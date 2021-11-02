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Аталанта - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 02.11.2021
Аталанта – Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 2 ноября 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа F, четвертый тур
2 ноября 2021. Бергамо, “Гевисс Стэдиум”
“Аталанта” 22:00 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Megogo
Текстовая трансляция – UA-Футбол
После победы над “Тоттенхэмом” в субботу Оле-Гуннару Сульшеру удалось стабилизировать свое положение в “Манчестер Юнайтед”. Кроме того, после этого матча “шпоры” расстались со своим тренером и работают над приглашением Антонио Конте, которого многие отправляли как раз в “Манчестер Юнайтед”. Команда Сульшера выиграла два своих предыдущих матча в Лиге чемпионов, и намерена продолжить свою серию в Бергамо.
Аталанта
После 11 туров в Серии А “Аталанта” делит четвертое-пятое место с “Ромой”, но от лидеров “Наполи” и “Милана” команда Гасперини отстает уже на 12 очков. Да, конкуренты практически не теряют очки, но в игре “Аталанты” было много нестабильности. Поражает домашняя форма “Богини”: всего одна победа в шести матчах Серии А (три ничьи, два поражения). Поединок в Бергамо против “Янг Бойз” закончился минимальной победой, но по игре было достаточно вопросов.
Не смогла выиграть “Аталанта” на своем поле и в последнем матче Серии А, сыграв результативную ничью с “Лацио”. Гости дважды выходили вперед после голов Педро и Иммобиле, но “Аталанта” ответила сначала голом Сапаты, а на 90+4 минуте ничейный результат вырвал де Роон.
В какой-то степени проблемы с формой “Аталанты” можно объяснить многочисленными травмами. К игре с “Манчестер Юнайтед” вернулся Паломино, но по-прежнему восстанавливаются от повреждений Толой, Джимсити, Пессина, Гозенс и Хатебур.
“Аталанта” планирует взять шесть очков в трех матчах второго круга Лиги чемпионов и прежде засматривается на игры с “Янг Бойз” и “Вильярреалом” после международной паузы. Но взять реванш за обидное поражение от “Юнайтед” в прошлом туре (2:0 в первом тайме, 2:3 после перерыва) было бы очень сладостно.
Манчестер Юнайтед
Схема 3-4-1-2, слабость “Тоттенхэма”, положительный настрой Кавани и Роналду на тренировках позволили “Манчестер Юнайтед” взять три очка в последнем туре АПЛ и немного позабыть кошмарное поражение от “Ливерпуля”. Но календарь у “Юнайтед” очень непростой. Шесть предстоящих матчей: “Аталанта”, “Манчестер Сити”, “Уотфорд”, “Вильярреал”, “Челси” и “Арсенал”. Испытание на испытании.
Сульшер говорит, что он думает о ближайшем матче, и вероятно это правильный подход в такой ситуации. Одна победа над “Тоттенхэмом” пока еще ничего не меняет. “Юнайтед” остается нестабильной командой. Возможно выхода из кризиса и не было как такового.
Сыграет ли снова “Манчестер Юнайтед” в три защитника? Тренер МЮ решил не раскрывать карты. Известно, что против “Аталанты” не сможет сыграть травмированный Линделеф. Его может может заменить Байи, но Сульшер не очень-то и доверяет ивуарийцу. Левого центрального может сыграть и Люк Шоу, тогда на позицию левого вингбека отправится Алекс Теллес.
Помимо Линделефа, потерь у МЮ больше нет. В Лиге чемпионов сможет сыграть Погба, который продолжает отбывать свою дисквалификацию в АПЛ, попал в заявку на игру и Марсьяль.
Статистика команд, цифры и факты
- Матч против “Тоттенхэма” стал для “Манчестер Юнайтед” только вторым в сезоне без пропущенных голов.
- В последний раз “Манчестер Юнайтед” выигрывал в двух матчах подряд во всех турнирах в конце августа-начале сентября.
- Три команды в группе F пропустили по пять голов: “Манчестер Юнайтед”, “Вильярреал” и “Аталанта”. У “Янг Бойз” шесть пропущенных мячей.
- “Аталанта” сыграла на ноль три матча в сезоне 2021/22.
- Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла два домашних матча из семи во всех турнирах: (три ничьи, два поражения).
- Матч с “Манчестер Юнайтед” во вторник будет для “Аталанты” шестым поединком за последние 17 дней.
Последние пять матчей Аталанта и Манчестер Юнайтед
Аталанта
- 30.10 “Лацио” 2:2 (Серия А)
- 27.10 “Сампдория” 3:1 (Серия А)
- 24.10 “Удинезе” 1:1 (Серия А)
- 20.10 “Манчестер Юнайтед” 2:3 (Серия А)
- 17.09 “Эмполи” 4:1 (АПЛ)
Манчестер Юнайтед
- 30.10 “Тоттенхэм” 3:0 (АПЛ)
- 24.10 “Ливерпуль” 0:5 (АПЛ)
- 20.10 “Аталанта” 3:2 (Лига чемпионов)
- 16.10 “Лестер” 2:4 (АПЛ)
- 02.10 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
Личные встречи
Матч третьего тура был первой встречей “Аталанты” с “Манчестер Юнайтед”. Статистика МЮ против итальянских команд: 21 побед, шесть ничьих, 15 поражений. “Аталанта” против англичан: три победы, ничья, три поражения.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|2
|0
|1
|6-5
|+1
|6
|2
|"Аталанта"
|3
|1
|1
|1
|5-5
|0
|4
|3
|"Вильярреал"
|3
|1
|1
|1
|7-5
|+2
|4
|4
|"Янг Бойз"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
Ориентировочные составы
“Аталанта”: Муссо – Де Роон, Демираль, Паломино – Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Меле – Иличич, Пашалич – Сапата
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Варан, Магуайр – Теллес, Фред, Погба, Уан-Биссака – Фернандеш – Кавани, Роналду
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Аталанта – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Аталанта” выиграла два матча из последних шести, “Манчестер Юнайтед” – три из восьми. Обе команды находятся явно не на своем пике, поэтому на первый план должно выйти чистое качество футболистов. У гостей оно явно выше. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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