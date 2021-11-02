Аталанта - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 02.11.2021 

Лига чемпионов, группа F, четвертый тур

2 ноября 2021. Бергамо, “Гевисс Стэдиум”

“Аталанта” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После победы над “Тоттенхэмом” в субботу Оле-Гуннару Сульшеру удалось стабилизировать свое положение в “Манчестер Юнайтед”. Кроме того, после этого матча “шпоры” расстались со своим тренером и работают над приглашением Антонио Конте, которого многие отправляли как раз в “Манчестер Юнайтед”. Команда Сульшера выиграла два своих предыдущих матча в Лиге чемпионов, и намерена продолжить свою серию в Бергамо.

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Аталанта

После 11 туров в Серии А “Аталанта” делит четвертое-пятое место с “Ромой”, но от лидеров “Наполи” и “Милана” команда Гасперини отстает уже на 12 очков. Да, конкуренты практически не теряют очки, но в игре “Аталанты” было много нестабильности. Поражает домашняя форма “Богини”: всего одна победа в шести матчах Серии А (три ничьи, два поражения). Поединок в Бергамо против “Янг Бойз” закончился минимальной победой, но по игре было достаточно вопросов.

Не смогла выиграть “Аталанта” на своем поле и в последнем матче Серии А, сыграв результативную ничью с “Лацио”. Гости дважды выходили вперед после голов Педро и Иммобиле, но “Аталанта” ответила сначала голом Сапаты, а на 90+4 минуте ничейный результат вырвал де Роон.

В какой-то степени проблемы с формой “Аталанты” можно объяснить многочисленными травмами. К игре с “Манчестер Юнайтед” вернулся Паломино, но по-прежнему восстанавливаются от повреждений Толой, Джимсити, Пессина, Гозенс и Хатебур.

“Аталанта” планирует взять шесть очков в трех матчах второго круга Лиги чемпионов и прежде засматривается на игры с “Янг Бойз” и “Вильярреалом” после международной паузы. Но взять реванш за обидное поражение от “Юнайтед” в прошлом туре (2:0 в первом тайме, 2:3 после перерыва) было бы очень сладостно.

Манчестер Юнайтед

Схема 3-4-1-2, слабость “Тоттенхэма”, положительный настрой Кавани и Роналду на тренировках позволили “Манчестер Юнайтед” взять три очка в последнем туре АПЛ и немного позабыть кошмарное поражение от “Ливерпуля”. Но календарь у “Юнайтед” очень непростой. Шесть предстоящих матчей: “Аталанта”, “Манчестер Сити”, “Уотфорд”, “Вильярреал”, “Челси” и “Арсенал”. Испытание на испытании.

Сульшер говорит, что он думает о ближайшем матче, и вероятно это правильный подход в такой ситуации. Одна победа над “Тоттенхэмом” пока еще ничего не меняет. “Юнайтед” остается нестабильной командой. Возможно выхода из кризиса и не было как такового.

Сыграет ли снова “Манчестер Юнайтед” в три защитника? Тренер МЮ решил не раскрывать карты. Известно, что против “Аталанты” не сможет сыграть травмированный Линделеф. Его может может заменить Байи, но Сульшер не очень-то и доверяет ивуарийцу. Левого центрального может сыграть и Люк Шоу, тогда на позицию левого вингбека отправится Алекс Теллес.

Помимо Линделефа, потерь у МЮ больше нет. В Лиге чемпионов сможет сыграть Погба, который продолжает отбывать свою дисквалификацию в АПЛ, попал в заявку на игру и Марсьяль.

Статистика команд, цифры и факты

Матч против “Тоттенхэма” стал для “Манчестер Юнайтед” только вторым в сезоне без пропущенных голов.

В последний раз “Манчестер Юнайтед” выигрывал в двух матчах подряд во всех турнирах в конце августа-начале сентября.

Три команды в группе F пропустили по пять голов: “Манчестер Юнайтед”, “Вильярреал” и “Аталанта”. У “Янг Бойз” шесть пропущенных мячей.

“Аталанта” сыграла на ноль три матча в сезоне 2021/22.

Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла два домашних матча из семи во всех турнирах: (три ничьи, два поражения).

Матч с “Манчестер Юнайтед” во вторник будет для “Аталанты” шестым поединком за последние 17 дней.

Последние пять матчей Аталанта и Манчестер Юнайтед

Аталанта

30.10 “Лацио” 2:2 (Серия А)

27.10 “Сампдория” 3:1 (Серия А)

24.10 “Удинезе” 1:1 (Серия А)

20.10 “Манчестер Юнайтед” 2:3 (Серия А)

17.09 “Эмполи” 4:1 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

30.10 “Тоттенхэм” 3:0 (АПЛ)

24.10 “Ливерпуль” 0:5 (АПЛ)

20.10 “Аталанта” 3:2 (Лига чемпионов)

16.10 “Лестер” 2:4 (АПЛ)

02.10 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

Личные встречи

Матч третьего тура был первой встречей “Аталанты” с “Манчестер Юнайтед”. Статистика МЮ против итальянских команд: 21 побед, шесть ничьих, 15 поражений. “Аталанта” против англичан: три победы, ничья, три поражения.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Юнайтед" 3 2 0 1 6-5 +1 6 2 "Аталанта" 3 1 1 1 5-5 0 4 3 "Вильярреал" 3 1 1 1 7-5 +2 4 4 "Янг Бойз" 3 1 0 2 3-6 -3 3

Ориентировочные составы

“Аталанта”: Муссо – Де Роон, Демираль, Паломино – Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Меле – Иличич, Пашалич – Сапата

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Варан, Магуайр – Теллес, Фред, Погба, Уан-Биссака – Фернандеш – Кавани, Роналду

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Аталанта – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Аталанта” выиграла два матча из последних шести, “Манчестер Юнайтед” – три из восьми. Обе команды находятся явно не на своем пике, поэтому на первый план должно выйти чистое качество футболистов. У гостей оно явно выше. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.