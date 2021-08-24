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Шахтер - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 25 августа 2021

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Будет сложно. Но по-другому в группу ЛЧ не попасть

Шахтер - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 25 августа 2021

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний шаг. Ни для кого не секрет, что попадание в группу ЛЧ - одна из главных задач для "Шахтера". Как минимум на старте сезона. "Горняки" впервые за четыре года не попали туда напрямую, уступив чемпионский титул киевскому "Динамо", из-за чего были вынужденны проводить четыре дополнительных матча в квалификации. И пока все идет успешно. Дважды "оранжево-черные" переиграли "Генк", неделю назад смогли одолеть на выезде "Монако". Казалось бы, теперь нужно просто не проиграть в Украине и вы в ЛЧ. Но сказать это куда проще, чем сделать на поле.

На игру, перенесенную из Киева в Харьков, приедет раненое "Монако", которое из-за последних результатов стало в разы опаснее. Команда Ковача заваливает старт нового сезона, но победа над "Шахтером" поможет "монегаскам" все исправить. Так что вице-чемпиону стоит готовиться к еще более сложным трудностям, чем те, через которые они прошли неделю назад.

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"Шахтер" 22:00 "Монако"

ЛЧ, раунд плей-офф. Вторая игра
25 августа, Харьков, ОСК "Металлист"
Арбитр: Э.Тейлор
Трансляция: "MEGOGO"
Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Ходит много разговоров, что "Монако" делает ставку на выход в группу ЛЧ, выпуская на матчи Лигу 1 далеко не самый основной состав. Точно так же стал поступать и Роберто де Дзерби, который в последнем туре УПЛ выпустил резервистов. По сравнению с игрой с "монегасками", на поле вышли 10 новых футболистов, которые, пусть и не без проблем, но разгромили "Черноморец". Победа позволила игрокам зарядиться положительными эмоциями, а алленаторе сумел разглядеть ближайшие резервы. Одним словом, "Шахтер" с пользой провел выходные.

У "горняков" одна проблема - из-за травмы не сыграет с "Монако" Анатолий Трубин, который останется вне игры ближайшие три месяца. Лишний раз говорить о важности молодого кипера нет смысла, просто вспомним, что в выездной битве с "Монако" он стал лучшим в матче. Сможет ли Пятов повторить его успех? Сказать сложно. Опыта у Андрея больше, чем у всех остальных игроков "Шахтера", однако с "Черноморцем" он сыграл не совсем уверенно.

По остальным позициям никаких вопросов быть не должно. Предположим, что на поле появятся все те же, кто играл с "монегасками" во вторник.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Витао, Марлон, Матвиенко - Майкон, Антонио - Тете, Педриньо, Соломон - Траоре

"Монако":

Команда Ковача проспала первые полчаса домашнего матча с "Шахтером", однако после забрала инициативу и превзошла "горняков" почти по всем показателям. Кроме голов. В целом, не скажешь, что "монегаски" провалились с командой де Дзерби, а вот их недавнее поражение в Лиге 1 оправдать сложно. "Монако" выпал достаточно простой календарь на старте турнира, но, поставив все на ЛЧ, они умудрились скатиться в зону вылета в родном первенстве. И это точно негативно отразится на моральном состоянии команды.

Не беремся предполагать, рискнет ли Ковач менять схему перед "Шахтером", но несколько рокировок в составе точно случится. На правый фланг вернется отдохнувший Сидибе (пропускал матч Лиги 1), а в центре обороны поставим на пару Бадьяшиль - Павлович. Также, по нашему мнению, в центре поля окажется Лукас. Как быть с вратарем - загадка. Против "горняков" неплохо отстоял Маевски, а вот Нюбель откровенно слабо сыграл последний матч Лиги 1. Рискнем поставить, что Ковач сделает ставку именно на поляка.

Ориентировочный состав: Маевски - Сидибе, Бадьяшиль, Павлович, Энрике - Мартинш, Тчуамени, Лукас, Головин - Фолланд, Бен Йеддер

Путь в квалификации

"Шахтер" и "Монако" завершают свой отборочный путь очной игрой в Харькове. Сильнейший по сумме двух матчей отправляется в группу ЛЧ, проигравший - в турнир статус ниже. Оба коллектива стартовали с третьего отборочного раунда, выбив, соответственно, "Генк" и "Спарту".

"Монако":

ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 03.08.2021
"Спарта" - "Монако" 0:2

ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 10.08.2021
"Монако" - "Спарта" 3:1

ЛЧ, раунд плей-офф, 17.08.2021
"Монако" - "Шахтер" 0:1

"Шахтер":

ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 03.08.2021
"Генк" - "Шахтер" 1:2

ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 10.08.2021
"Шахтер" - "Генк" 2:1

ЛЧ, раунд плей-офф, 17.08.2021
"Монако" - "Шахтер" 0:1

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Статистика команд

На стороне "Шахтера" ощутимое преимущество, если говорить об официальных матчах сезона 2021/22. "Оранжево-черные" выиграли семь из восьми своих игр, в то время, как на счету "монегасков" две победы и три поражения в шести.

