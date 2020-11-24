Боруссия Менхенгладбах - Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа B, четвертый тур

25 ноября. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”. Рефери – Джюнейт Чакыр

“Боруссия” Менхенгладбах 19:55 “Шахтер”

Телетрансляция – Футбол 2, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, OLL.TV

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1/2/3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv.

Аудио трансляция – UA-Футбол

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Луиш Каштру назвал результат первого матча с “Боруссией” унижением, “ужасным пятном” на донецкой команде. Спустя 20 дней после разгромного поражения португальский специалист дает более взвешенный анализ произошедшему на “Олимпийском”: “Мы не прессинговали и у нас не было любого типа попыток добраться до ворот соперника. Завтра нужно будет добавить в этих двух моментах”.

При этом Каштру добавляет, что ничья с “Боруссией” будет неплохим результатом для “Шахтера”. Учитывая нынешнюю форму “горняков” и их кадровые потери перед игрой в Менхенгладбахе, возможно, он и прав. “Шахтер” отправился в Германию без двух левых защитников (Корниенко и Исмаили), а также Хочолавы, Дентиньо, Тайсона, Коваленко и Коноплянки.

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После первого матча с “Боруссией” Каштру критиковали за его кадровые решения, в частности упрямом нежелании что-то менять в составе, который брал очки против “Реала” и “Интера”. Было впечатление, что 59-летний португалец был намерен в одном режиме провести все матчи в групповом раунде Лиги чемпионов, особо не приспосабливаясь к сопернику. Против “Интера” это подход полуоправдал себя – “Шахтеру” откровенно повезло с ужасной реализацией соперника, но в следующем туре “Боруссия” забила все голы и за себя, и за “Интер”. Негативный результат в Менхенгладбахе может значительно ухудшить шансы “Шахтера” на плей-офф, поэтому Каштру больше не может полагаться на удачу. Отсюда и риторика о необходимости прессинга и уверенности в позиционной атаке.

Между третьим и четвертым туром Лиги чемпионов “Шахтер” провел два матча в УПЛ. До перерыва на сборные “горняки” обыграли киевское “Динамо” (3:0), но в следующем матче снова разочаровали своих болельщиков, не сумев выиграть у “Александрии” (1:1). Для “Шахтера” это была уже пятая ничья в десяти матчах УПЛ. Плотный календарь и коронавирус бьет по многим командам, но заметно также, что ряд футболистов “Шахтера” находятся в слабой форме, есть существенные проблемы и в организации игры.

Соперник “Шахтера” также проводит не идеальный сезон. После исторического киевского триумфа “Боруссия” проиграла в Бундеслиге “Байеру” (3:4), а в субботу потеряла очки во втором туре подряд, не сумев выиграть у “Аугсбурга” (1:1). “Боруссия” сумела забить быстрый гол, а во втором тайме еще и стала играть в большинстве после удаления у соперника. Однако в конце игры слишком прижалась к своим воротам и пропустила гол на последних минутах. С Гладбахом это случилось уже в пятый раз в сезоне. Тренер Марко Розе говорит о необходимости учится на ошибках, но пока от этой проблемы избавится не удается. Тем не менее перед игрой с “Шахтером” 44-летний тренер излучает оптимизм, но предупреждает, что вторая игра с “Шахтером” будет сильно отличаться от того, что происходило в Киеве.

Цифры и факты

“Шахтер” в своей истории восемь раз переигрывал немецкие команды, пять побед были добыты на выезде.

Но и на выезде в Германии “Шахтер” потерпел самое крупное поражение в своей еврокубковой истории, проиграв 7:0 “Баварии” в сезоне 2014/2015.

“Боруссия” Менхенгладбах забила 13 голов в предыдущих 12 матчах группового раунда Лиги чемпионов, но в нынешнем сезоне уже забила 10 голов в трех матчах ЛЧ.

Гладбах ранее никогда не играл в плей-офф Лиги чемпионов.

“Шахтер” смог не пропустить только в трех из 14 сыгранных матчей в сезоне 2020/2021. У “Боруссии” тоже только три клиншита в 12 матчах.

Ориентировочные составы

Из-за кадровых проблем у Каштру остается не так много вариантов. Эксперимент с Сиприано на левом фланге, вероятно, останется в прошлом, и на бровке сыграет Матвиенко. Остается вопрос по вратарской позиции и в опорной зоне. “Боруссия” также сыграет против “Шахтера” не в оптимальном составе. Фланговый бек Бенсебаини остается на карантине, Алассан Плеа, забивший “Шахтеру” три гола, только во вторник из него вышел. По-прежнему травмирован основной хавбек Хофманн.

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус – Вольф, Штиндль, Тюрам – Эмболо

“Шахтер”: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик – Тете, Мораес, Соломон

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Шахтер

За исключением матча “Шахтер” – “Интер” все поединки в группе B были крайне результативны. “Боруссия” – команда с лучшей атакой (10 голов), “Шахтер” – с худшей защитой (восемь). Возможно, разгрома во второй игре и не будет, но коэффициенты букмекеров (Тотал 3 Б в 1.74) говорят нам о том, что обе команды имеют проблемы с обороной. “Шахтер” должен не повторить ошибок первого матча, но в данный момент Гладбах выглядит более целостной командой. Прогноз – победа “Боруссии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.