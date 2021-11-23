  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24 ноября 2021
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24 ноября 2021

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Последний шанс на спасение

Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24 ноября 2021

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда тебе нечего терять, то остается всего одна ставка. В случае "Шахтера" - это начать побеждать. Вопреки всему. Несмотря ни на что. После четырех туров Лиги Чемпионов, коллектив де Дзерби набрал всего один бал, оставаясь последним в своей группе. Чтобы обеспечить себе еврокубковую весну, "горнякам" нужно не просто брать шесть очков. Нужно надеяться, что конкуренты сыграют правильно, а "Реал" обыграет своих оппонентов. Вот такая непростая обстановка.

Читайте такжеАгрессивная перестройка | Оцениваем первые полгода де Дзерби в Шахтере

Первый соперник на финишной прямой - миланский "Интер". Будущий матч станет пятым для соперников за последние два года, причем в трех последних ни одна из сторон не смогла забить. Прервется ли эта серия в среду? Нам кажется, что да. Детально объясняем почему.

"Интер" 19:45 "Шахтер"

ЛЧ, Группа D. 5-й тур
24 ноября, Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
Арбитр: О.Хацеган
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Интер":

Коллектив Индзаги набрал неплохой ход. Миланцы не проигрывают с середины октября, дважды обыграли "Шериф", а на прошедших выходных нанесли первое поражение "Наполи" в рамках Серии А. Коуча "нерадзурри" критиковали за отсутствие побед в топ-матчах, но неаполитанцев они обыграли по делу.

В Лиге Чемпионов все также неплохо. "Интер" идет следом за "Реалом", отставая от "сливочных" всего на два бала. В теории, они могут занять в группе и последнее место, но в случае удачного стечения обстоятельств, они обеспечат плей-офф уже по итогам пятого тура. Неудивительно, что именно встречу с "Шахтером" Индзаги называет ключевой.

Кадровых проблем у наставника хватает. Вряд ли смогут принять участие в матче де Врей и Санчес, под вопросом также Барелла. С "Наполи" Джеко сумел отыграть лишь 30 минут во втором тайме, но, скорее всего, с "Шахтером" он появится в стартовом составе. Место травмированного де Врея продолжит занимать Раноккья, а вот в центре поля ожидаем опытного Видаля. Также вероятно появление Думфриса в качестве правого латераля.

Ориентировочный состав: Ханданович - Шкриньяр, Раноккья, Бастони - Думфрис, Видаль, Брозович, Перишич - Чалханоглу - Джеко, Мартинес

"Шахтер":

Если не смотреть на матчи Лиги Чемпионов, оценивая только внутриукраинские баталии, можно сказать, что "горняки" в шикарной форме. В рамках УПЛ коллектив де Дзерби добыл пять побед кряду, деля первую строчку с "Динамо". "Шахтер" забил на гол меньше, что позволяет Киеву обходит соперника по разнице голов. На прошедших выходных "оранжево-черные" обыграли "Рух", забив два поздних гола.

Если в Украине дела идут шикарно, то в Лиге Чемпионов мы наблюдаем обратную картину. С трудом запрыгнув в группу ЛЧ, "горняки" лишь раз не проиграли в своем квартете, сыграв вничью с "Интером". Кроме этого было два поражения "Реалу" и апсет года с "Шерифом". Повторимся, клуб может спастись, но нужно брать максимум в двух последних турах.

Как и коуч миланского "Интера", де Дзерби не сможет рассчитывать на всех основных исполнителей. Потеря Траоре, которого сломал в октябре Думфрис, уже успела затянуться в памяти, но вылет Патрика и Исмаили ударил неожиданно. Оба не полетели в Милан, обоих придется менять. Спрогнозируем, что на позиции "десятки" сыграет универсал Педриньо, а в левое крыло обороны закроет Матвиенко. Позицию Николая рядом с Марлоном займет либо Кривцов, либо Витао, либо Бондарь. Последний неплохо отыграл с "Рухом" - предположим, что он и появится с первых минут.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Бондарь, Матвиенко - Майкон, Степаненко - Тете, Педриньо, Соломон - Фернандо

Цифры и факты

  • "Шахтеру" для сохранения шансов на евровесну нужно брать максимум в последних двух матчах. Любая потеря очков закрепит их на четвертом месте
  • Миланцы и дончане пересекались на футбольном поле шесть раз. Четыре из этих игр прошли в 2020-м и 2021-м годах. Четыре раза была зафиксирована ничья, дважды победу праздновал "Интер". Разница голов - 8:1
  • В трех последних очных играх "Шахтер" и "Интер" не забивали голов
  • Коллектив Индзаги не проигрывает в семи играх кряду - пять побед и две ничьих
  • "Горняки" забили всего один гол в нынешнем сезоне ЛЧ. Точный удар по воротах Реала на счету Фернандо
  • Травмированный Лассина Траоре забил девять голов во всех турнирах этого сезона. Это лучший показатель на две команды. Эдин Джеко из "Интера" отличился восемь раз

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О
1 Реал 4 3 0 1 9-3 +6 9
2 Интер 4 2 1 1 6-3 +3 7
3 Шериф 4 2 0 2 6-7 -1 6
4 Шахтер 4 0 1 3 1-9 -8 1

Статистика команд

"Интер":

Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24 ноября 2021 - изображение 1

"Шахтер":

Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24 ноября 2021 - изображение 2

Очные встречи

Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24 ноября 2021 - изображение 3

"Интер" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

1xbet
1.34
5.85
9.90
Сделать ставку
Favbet
1.33
5.60
10.00
Сделать ставку
VBET
1.32
5.80
10.00
Сделать ставку

Прогноз на матч "Интер" - "Шахтер" от UA-Football

Ничья 2:2. В этой ЛЧ "горняки" отметились лишь раз, но на выезде забьют "Интеру" два? А почему нет? "Шахтер" де Дзерби - очень непредсказуемая команда, которая сейчас набрала неплохой ход. Они много забивают, они хорошо сыграли на выезде против "Реала" и вполне могут потягаться с "Интером". Мы не говорим обыграть, мы говорим: "Сыграть на равных, красиво и ярко". На это способны обе стороны.

Давайте прямо - нам не верится, что "Шахтер" сможет прыгнуть выше головы и выбраться из той ямы, куда сам себя же и загнал. Но доставить неприятности миланскому оппоненту, забив при этом один-два гола, команде вполне по силам. А результат матча решат две вещи - реализация и игра в обороне. Причем это касается обеих сторон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Maximum (Торонто)
23.11.2021 в 20:08
0:0?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...