Боруссия Д - Спортинг. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 28.09.2021

Лига чемпионов, группа C, второй тур

28 сентября, 22:00. "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Прямая трансляция: Мегого

Продолжают дортмундцы свое шествие к плей-офф Лиги Чемпионов. Второй раз подряд им везет с группой, и в соперниках, откровенно, далеко не самые сильные команды. "Спортинг" - как раз один из таких. Хотя и "львы" сейчас являются действующими чемпионами Португалии, однако в текущем сезоне они не более, чем "котики". Кто же победит в этом животном царстве?

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"Боруссия Дортмунд"

"Шмели" без Холанда уменьшаются в размере до "пчел". Команда очень зависит от своего лидера. Летом "Боруссия" потеряла Джейдон Санчо, а вот в последнем матче против одноклубников из Гладбаха не сыграл и норвежец. Как результат - дортмундцы второй раз в сезоне уступили. В конце сезона и Эрлинг покинет команду, поэтому нужно научиться играть без него. Прежде всего проблема в психологии, потому что один Маллен имеет очень хорошие футбольные качества, однако до сих пор не имеет такого имени, как в Холанда.

В прошлом туре Лиги чемпионов подопечные Розе почти без проблем одержали выездную победу в матче против "Бешикташа". Единственная ошибка была в конце встречи, однако на поле играли уже другие люди, ведь немецкий специалист позволил почувствовать вкус самого престижного турнира Старого света резервистам. Правда, на прошлых выходных "шмели" сыграли далеко не лучшим образом против "Боруссии М". Беззубые в атаке, свободные зоны в обороне, как следствие - поражение в принципиальном матче и уже четыре очка отрыва от лидера "Баварии".

Кадры хозяев

Лазарет в Дортмунде переполнен. Правда, есть и положительные новости: Брандт уже занимается с общей группой. Участие Холанда и Ройса решалась на последней тренировке. К слову, Марк участвовал в ней в полноценном объеме. А вот вне игры до сих пор остаются Джан, загадать, Морро, Шмельцер, Шульц и Рейна.

"Спортинг"

"Как сезон в еврокубках начнешь, так и его продолжишь", - и фраза, которую очень хочет опровергнуть действующий чемпион Португалии. Позорные 1:5 дома от "Аякса" - это настоящий позор для "львов", которые в последнее время не привыкли сдаваться и выгрызать каждую минуту матча до конца. Правда, тогда, в Лиссабоне, все в "Спортинга" не получалось. Даже после перерыва команда Аморима не смогла собраться и продолжила многое позволять сопернику.

Правда, в чемпионате Португалии, после поражения от амстердамцев, "львы" дважды подряд одержали победы. Сейчас "Спортинг" делит второе-третье место с "Порту", имея 17 очков в активе, уступая только по дополнительным показателям. Напомним, что в португальской лиге лидирует "Бенфика" Романа Яремчука: максимальное 21 очко в семи матчах чемпионата.

Кадры гостей

С травмированными в "львов" все немного проще. Пока только лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Педру Гонсалвеш находится в лазарете. Временно на его фланге играет новичок с "ПСЖ" Пабло Сарабия, но испанец пока не может полноценно восстановить вклад Гонсалвешем в результат команды.

Último ???????????????????????? antes da viagem até à Alemanha ????????#BVBSCP #UCL pic.twitter.com/v5UlVIGYs3 — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) September 27, 2021

Ориентировочные составы команд на матч от УЕФА

"Боруссия Д": Кобель - Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейро - Витсель - Дауд, Беллингем - Азар - Холанд, Маллен.

"Спортинг": Адан - Луиш Нету, Коатес, Феддаль - Порро, Жоау Пальинья, Матеус, Винагре - Сарабия, Паулинью, Нуну Сантуш.

Последние матчи "Боруссии Дортмунд" и "Спортинга"

Последние пять встреч хозяев

25.09.2021. "Боруссия М" - "Боруссия Д" 1:0 (Бундеслига)

19.09.2021. "Боруссия Д" - "Унион" 4:2 (Бундеслига)

15.09.2021. "Бешикташ" - "Боруссия Д" 1:2 (ЛЧ)

11.09.2021. "Байер" - "Боруссия Д" 3:4 (Бундеслига)

27.08.2021. "Боруссия Д" - "Хоффенхайм" 3:2 (Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

24.09.2021. "Спортинг" - "Маритиму" 1:0 (Чемпионат Португалии)

19.09.2021. "Эшторил" - "Спортинг" 0:1 (Чемпионат Португалии)

15.09.2021. "Спортинг" - "Аякс" 1:5 (ЛЧ)

11.09.2021. "Спортинг" - "Порту" 1:1 (Чемпионат Португалии)

28.08.2021. "Фамаликан" - "Спортинг" 1:1 (Чемпионат Португалии)

Цифры и факты

Холанд в текущем сезоне за восемь матчей за "Боруссию" записал в свой актив 14 результативных действий (11+3).

В то же время "Спортинг" за девять поединков забил 14 голов.

"Боруссия Д" выиграла восемь подряд последних встреч на домашнем поле.

Семь матчей подряд "шмели" пропускают в Лиге чемпионов.

Личные встречи "Боруссии Дортмунд" и "Спортинга"

Всего дважды пересекались пути этих двух команд. В 2016-м году на групповом этапе Лиги чемпионов дортмундцы дважды обыграли лиссабонцев (1:0 дома и 1:2 в гостях). Тогда "Боруссия Д" выиграла группу (еще были "Реал" и "Легия"), а "Спортинг" с тремя очкам замкнул квартет.

Ставки и коэффициенты на матч "Боруссии Дортмунд" и "Спортинга"

Прогноз на матч "Боруссии Дортмунд" и "Спортинга"

Без Холанда "Боруссия" не та, однако "Спортинг" в еще худшем положении. В предыдущем матче ЛЧ "львы" вообще на себя не были похожи Обе команды не в лучших кондициях. Это повлияет на игру в атаке: должно быть мало забитых голов. Прогноз на матч: Победа "Боруссии Д" + ТМ 3,5.