Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

9 марта. Дортмунд, BVB-Штадион

"Боруссия Д" 22:00 "Севилья"

Первый матч – 3:2

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Телетрансляция – Футбол 2

"Боруссия" обеспечила себе солидный задел в первой части дуэли, забив "Севилье" три выездных гола. Дортмундцам удалось нейтрализовать фирменные фланговые комбинации испанцев и разорвать соперника на контратаках. Солировал Холанд под аккомпанемент своевременных передач Ройса и Санчо. Поздний гол де Йонга со стандарта вернул противостоянию интригу, хотя "рохибланкос" всё равно выйдут на "Вестфален" с обязательной задачей забить как минимум дважды.

На выходных обе команды обменялись поражениями в чемпионате. "Боруссия" была бита "Баварией" (2:4). Неугомонный Холанд оформил дубль за дебютные 10 минут, но впоследствии дортмундцы не были замечены на поле и справедливо проиграли. "Севилья" же уступила скромному "Эльче" (1:2), потерпев четвёртое фиаско в пяти последних встречах. Справедливости ради стоит заметить, что Лопетеги провёл масштабную ротацию в последнем туре, чтобы поберечь лидеров на сегодняшнюю игру. А до этого "рохибланкос" в кубке (с овертаймом) и чемпионате последовательно обыграла хоть и кризисная, но всё ещё гордая "Барселона".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Назначение Эдина Терзича на пост главного тренера немного стабилизировало ситуацию в "Боруссии", но у команды всё ещё хватает слабых мест. Особенно это касается обороны – БД пропустила 23 гола в 17 матчах при новом наставнике, регулярно устраивая перестрелки с оппонентами. Это всё очень нравится нейтральным зрителям, но на важный поединок Лиги Чемпионов, тем более имея преимущество, лучше бы просто уметь "засушить". Но этот коллектив на это не способен. В 5 последних матчах "Севильи" в ЛЧ было забито 3 и более гола, так что всё указывает, что наша встреча просто обречена на высокую результативность, что повышает шансы испанцев на камбек.

В пользу "Севильи" говорит также кадровые ситуации команд. У "рохибланкос" в лазарете пребывает только Видаль, в то время как "Боруссия" будет обходиться без Санчо, корневого игрока центра поля Акселя Витселя, центрбека Аканджи и дуэта левых защитников Шмельцера и Геррейру. Также под вопросом ещё и Джованни Рейна. К счастью для дортмундцев, сможет сыграть Холанд. На выходных его заменили после стыка с Боатенгом, но судя по всему, норвежцу удалось отделаться сильным ушибом.

Ориентировочные составы:

"Боруссия": Бюрки – Менье, Джан, Хуммельс, Шульц – Дилейни, Беллингем, Дауд – Ройс, Азар – Холанд

"Севилья": Буну – Навас, Кунде, Карлос, Акунья – Хордан, Фернандо – Окампос, Ракитич, Гомес – Эн-Несири