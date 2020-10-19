ПСЖ - МЮ. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й тур

20 октября. Париж. "Парк де Пренс"

"Пари Сен Жермен" 22:00 "Манчестер Юнайтед"

Трансляция: Футбол 2

Судья: Антонио Матеу Лаос

Пожалуй, главная вывеска первого игрового дня Лиги чемпионов-2020/21. В дело вступает финалист минувшего розыгрыша "ПСЖ", которому попытается навязать борьбу некогда грозный, а нынче непредсказуемый "МЮ".

Париж начал сезон с двух поражений в домашнем чемпионате, вызванных в равной степени переполненным лазаретом и отсутствием предсезонки. Однако команда Томаса Тухеля, собранная из суперзвезд, быстро пришла в себя и последние 5 матчей выиграла с разницей мячей 18:1. Понятное дело, что "Реймс", "Ницца" и "Ним" - не самые грозные оппоненты, но все же.

С другой стороны, "Манчестер Юнайтед", матчи которого давно не для слабонервных. Победа над "Брайтоном" (3:2) была добыта благодаря пенальти на 99-й минуте, причем до этого форвард "Чаек" Троссар три раза попадал в каркас ворот. Дальше было историческое поражение от "Тоттенхэма" (1:6), где "Красные дьяволы" больше часа провели в меньшинстве, и, наконец, гостевая победа над "Ньюкаслом" со счетом 4:1 - вроде бы все хорошо, да только 3 из 4 голов подопечные Сульшера провели после 86-й минуты.

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"МЮ" разучился побеждать легко, ему недостает класса даже против аутсайдеров АПЛ. У Рашфорда иногда получается, но до Руни и, тем более, молодого Роналду ему далеко. Марсьяль непозволительно часто промахивается с убойных позиций; Погба всегда на своей волне. В итоге вся надежда Уле Гуннара Сульшера на Бруну Фернандеша - вот кто реально хорош. Правда, и соперники тоже об этом осведомлены, и кроют португальца изо всех сил.

"ПСЖ", конечно, создавать моменты попроще. Травмы Икарди и Верратти несколько ослабили потенциал команды Тухеля, однако в строю главные звезды - Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Килиан просто монстр - порешал для Франции проблемы в Загребе, а уже через 48 часов отгрузил дубль "Ниму". Этот сезон он начал с голов в режиме нон-стоп.

Также у Парижа лучше защита, которую даже мощная "Бавария" пробила лишь раз в финале ЛЧ. Магуайру и Линделефу, несмотря на ценники, очень далеко до Маркиньоса как в отборе, так и в плане первого паса. Да и вратарь у "ПСЖ" тоже качественнее - Кейлор Навас не привозит и пятой доли того, что вытворяет Давид де Хеа последние годы.

Проще говоря, "ПСЖ" лучшем всем. Чтобы обыграть такого соперника, "МЮ" надо выдать нечто экстраординарное. В марте 2019-го у него это получилось. Уле Гуннаре Сульшер тогда еще не растерял репутации волшебника, и его молодые, голодные парни с помощью Буффона и судьи вырвали историческую победу. То был один из лучших вечеров для клуба после ухода сэра Алекса, ставший таким благодаря неимоверным эмоциям и желанию от гостей. Нечто похожее "МЮ" нужно выдать и завтра, ведь в противном случае "ПСЖ" его просто сметет с пути, как сметает всех во Франции.

Цифры и факты

"ПСЖ" проиграл только 7 из 53 домашних матчей в Лиге чемпионов. Последнее поражение - как раз от "МЮ" в 2019 году

Минувший розыгрыш ЛЧ - самый успешный для "ПСЖ" за всю историю клуба. Париж впервые вышел в финал турнира

"ПСЖ" выиграл 5 последних матчей во всех турнирах с разницей мячей 18:1

"МЮ" выиграл 4 из 6 матчей в текущем сезоне. Побеждали Манчестер только "Кристал Пэлас" (3:1) и "Тоттенхэм" (6:1)

"МЮ" не проигрывает в гостях уже 17 матчей подряд. Последнее поражение датировано 19 января от "Ливерпуля" (0:2)

"ПСЖ" и "МЮ" только дважды встречались в Лиге чемпионов - это было в 2019 году. Тогда команды обменялись гостевыми победами, и англичане прошли дальше

Ориентировочные составы

У "МЮ" точно не сыграют травмированные Эдинсон Кавани и Гарри Магуайр - правда, потерей можно назвать лишь последнего, ведь уругваец - к слову, живая легенда "ПСЖ" - еще не успел адаптироваться в новой команде.

У "ПСЖ" лазарет и подавно переполненный - такова плата за отсутствие отдыха летом. Прямо сейчас травмированы Марко Верратти, Хуан Бернат, Тило Керер и Леандро Паредес. Плюс в разной степени под вопросом выход Мауро Икарди, Маркиньоса, Дракслера и Данилу Перейры.

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер - Гуйе, Эррера, Рафинья - Ди Мария, Мбаппе, Неймар

"МЮ": де Хеа - Уан-Биссака, Линделеф, Байли, Теллес - Матич, Погба - Мата, Бруну Фернандеш, Рашфорд - Марсьяль

Прогноз на матч "ПСЖ" - "МЮ"

Не мытьем, так катаньем более классная команда должна взять свое. "ПСЖ" слишком силен на своем поле, чтобы позволить несбалансированному сопернику победить. Победу хозяев букмекеры оценивают с коэффициентом 1,55-1,60.

Также вполне рабочим видится вариант со стандартным "верхом" - "МЮ" последние матчи только так и играет. ТБ 2,5 конторы оценивают с кэфом 1,52-1,58.