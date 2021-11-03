Милан - Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 03.11.2021

"Речь не об игре, а о жизни. И нам не нужны отмазки. Время показать наше мужество". Таким боевым видео поделился официальный Твиттер "Милана". Заканчивалось оно датой и временем матча против "Порту". Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли говорит о "последнем перекрестке", заявляя, что нечего думать о других матчах, кроме этого. Давиде Калабрия - о последнем шансе. Несмотря на близость Миланского дерби в Серии А, красно-черная команда города настраивается на матч Лиги Чемпионов с полной серьезностью и решительностью. Поможет ли ей это?

3 ноября. 19:45. Лига Чемпионов. Четвертый тур. Группа В

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Порту"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Подопечных Пиоли очень сильно раздражает и удручает контраст между лигой и Лигой Чемпионов. В Серии А они выдали лучшее начало в истории клуба с десятью победами и ничьей в первых 11-ти матчах, убежали довольно далеко от "Интера" и очень далеко - от "Ювентуса". По пути победив "Лацио", "Аталанту", а в последнем матче - "Рому". В этом турнире в целом они довели серию до 14-ти побед и двух ничьих в 16-ти матчах. А вот в Еврокубке у них другая серия, худшая в своей истории - пять поражений подряд. Пусть и два предыдущих состоялись еще семь лет назад.

Возвращение в ЛЧ получается очень тяжелым. Они вели в счете после первого тайма и в Ливерпуле, и дома против "Атлетико", против последнего вели вдесятером до 83-ей минуты, а ничью потеряли на 97-ой. Поэтому считают ноль очков после трех туров несправедливым результатом и верят в успех во втором домашнем матче. Пиоли ожидает многого от своей команды и верит в ее силы. Как и Калабрия. Вместе с тем, оба признают, что матч третьего тура в Порту (0:1) отыграли слабо и заслуженно проиграли. 4:20 по ударам по воротам - лишнее тому доказательство.

В Порту все гораздо менее драматично, более спокойно. В лиге он идет не хуже. "Драконы" терпеливо ждали падения бешеного темпа "Бенфики" в начале сезона и теперь первые с 26-ю очками в десяти матчах с разницей мячей 25:7. В Лиге Чемпионов все также по плану. Крайне важная в стратегическом плане ничья 0:0 в гостях против "Атлетико", победа над "Миланом". Лишь 1:5 дома от "Ливерпуля" выбили из колеи, но "Ливерпулю" проигрывают все. Поражение от "Санта Клары" в Кубке неделю назад не особо поколебало и уже сменилось 4:1 в дерби над "Боавиштой" в лиге.

Подопечные Сержиу Консейсау исповедуют агрессивный футбол с высоким прессингом. Наставник заявил, что не желает от такого отказываться, а его итальянский коллега особо говорил о выходе из-под прессинга. Вместе с тем, "драконы" не зацикливаются на владении мячом. Стиль похож на стиль "Милана". Пиоли и Златан Ибрагимович (гол и заработанный пенальти в воскресенье) особенно были довольны темпом игры против "Ромы" и умением как доминировать, так и страдать, отбиваться. Так что матч сегодня должен быть быстрым, веселым и непредсказуемым.

Кадры

Эпидемия травм "Милана" ослабевает. Из важных игроков нет лишь первого вратаря Маньяна и атакера Ребича. Первого все увереннее заменяет Татарушану, второго отлично заменяет Леау. Хотя португалец сильно устал и может начать этот матч в запасе. Тем более, что Браим Диас выздоровел от коронавируса. Он или Крунич прикроют левый фланг. В центре поля есть выбор между Кесси, Тонали и Беннасером, в центре обороны - Томори, Романьоли и Кьером (последний вряд ли может играть два матча в неделю). Калабрия и Тео Эрнандес очень важны на флангах обороны.

Златан также не может играть по два матча в неделю, поэтому сегодня начнет Жиру. Ветераны далеко не всегда здоровы, но за 653 минуты в лиге забили семь мячей. Пора начать забивать и в Лиге Чемпионов.

У "Порту" вылетели опорник Урибе и центральный защитник Маркано. Первый - прочный игрок стартового состава. Левый защитник Венделл также под вопросом. Здесь как раз на позиции вратаря есть выбор между Диого Коштой и Маркезином. И в атаке, где автор дубля против "Боавишты" Эванилсон вытесняет не забивавшего с августа Тони Мартинеса. Особо опасны форвард Тареми и левый вингер Луис Диас (по восемь голов во всех турнирах). Последний явно станет следующей большой продажей клуба. Он и забил "Милану" с ассиста первого.

"Милан" (4-2-3-1): Татарушану, Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали, Салемакерс, Диас, Крунич, Жиру

"Порту" (4-4-2): Диого Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио, Оливейра, Груич, Диас, Тареми, Эванилсон

Статистика

"Порту" очень неплох в гостях в Лиге Чемпионов. В четырех из пяти последних матчей вне "Драгау" он даже не пропускал, одержав три победы. А в пятом 2:3 против "Ювентуса" в овертайме вывел его в следующий раунд

Против "Милана" в гостях он также хорош - две победы и два поражения. В целом же в очных матчах против этого соперника полное равенство - по три победы и три ничьи

"Порту" не пропустил в двух предыдущих гостевых матчах в турнире. Три "сухих" подряд в последний раз он выдавал в 2011-2012 годах, не пропустив от донецкого "Шахтера" и загребского и киевского "Динамо"

Консейсау одержал во главе этой команды 16 побед в групповых турнирах Лиги Чемпионов. Для выхода на чистое первое место в ее истории ему не хватает одной. Ныне он делит первое с Жезуалдо Феррейрой

В нынешнем сезоне "Порту" во всех турнирах не забивал лишь в одном матче из 15-ти. В том числе и забивал в девяти подряд. "Милан" не забивал в одном из 14-ти

Текущая серия из пяти поражений "Милана" в Лиге Чемпионов - худшая в его истории. До этого в этом турнире он никогда не проигрывал более двух матчей подряд

Прогноз: Милан - Порту 1:1

Консейсау отмечает, что "Милан" забил дважды в Ливерпуле и не заслужил проиграть "Атлетико". Экс-игрок "Интера", "Лацио" и "Пармы" говорит и о сложностях игры против "Сан Сиро". Он уверен, что первые 15-20 минут будут очень сложными, понимает, что в целом "Милан" будет бороться отчаянно. Требует от своих в матче в целом ум и агрессию. Опыт "Порту" способен справиться с этой задачей, несмотря на все старания "Милана". Калабрия считает Лигу Чемпионов турниром деталей, Пиоли согласен. А детали здесь постоянно не в пользу "россонери".