (5:6). На сегодня "Лион" остается без путевки в еврокубковые турнире следующего сезона.

В ЛЧ "Лион" выиграл лишь 4 из 9 матчей в этом сезоне. При этом, французы не выигрывали два матча подряд. После победы у них всегда идет ничья или поражение. В плей-офф "Лион" прошел "Ювентус" (1:0 дома и 1:2 на выезде) и "Манчестер Сити" (3: 1). "Лион" во второй раз в истории клуба пробился в полуфинал ЛЧ. Впервые они попали туда 10 лет назад и уступили на той стадии именно "Баварии".

Мюнхенский клуб уверенно выиграл чемпионат и Кубок Германии. Победная серия "Баварии" во всех турнирах длится 19 матчей. Команда уже забила за сезон 155 мячей — это рекорд клуба. В последних 4-х матчах команда Ганса-Дитера Флика забивала минимум 4 мяча.

В ЛЧ "Бавария" в этом сезоне выиграла все 9 матчей (забила 39 голов) и повторила рекордную серию "Барселоны" в сезоне-2002/03. В 1/8 финала мюнхенцы прошли "Челси" (3:0 и 4:1), а в четвертьфинале - "Барселону" (8:2). "Бавария" - первый клуб в истории ЛЧ, который забивает 8 мячей в матче на стадии плей-офф. Мюнхенцы в пятый раз за последние 7 лет выходят в полуфинал ЛЧ. Все 5 последних попыток закончились для "Баварии" неудачно - команда непременно проигрывала какому-то испанскому клубу.

На официальном уровне клубы сыграли 8 матчей: 4 победы "Баварии", 2 победы "Лиона", 2 ничьи. Последние три встречи выиграли мюнхенцы. Последняя победа "Лиона" датировано сезоном-2003/04. Тогда в группе ЛЧ французы победили в Мюнхене 2:1.

"Лион" - "Бавария". прогноз

"Бавария" победит, но разгрома не будет. Скорее всего, команда Флика забьет и выиграет оба тайма. "Лион" окажет достойное сопротивление и на один гол точно наигрывает.

Экспресс

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