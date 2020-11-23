Лацио - Зенит: Прогноз и анонс матча Лиги Чемпионов

24 ноября, 22:00. Рим, "Стадио Олимпико".

Лига Чемпионов. Групповой этап. Четвертый тур.

Самый престижный футбольный турнир Европы возвращается в ускоренном режиме. Поединки Лиги Чемпионов группы F продолжатся встречей "Лацио" - "Зенит". Итальянский клуб борется за первое место квартета, в то время как российский беспомощно барахтается на дне. Сможет ли команда из Санкт-Петербурга навязать борьбу "орлам", или римский коллектив безоговорочный лидер игры?

История противостояния

Команды между собой встречались всего один раз, и то это было почти три недели назад в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Тогда, в Санкт-Петербурге, команды поделили очки, сыграв со счетом 1:1. С 32-ой по 82-ю минуту матча российский клуб побеждал, пока Кайседо не восстановил паритет. Более того, на третьей компенсированной к матчу хозяева того матча вышли вперед, однако просмотр судьей VAR внес свои коррективы.

Кадры

Хозяевам в матче не поможет Милинкович-Савич. Несколько дней назад полузащитник заболел коронавирусом. А вот Луиз Фелипе уже оправился от самой известной болезни 2020-го, сдав накануне отрицательный тест и готов помочь команде. Участие в матче Томаша Стракоша находится под вопросом. Вратарь продолжает восстанавливаться от травмы. Пока его место на поле последние матчи занимает 38-летний Пепе Рейна.

Иммобиле уже несколько раз стыкался с проблемами тестов на коронавирус. Накануне матча с "Брюгге" форвард (а еще Стракоша и Лейва) имел сомнительные результаты тестирования, поэтому УЕФА не допустил его к поединку. Перед последним перерывом на матч сборных итальянец сдал два негативных теста, однако комиссия региона Лацио не отпустила его на международные встречи. В среду, 18 ноября, он получил положительный тест, хотя накануне результат был отрицательный. Но в предыдущей игре Серии А с "Кротоне" Чиро не только сыграл, но и оформил гол+пас, поэтому готов к противостоянию в Лиге Чемпионов.

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Цифры, факты и шансы

"Лацио" еще не проигрывал в текущем сезоне еврокубков, имея три матча в активе: победу над "Боруссией" Дортмунд и две ничьи ("Брюгге" и "Зенит"). Клуб из Санкт-Петербурга всухую уступил немецкому коллективу и потерпел домашнее поражение в игре с бельгийским клубом. Все голы в группе подопечные Семака пропустили во втором тайме, причем четыре из пяти после 80-й минуты. Это означает, что команда Ракицкого просто не выдерживает полностью весь матч.

Самое главное для итальянского коллектива - это избежать недооценки соперника, которая была в предыдущей их встречи. Тогда "Зениту" помогли родные стены, сейчас же такое преимущество будет на стороне "Лацио". Подопечные Симоне Индзаги борются с "Боруссией" за выход в плей-офф с первого места, поэтому эти три очка должны быть весомым вкладом в будущий результат. Дома "орлы" победили своих прямых конкурентов с разницей в два мяча, поэтому с немного кризисным "Зенитом" проблем возникнуть не должно.

Прогноз на матч: Лацио - Зенит 1:0.