ПСВ - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24.08.2021

24 августа. 22:00. Лига Чемпионов. Квалификация. Ответный матч (результат первого - 1:2)

Эйндховен. "Филлипс Стадион"

ПСВ - "Бенфика"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

"Я уже говорил это на прошлой неделе и повторяю: обе команды заслужили играть в групповом турнире Лиги Чемпионов, и жаль, что лишь одна из них будет там". Со словами главного тренера "Бенфики" Жорже Жезуша полностью согласился и наставник ПСВ Рогер Шмидт. Ещё один рефрен высказываний об этой двухматчевой дуэли - "финал". Так вчера оценил сегодняшний матч Марио Гётце. И первый матч подтвердил все эти слова. В Лиссабоне команды продемонстрировали высокий уровень игры и желания и в Эйндховене готовы продемонстрировать ещё более высокий. И вправду финал.

ПСВ проиграл первый матч, но морально даже вышел победителем. Чувствуется, что он в лучшем настроении, больше уверен в себе. Ведь даже в первом тайме, несмотря на счёт 0:2, он мало уступал сопернику. Разве что в реализации, опыте и жёсткости. Даже тогда Жезуш немало нервничал. Ну а во втором тайме "фермеры" и вовсе возили "орлов", и наставник последних уже просто не находил себе места от нервов и ярости. В итоге по владению мячом гости выиграли матч со счётом 60:40, хозяевам также пришлось отдать 62 длинные передачи против лишь 38-ми - у соперника.

После матчей лиги настроение не изменилось. Обе сменили половину состава. ПСВ разгромил "Камбююр" со счётом 4:1, решив вопрос довольно быстро. Беспокойство вызвала лишь оборона, поскольку соперник создал немало. Зато атака могла забить больше. Главный форвард Эран Захави прервал "сухую" серию во всех турнирах из 446-ти минут. Потеря очков "Аяксом" ещё больше повысила энтузиазм. А вот "Бенфике" пришлось ждать гола в ворота "Жиль Висенте" до 84-ой минуты, после выхода главных звёзд Жоау Мариу и Пицци. Забили же два гола защитники Вериссимо и Гримальдо.

Какую игру мы увидим сегодня? Ясно, что, если в Лиссабоне ПСВ владел мячом, то здесь тем более будет. Жезуш признал, что его команда немало бегала за соперником и даже ещё не восстановилась, осознает, что и сейчас соперник будет часто "заставлять нас бегать за мячом". Он считает, что нужно забивать, ведь "ПСВ способен забить в любой момент". Впрочем, чувствуется, что готов сыграть от обороны. Опыт "орлов", лишь два пропущенных в шести матчах сезона, и отличные контратаки (в отличие от проблем в позиционных) позволяют им надеяться на успех.

Кадры

После матча против "Жиль Висенте" Жезуш в который раз похвалил форварда Гонсалу Рамуша (ассист) за его старания, постоянный бег. Возможно, это ещё и намёк Роману Яремчуку, заменённому на 58-ой минуте? Тренер ещё и сказал: "Гримальдо и Вериссимо показали форвардам, как забивать". Харис Сеферович и Дарвин Нуньес не в заявке на матч, ещё и автора двух голов в этом сезоне Луку Вальдшмидта на днях продали в "Вольфсбург". Потому от украинца будут требовать голы или хотя бы ассист, как в первом матче. Рафа Силва и Пицци готовы подключаться вторым темпом.

Внимание также на Жоау Мариу. Воспитанник "Спортинга" стаёт лидером полузащиты "Бенфики". А ещё неожиданно появилась дилемма в обороне. Вертонген успел восстановиться, и Жезуш будет выбирать между его "умом и знаниями игры, которые глубже, чем у молодого Морато". Жорже пока не знает, кого выпустить. Конечно, зависит от того, насколько готов бельгиец.

У ПСВ всё попроще. Травма Мадуэке, полученная в лиге, оказалась несерьёзной, Шмидт также заявил, что строит иерархию в составе. Поэтому вряд ли будут сюрпризы. Воспрявший вингер Брума вряд ли сдвинет Гакпо, автора гола в Лиссабоне. А в центре атаки остаётся связка Захави-Гётце, сдружившаяся и вне поля. Марио заявляет, что ему не хватало вот этого напряжения "всё или ничего", борьбы за высокие места, и он рад ощущать это вновь. Также доволен своей позицией, на которой у него больше свободы, чем на фланге. Считая, что она приносит команде больше вариативности.

ПСВ: Дроммель, Мвене, Боскальи, Рамальо, Макс, Сангаре, Ван Гинкель, Мадуэке, Гетце, Гакпо, Захави

"Бенфика": Влаходимос, Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу, Рафа Силва, Пицци, Яремчук

Прогноз: ПСВ - Бенфика 2:1, победа Бенфики по пенальти

Уже неделю тому Жезуш назвал ПСВ "суператакующим". Сегодня он будет таким же. С другой стороны, Жорже видит свою команду вариативной и уверенной в себе. Шмидт боится её контратак, Гётце отмечает её умение как атаковать, так и сидеть в обороне и играть на контратаках. "Им не нужен мяч для того, чтобы быть опасными". Прогнозируем, что мы увидим отрезки с повторением и второго тайма матча в Лиссабоне, плохого для "Бенфики", и первого, хорошего. А в целом такой матч просто обязан перейти в овертайм. Ставим на опыт "орлов" в серии пенальти.