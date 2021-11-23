Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24 ноября 2021

Когда тебе нечего терять, то остается всего одна ставка. В случае "Шахтера" - это начать побеждать. Вопреки всему. Несмотря ни на что. После четырех туров Лиги Чемпионов, коллектив де Дзерби набрал всего один бал, оставаясь последним в своей группе. Чтобы обеспечить себе еврокубковую весну, "горнякам" нужно не просто брать шесть очков. Нужно надеяться, что конкуренты сыграют правильно, а "Реал" обыграет своих оппонентов. Вот такая непростая обстановка.

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Первый соперник на финишной прямой - миланский "Интер". Будущий матч станет пятым для соперников за последние два года, причем в трех последних ни одна из сторон не смогла забить. Прервется ли эта серия в среду? Нам кажется, что да. Детально объясняем почему.

"Интер" 19:45 "Шахтер"

ЛЧ, Группа D. 5-й тур

24 ноября, Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

Арбитр: О.Хацеган

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

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Последние новости и составы

"Интер":

Коллектив Индзаги набрал неплохой ход. Миланцы не проигрывают с середины октября, дважды обыграли "Шериф", а на прошедших выходных нанесли первое поражение "Наполи" в рамках Серии А. Коуча "нерадзурри" критиковали за отсутствие побед в топ-матчах, но неаполитанцев они обыграли по делу.

В Лиге Чемпионов все также неплохо. "Интер" идет следом за "Реалом", отставая от "сливочных" всего на два бала. В теории, они могут занять в группе и последнее место, но в случае удачного стечения обстоятельств, они обеспечат плей-офф уже по итогам пятого тура. Неудивительно, что именно встречу с "Шахтером" Индзаги называет ключевой.

⚫️???? "Интер" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне (3:2) и сократил отставание от лидера серии А до 4️⃣ очков#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/xKVYuJqTc6 — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 21, 2021

Кадровых проблем у наставника хватает. Вряд ли смогут принять участие в матче де Врей и Санчес, под вопросом также Барелла. С "Наполи" Джеко сумел отыграть лишь 30 минут во втором тайме, но, скорее всего, с "Шахтером" он появится в стартовом составе. Место травмированного де Врея продолжит занимать Раноккья, а вот в центре поля ожидаем опытного Видаля. Также вероятно появление Думфриса в качестве правого латераля.

Ориентировочный состав: Ханданович - Шкриньяр, Раноккья, Бастони - Думфрис, Видаль, Брозович, Перишич - Чалханоглу - Джеко, Мартинес

"Шахтер":

Если не смотреть на матчи Лиги Чемпионов, оценивая только внутриукраинские баталии, можно сказать, что "горняки" в шикарной форме. В рамках УПЛ коллектив де Дзерби добыл пять побед кряду, деля первую строчку с "Динамо". "Шахтер" забил на гол меньше, что позволяет Киеву обходит соперника по разнице голов. На прошедших выходных "оранжево-черные" обыграли "Рух", забив два поздних гола.

Если в Украине дела идут шикарно, то в Лиге Чемпионов мы наблюдаем обратную картину. С трудом запрыгнув в группу ЛЧ, "горняки" лишь раз не проиграли в своем квартете, сыграв вничью с "Интером". Кроме этого было два поражения "Реалу" и апсет года с "Шерифом". Повторимся, клуб может спастись, но нужно брать максимум в двух последних турах.

Как и коуч миланского "Интера", де Дзерби не сможет рассчитывать на всех основных исполнителей. Потеря Траоре, которого сломал в октябре Думфрис, уже успела затянуться в памяти, но вылет Патрика и Исмаили ударил неожиданно. Оба не полетели в Милан, обоих придется менять. Спрогнозируем, что на позиции "десятки" сыграет универсал Педриньо, а в левое крыло обороны закроет Матвиенко. Позицию Николая рядом с Марлоном займет либо Кривцов, либо Витао, либо Бондарь. Последний неплохо отыграл с "Рухом" - предположим, что он и появится с первых минут.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Бондарь, Матвиенко - Майкон, Степаненко - Тете, Педриньо, Соломон - Фернандо

Цифры и факты

"Шахтеру" для сохранения шансов на евровесну нужно брать максимум в последних двух матчах. Любая потеря очков закрепит их на четвертом месте

Миланцы и дончане пересекались на футбольном поле шесть раз. Четыре из этих игр прошли в 2020-м и 2021-м годах. Четыре раза была зафиксирована ничья, дважды победу праздновал "Интер". Разница голов - 8:1

В трех последних очных играх "Шахтер" и "Интер" не забивали голов

Коллектив Индзаги не проигрывает в семи играх кряду - пять побед и две ничьих

"Горняки" забили всего один гол в нынешнем сезоне ЛЧ. Точный удар по воротах Реала на счету Фернандо

Травмированный Лассина Траоре забил девять голов во всех турнирах этого сезона. Это лучший показатель на две команды. Эдин Джеко из "Интера" отличился восемь раз

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 4 3 0 1 9-3 +6 9 2 Интер 4 2 1 1 6-3 +3 7 3 Шериф 4 2 0 2 6-7 -1 6 4 Шахтер 4 0 1 3 1-9 -8 1

Статистика команд

"Интер":

"Шахтер":

Очные встречи

"Интер" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Интер" - "Шахтер" от UA-Football

Ничья 2:2. В этой ЛЧ "горняки" отметились лишь раз, но на выезде забьют "Интеру" два? А почему нет? "Шахтер" де Дзерби - очень непредсказуемая команда, которая сейчас набрала неплохой ход. Они много забивают, они хорошо сыграли на выезде против "Реала" и вполне могут потягаться с "Интером". Мы не говорим обыграть, мы говорим: "Сыграть на равных, красиво и ярко". На это способны обе стороны.

Давайте прямо - нам не верится, что "Шахтер" сможет прыгнуть выше головы и выбраться из той ямы, куда сам себя же и загнал. Но доставить неприятности миланскому оппоненту, забив при этом один-два гола, команде вполне по силам. А результат матча решат две вещи - реализация и игра в обороне. Причем это касается обеих сторон.