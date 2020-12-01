Роналду забьет и другие прогнозы на Ювентус - Динамо

"Динамо" уже потеряло все шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, и сейчас для киевлян главное удержать третье место. В любом случае всё решится в матче последнего тура с "Ференцварошем". Ну а против "Ювентуса" "Динамо" постарается хотя бы показать достойную игру. Удастся ли это команде Луческу?

Коэффициенты Favbet: 1.3 – 6.3 – 10.5

В матче первого тура в Киеве "бело-синие" сыграли относительно неплохо. В первом тайме киевляне играли практически на равных с итальянским грандом, но во втором Альваро Мората забил дважды и принес "Ювентусу" победу на классе – 2:0. Против "Барселоны" в 3-м туре "Динамо" выглядело еще лучше, но ответная игра с каталонцами расставила всё на свои места – с топ-клубами киевлянам играть очень сложно. Победа "Ювентуса" выглядит очевидной, но ставить на нее с коэффициентом 1.3 не очень интересно. А потому предложим несколько других интересных ставок:

Прогноз №1. Роналду забьет больше, чем Динамо - 2

На выходных "Ювентус" сенсационно не сумел обыграть скромный "Беневенто". Но у туринцев есть оправдание – не играл Криштиану Роналду. Андреа Пирло предоставил португальцу отдых перед Лигой Чемпионов. С "Динамо" он должен выйти в основе, и высока вероятность, что португалец забьет. В октябре Роналду переболел коронавирусом, но на его игре это никак не сказалось. После возвращение он забил уже 6 голов в 5 матчах за "Ювентус". Но коэффициент на гол Криша также не особо высок – 1.35. Куда больше можно заработать на ставке – "Роналду забьет больше, чем "Динамо". На это коэффициент ровно 2. Если Роналду забьет и туринцы выиграют всухую, то ставка пройдет. Конечно, если киевляне забьют, то португальцу придется забивать дважды, но для него это точно не выглядит неразрешимой задачей

Прогноз №2. Индивидуальный тотал Ювентуса больше (2.0) – 1.7

В каждом из четырех предыдущих матчей группового этапа "Динамо" пропускало как минимум два гола, а в последней игре с "Барселоной" и вовсе 4. Игра киевлян в обороне оставляет желать лучшего, и есть уверенность, что "Ювентус" этим воспользуется. Хотя бы дважды туринцы должны забить. Если забьют ровно два, то будет возврат ставки, что также неплохо

Прогноз №3. Тотал желтых карточек больше (3.5) – 1.6

Матч интересен еще и тем, что впервые женщина будет главным судьей в поединке Лиги чемпионов. Это француженка Стефани Фраппар. Возможно, вы ее запомнили по матчу Лиги Европы "Лестер" - "Заря". Как и ее украинская коллега Катерина Монзуль, Стефани судит довольно жестко и не признает авторитетов. На топ-уровне она провела 8 матчей, и хотя красную карточку за это время показала лишь раз, желтые карточки она доставала гораздо чаще – в среднем 5 раз за матч. Учитывая, что и в "Динамо" и в "Ювентусе" хватает жестких игроков, церемониться с ними Стефани Фраппар точно не будет. А потому ожидаем увидеть в матче как минимум 4 желтые карточки