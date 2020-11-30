Атлетико - Бавария. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа А, пятый тур

1 декабря. Мадрид, “Ванда Метрополитано”

“Атлетико” Мадрид 22:00 “Бавария” Мюнхен

Телетрансляция – Футбол 3, Megogo, Воля TV, OLL.TV

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

“Бавария” гарантировала себе первое место в группе A Лиги чемпионов, поэтому матчи с “Атлетико” и “Локомотивом” для нее лишены турнирного значения. После трудной победы над “Штутгартом” в Бундеслиге главный тренер “Баварии” Ханси Флик сказал, что его команда играет на “пределе”. Не стоит удивляться в тому, что в Мадрид не полетели три ключевых игрока “Рекордмайстера”: Роберт Левандовски, Леон Горетцка и Мануэль Нойер будут смотреть игру с “Атлетико” дома, как и травмированные Толиссо, Киммих, Дэвис и дисквалифицированный Рока. На следующих выходных “Бавария” играет матч чемпионата с “РБ Лейпциг”, и Флик явно указывает, что у него в приоритете.

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“Бавария” выиграла все свои 15 последних матчей Лиги чемпионов, но эта серия рискует оборваться в Мадриде. “Атлетико” Диего Симеоне давно уже не проводил настолько мощного сезона. “Атлети” пользуется нестабильностью “Барселоны” и “Реала” и набрал 23 очка из 27 возможных в девяти сыгранных матчах Ла Лиги. У “Атлетико” вторая атака в чемпионате (19) и лучшая защита в лиге (всего два пропущенных гола). Удивительно и то, что Симеоне демонстрирует тактическую эволюцию. В некоторых матчах он отказывается от традиционных 4-4-2 и играет в 3-4-2-1. Даже без двух топ-форвардов ветеранов Луиса Суареса и Диего Косты “Атлетико” побеждает регулярно. В двух последних турах Ла Лиги “Атлети” переиграл “Барселону” и “Валенсию”.

Не все так радужно для команды Диего Симеоне в Лиге чемпионов – всего одна победа в четырех матчах. “Атлетико” дважды не смог обыграть “Локомотив”, разгромно проиграл “Баварии” в первом туре (0:4) и единственную победу смог одержать только в матче с “Зальцбургом” (3:2), да и там все было на грани. То, в каком составе “Бавария” отправится в Мадрид – это подарок судьбы для Симеоне и его команды.

Ориентировочные составы

“Атлетико”: Облак – Савич, Хименес, Эрмосо – Триппьер, Коке, Сауль, Карраско – Льоренте, Феликс – Корреа

“Бавария”: Нюбель – Павар, Куасси, Зюле, Эрнандес – Мартинес – Коста, Мусиала, Мюллер, Сане – Шупо-Мотинг

Прогноз на матч Атлетико – Бавария

“Мы будет играть против “Баварии”, а не против имен. Это великая команда, а те, кто будут играть во вторник, постараются впечатлить главного тренера”, – говорит лидер “Атлетико” Коке. Да, “Бавария” будет без Нойера, Киммиха, Горетцки и Левандовски, но у нее все равно будут Мюллер, Сане, возможно кто-то из основных фулбеков. “Атлетико” будет непросто победить, но обстоятельства указывают в пользу мадридской команды. Прогноз – победа “Атлетико” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.