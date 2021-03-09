Ждем голов и открытого футбола. ПСЖ - Барселона. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

10 марта. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Футбол 2, MEGOGO

Центральный поединок игрового дня Лиги чемпионов даже после того, что произошло три недели назад в Барселоне.

Вообще те 1:4 стали для "блаугранас" отличным уроком. Команда встрепенулась и поняла, насколько плоха в обороне. Рональд Куман начал экспериментировать и пришел к схеме 3-5-2, с которой у нестабильных Ленгле и Юмтити появилась подстраховка. Результат пока прекрасен - четыре последних матча "Барса" выиграла с общим счетом 10:0.

Другое дело, что с "ПСЖ" уже поздно пить Боржоми. На 99% противостояние было проиграно в первом матче, когда "Барса" позорно сыграла в собственной штрафной. Мбаппе забил 2 из 3 голов с нескольких метров; Кин вообще выиграл верховую борьбу практически во вратарской. Выход не до конца выздоровевшего Пике, скорее, навредил "Барсе", чем помог.

Завтра Пике не будет. Также пропустит матч и Рональд Араухо. У "ПСЖ" будут отсутствовать игроки атаки - Неймар и Кин. Получается, потери равноценные.

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На плохую форму Парижа "Барсе" тоже рассчитывать не придется. После победы на "Камп Ноу" команда Маурисио Почеттино провалила игру с "Монако" (0:2), но дальше добыла три кряду сухие победы. В большом порядке Мбаппе, оформивший дубль в субботу с "Брестом" (3:0); также нравится форма Верратти и Паредеса; вернулся в строй и сходу отметился ассистом Ди Мария.

В природе существует только один фактор, который может позволить "Барсе" если не выиграть, то хотя бы побороться за выход в следующую стадию. И нет, это не Лионель Месси. Уже нет. Лет 5-7 назад - возможно, но сегодня Эль Лео уже зависит от партнеров не меньше, чем они от него.

Фактор, о котором идет речь - психология. После чудесной "Ла Ремонтады" в 2017 году, когда каталонцы отыгрались после 0:4 и победили дома 6:1, у "ПСЖ" мог сложиться некий комплекс "Барселоны". И если вовремя и достаточно сильно на него надавить, то результат может быть непредсказуем. Допустим, два сухих гола в стартовые 20 минут могут изменить расклад сил до неузнаваемости. А когда "ПСЖ" нервничает, он плох. Этим во Франции пользовались и "Марсель", и "Монако", и даже "Лорьян".

Конечно, Куман про это знает. Его "Барса" ринется вперед со старта, чтобы по возможности не только забить, но и конкретно напугать соперника. Если удастся - будет интересно, если нет - тогда "ПСЖ" снова разгромно победит. В нормальном, неиспуганном состоянии Париж при Почеттино идеально играет на контратаках.

Цифры и факты

"ПСЖ" выиграл 12 из 15 последних матчей во всех турнирах; "Барселона" - 11 из 15

"Барселона" выиграла 4 последних матча с общим счетом 10:0; "ПСЖ" победил в трех кряду играх со счетом 8:0

После первого матча трехнедельной давности "ПСЖ" сыграл 4 матча (3 победы, 1 поражение), а "Барселона" - 5 (1 ничья, 4 победы)

"Барселона" побеждала в Париже только 1 раз в 21 веке - это случалось в 2015 году. Еще дважды каталонцы проиграли, а в 2013-м сыграли вничью

Минувший выезд "Барсы" на "Парк де Пренс" завершился для нее катастрофично - 0:4

"ПСЖ" выиграл все 4 матча в Лиге чемпионов, которые обслуживал Энтони Тейлор. На поединке "Барсы" англичанин работал только раз, и тогда дело закончилось ничьей 0:0

Ориентировочные составы

"ПСЖ" сыграет примерно в том же ключе, что и на "Камп Ноу", только вместо получившего травму Кина выйдет выздоровевший Ди Мария. "Барса" же применит свою новую схему 3-5-2, к которой еще не привыкли соперники. Ждем выхода в старте Усмана Дембеле, который вроде бы восстановился и готов играть.

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Эррера, Паредес - Ди Мария, Верратти, Мбаппе - Икарди

"Барселона": Тер Штеген - Мингеса, Ленгле, Юмтити - Дест, де Йонг, Бускетс, Альба - Педри, Месси, Дембеле

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Барселона"

"Барса" будет атаковать и, следовательно, проваливаться в защите. "ПСЖ" этим воспользуется, но и Месси с Дембеле, если будут в ударе, гол-второй организуют.

Понятно, что при таком раскладе пройдет дальше Париж, но в этом конкретно взятом матче на поле должно быть весело. Ставим на ТБ 3,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами от 2,02 до 2,1.