"Монако":

ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 10.08.2021
"Монако" - "Спарта" 3:1

Лига 1, 2-й тур, 13.08.2021
"Лорьян" - "Монако" 1:0

ЛЧ, раунд плей-офф, 17.08.2021
"Монако" - "Шахтер" 0:1

Лига 1, 3-й тур, 21.08.2021
"Монако" - "Ланс" 0:2

"Шахтер":

ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, 10.08.2021
"Шахтер" - "Генк" 2:1

УПЛ, 4-й тур, 13.08.2021
"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0

ЛЧ, раунд плей-офф, 17.08.2021
"Монако" - "Шахтер" 0:1

УПЛ, 5-й тур, 21.08.2021
"Черноморец" - "Шахтер" 0:3

Последние очные встречи

ЛЧ, раунд плей-офф, 17.08.2021
"Монако" - "Шахтер" 0:1
Гол: Педриньо 19

Контрольный матч, 05.07.2015
"Шахтер" - "Монако" 3:0
Голы: Марлос 6, 15, Тайсон 52

Кубок УЕФА, 1-й раунд, 03.10.1979
"Монако" - "Шахтер" 2:0
Голы: Оннис 49, Дальжер 53

Кубок УЕФА, 1-й раунд, 19.09.1979
"Шахтер" - "Монако" 2:1
Голы: Соколовский 48, 70 - Пети 80

"Шахтер" - "Монако": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Шахтер" - "Монако" от UA-Football

Ничья 1:1. Победа на выезде неделю назад серьезно облегчила задачу "горнякам". Им не нужно будет атаковать и лезть на рожон, можно просто сделать ставку на быстрых игроков и любимые контратаки. Не нужно взламывать автобус, биться о защитную стену и тд. Однако потеря основного вратаря, который неплохо приспособился к тактике нового тренера, может серьезно отразиться на матче среды. За Пятовым - огромный опыт и капитанская повязка, однако в последние годы не отличался особой стабильностью и выпал из основы "Шахтера". Хочется надеяться, что вожак не подведет стаю и они вместе попадут в группу ЛЧ. Мы же ставим на результативную ничью, веря, что каждая из команд найдет в ближайшей встрече свой гол.

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (17)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 21:49
Шахтер - чемпион!!!!
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+4
-2
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МЕS QUE UN CLUB
24.08.2021 в 22:14
шахтар 0-10 Боруссія М слався радной чмохтьор
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+1
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 22:23
Победы с Реалом, ничьи с Интером, и это только часть прошлогодней компании, а дырочка что порешала?? Легла как в ЧУ перед ней её прихвостни?))))
+2
-1
amg333 (Kyiv )
24.08.2021 в 21:36
Форца Монако
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+2
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.08.2021 в 21:47
Ты - уш.епок! И ты - никчёмный)))
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+3
-3
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c99baf (Харьков)
24.08.2021 в 21:01
Поддержка будет,надеюсь Харьков завтра будет фартовым для " Шахтёра".
Ответить
+5
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.08.2021 в 20:17
Удачи Шахтеру!!!
Ответить
+6
-2
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
24.08.2021 в 20:14
Трубин действительно очень серьёзная потеря для ЩД особенно учитывая ту игру Пятова которую мы увидели в Одессе. 50 на 50 с верой в нашу команду. А букмекеры опять на французов ставят, правда уже не так явно
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+4
-2
avatar
МЕS QUE UN CLUB
24.08.2021 в 20:05
бажаю, щоб позорна команда одного з катів України вилетіла позорно програвши! З Днем Незалежності!
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+2
-6
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c99baf (Харьков)
24.08.2021 в 21:07
Слышь чмо! Почешись своим ходом или с ускорением.
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+2
-4
Gafan777 (Каменка)
24.08.2021 в 21:29
Слушай, вряд ли ты удостоен такой чести, как празднование такого дня как День Независимости Украины, как бы тебе нравился не нравился Шахтёр, они представляют страну и это факт для адекватных людей, а в данном случае позор страны получается это ты. Забудь о Шахтере, он тебе не нужен.
Ответить
+5
-3
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 21:39
Украину представляет наша сборная. Клуб прежде всего представляет свой город. Мы вот все время в Европу с 2014 года а там нет такого чтобы болели за врага. Ни в Испании ни в Италии такого нет..ни в Англии. Что за совковый бред ???
+2
-3
avatar
МЕS QUE UN CLUB
24.08.2021 в 21:40
представляють країну яким боком всралась Бразилія до Дня Незалежності України?
+2
-4
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 21:35
Будем надеяться и верить. Слава богу есть умные люди как ты, как я....но нас мало
Ответить
+1
-5
avatar
c99baf (Харьков)
24.08.2021 в 21:46
"Слава богу есть умные люди как ты, как я" ..Не сказал,а пукнул,рулон туалетной бумаги...
+2
-3
Gafan777 (Каменка)
24.08.2021 в 21:56
Так тебе тем более должно быть ровно на шахту, ну то есть вообще никак, никто же тебя не заставляет за них болеть, смысл твоей этой писанины всей.
+1
-1
Ruslan90 (Киев)
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0
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