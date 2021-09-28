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Бавария - Динамо. Битва чемпионов

Лига Чемпионов
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Бавария - Динамо. Битва чемпионов

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

После более чем 20-летней паузы чемпионы Украины и Германии снова встретятся в Лиге чемпионов (29.09 22:00). Последняя встреча команд завершилась победой киевлян, но тогда играли совсем другие составы. За это время мюнхенцы трижды выигрывали Лигу чемпионов и сейчас также являются одними из претендентов на победу. Аналитики Parimatch дают 88% на то, что Бавария будет сильнее Динамо, тогда как у киевлян лишь 4% на победу и 8% на ничью.

Никто не сомневается, что в Мюнхене украинской команде будет непросто, но шансы навязать борьбу Баварии есть всегда. В конце концов, в прошлом сезоне Динамо играло против Ювентуса и Барселоны достаточно неплохо.

Конечно, не исключено, что Бавария может подойти к игре расслаблено, что даст киевлянам дополнительный шанс взять очки. Но рассчитывать на это точно не стоит. Добавим, что Динамо сыграет без Буяльского, который даже не полетел в Мюнхен из-за повреждения.

Как минимум, киевляне получат важнейший опыт. Соперников уровня Баварии они могут встретить только в еврокубках. Особенно это важно для молодых исполнителей, которых в команде хватает. К тому же за отрицательный результат Динамо вряд ли станут сильно критиковать, а вот хотя бы ничья будет воспринята болельщиками как успех. Поэтому побороться смысл есть всегда.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Прогнозы
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Комментарии (1)
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anselmi (київ)
28.09.2021 в 15:48
В кращому випадку думаю що битва чемпіонів завершиться 4:0. якщо більше це вже поганий результат.
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