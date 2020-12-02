Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет F, 5-й тур

Брюгге 22:00 Зенит

Стадион "Ян Брейден"

В завтрашнем матче сойдутся два главных аутсайдера группы F "Брюгге" и "Зенит". Бельгийцы всё ещё сохраняют шансы на выход в плей-офф, но для этого им нужно выигрывать оба оставшихся поединка в квартете и надеятся на неудачу "Лацио" в параллельной игре с "Боруссией" Дортмунд. Расклад не из легких, однако судя по всему "Брюгге" намерен бороться до конца за лигочемпионовскую весну.

Подтверждает такие амбиции команды и главный тренер Филипп Клеман: "Мы не собираемся играть на ничью в матче с "Зенитом". Будем стремиться к победе. Постараемся бороться за второе место в группе до последнего дня, а если нам удастся пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов – это будет фантастическим результатом". Такой настрой похвален, да и "Брюгге" уже удалось увезти из Питера три очка, так почему бы не попробовать повторить успех и в ответной игре?

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У такого подхода есть и обратная сторона. Если "Зениту" вдруг удастся взять реванш сегодня, то они сравняются с "Брюгге" по набранным пунктам и устроят нешуточную битву с ними уже за билет в Лигу Европы. Однако "черно-синие" кажется готовы к таким рискам во имя мечты о плей-офф Лиги Чемпионов, за что их нельзя не похвалить.

Подопечные Сергея Семака набрали свой единственный пункт в группе в матче с "Лацио" (1:1), который был на тот момент ослаблен из-за вспышки коронавируса. Сам наставник считает главной проблемой команды кадровые потери, а также отсутствия сильных трансферов летом: "Некоторые наши лидеры успели провести лишь несколько тренировок. Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно иметь длинную скамейку. Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали".

Под вопросом на игру у "Зенита" остаются Артём Дзюба и Магомед Оздоев, а также из-за дисквалификации не сыграет экс-защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен. Однако кадровые проблемы в сумасшедшем 2020-м есть у всех, и если питерцы вновь провалятся в игре с "Брюгге", то это нельзя будет списывать лишь на травмы лидеров.

Ориентировочные составы:

"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Мехеле, Мата – Альваррес – Диатта, Ванакен, Вормер, Ланг – Деннис "Зенит": Кержаков – Жирков, Сантос, Ракицкий, Караваев – Дриусси, Оздоев, Барриос, Кузяев – Ерохин, Азмун

Прогноз: Победа "Брюгге" 2:1. Бельгийцы неизменно показывали качественную игру в этом групповом раунде, несмотря на очевидно слабейший состав в квартете. За счёт мотивации они способны вырвать еще одну победу у "Зенита", разуверившегося в своих силах в еврокубках в последнее время.