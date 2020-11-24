Аякс - Митьюлланн: Прогноз и анонс матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов. Групповой этап, четвертый тур.

25 ноября, 22:00. Амстердам, "Кройфф Арена".

Казалось бы, что в этом матче есть яркий лидер, но очень хочется надеяться, что датчане не просто так в групповом этапе Лиги Чемпионов. Пока у них ноль очков и всего один забитый гол в трех встречах. Но стоит вспомнить, что они доставили проблемы и "Ливерпулю", и "Аяксу", и обычно количество должно переходит в качество. Будут ли способны гости навязать борьбу амстердамскому коллективу?

История противостояния

Команды сыграли между собой всего один матч. Три недели назад феерическое начало (три гола за 18 минут) испортило его окончания. Не слишком атакующий футбол оставил итоговый счет на табло 1:2 в пользу нидерландцев. Единственная их победа в группе на данный момент.

Если бы эти клубы были людьми, то "Аякс" был бы прапрадедушкой "Митьюлланна". Дело в том, что хозяева матча старше гостей на целых 99 лет. На 21 году своего существования датчане впервые участвуют в групповом этапе Лиги Чемпионов, в то время как голландцы уже четырежды побеждали в самом престижном турнире Старого света. Последний раз - в 1996, когда "Митьюлланна" еще не существовало...

Кадры

Хозяевам не сможет помочь в матче нападающий Антони, который в прошлом противостоянии отметился уже на первой минуте. Также получил травму полузащитник Кудус, который играл в датской Суперлиге за "Норшелланн" и этот опыт помог бы на поле.

В матче будет присутствовать частичка украинского следа. Основным защитником датского коллектива является Эрик Святченко, сын отечественного художника Сергея Святченко, который в 1990 году уехал в Данию.

Ориентировочные составы:

"Аякс": Онана - Клайбер, Схюрс, Блинд, Тальяфико - Гравенберх, Лабиад, Еккеленкамп - Нерес, Траоре, Тадич.

"Митьюлланн": Хансен - Коолс, Святченко, Шольц, Паулиньо - Оньека, Каюсте, Дрейер, Систо, Мабил - Каба.

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Факты, цифры и шансы

"Аякс" за последние шесть домашних матчей забил 20 голов и победил пять раз. Единственная команда за этот отрезок, которая одолела подопечных Тен Хага - "Ливерпуль" (0:1).

Из последних восьми выездных официальных игр датчане выиграли всего три.

Нидерландский клуб в этом сезоне забил 41 мяч в 13 матчах, пропустив девять.

И "Митьюлланн", и "Аякс" сейчас возглавляют таблицу своих национальных чемпионатов.

Кроме разницы позиции в таблице коэффициентов (19 место против 115), команды имеют очевидную разницу в классе. Уже который год подряд "Аякс" Тен Хага удивляет футбольную Европу атакующим стилем игры. Важно еще при нем иметь результат, с которым в последнее время и нидерландцев проблемы. Но их не должно возникнуть в игре против "Митьюлланна", потому что их стиль называется "На результат, или не играю сам и не дам другому". Быстрые и техничные футболисты "Аякса" на голову выше датских коллег, поэтому без проблем должны набирать семь очков в группе и двигаться к плей-офф Лиги Чемпионов.

Прогноз на матч: Аякс - Митьюлланн 2:0.