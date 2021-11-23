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Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24 ноября 2021
Последний шанс на спасение
Фото: Александр Приходько
Когда тебе нечего терять, то остается всего одна ставка. В случае "Шахтера" - это начать побеждать. Вопреки всему. Несмотря ни на что. После четырех туров Лиги Чемпионов, коллектив де Дзерби набрал всего один бал, оставаясь последним в своей группе. Чтобы обеспечить себе еврокубковую весну, "горнякам" нужно не просто брать шесть очков. Нужно надеяться, что конкуренты сыграют правильно, а "Реал" обыграет своих оппонентов. Вот такая непростая обстановка.
Первый соперник на финишной прямой - миланский "Интер". Будущий матч станет пятым для соперников за последние два года, причем в трех последних ни одна из сторон не смогла забить. Прервется ли эта серия в среду? Нам кажется, что да. Детально объясняем почему.
"Интер" 19:45 "Шахтер"
ЛЧ, Группа D. 5-й тур
24 ноября, Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
Арбитр: О.Хацеган
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Аудио трансляция: Youtube-канал
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Последние новости и составы
"Интер":
Коллектив Индзаги набрал неплохой ход. Миланцы не проигрывают с середины октября, дважды обыграли "Шериф", а на прошедших выходных нанесли первое поражение "Наполи" в рамках Серии А. Коуча "нерадзурри" критиковали за отсутствие побед в топ-матчах, но неаполитанцев они обыграли по делу.
В Лиге Чемпионов все также неплохо. "Интер" идет следом за "Реалом", отставая от "сливочных" всего на два бала. В теории, они могут занять в группе и последнее место, но в случае удачного стечения обстоятельств, они обеспечат плей-офф уже по итогам пятого тура. Неудивительно, что именно встречу с "Шахтером" Индзаги называет ключевой.
⚫️???? "Интер" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне (3:2) и сократил отставание от лидера серии А до 4️⃣ очков#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/xKVYuJqTc6— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 21, 2021
Кадровых проблем у наставника хватает. Вряд ли смогут принять участие в матче де Врей и Санчес, под вопросом также Барелла. С "Наполи" Джеко сумел отыграть лишь 30 минут во втором тайме, но, скорее всего, с "Шахтером" он появится в стартовом составе. Место травмированного де Врея продолжит занимать Раноккья, а вот в центре поля ожидаем опытного Видаля. Также вероятно появление Думфриса в качестве правого латераля.
Ориентировочный состав: Ханданович - Шкриньяр, Раноккья, Бастони - Думфрис, Видаль, Брозович, Перишич - Чалханоглу - Джеко, Мартинес
"Шахтер":
Если не смотреть на матчи Лиги Чемпионов, оценивая только внутриукраинские баталии, можно сказать, что "горняки" в шикарной форме. В рамках УПЛ коллектив де Дзерби добыл пять побед кряду, деля первую строчку с "Динамо". "Шахтер" забил на гол меньше, что позволяет Киеву обходит соперника по разнице голов. На прошедших выходных "оранжево-черные" обыграли "Рух", забив два поздних гола.
Если в Украине дела идут шикарно, то в Лиге Чемпионов мы наблюдаем обратную картину. С трудом запрыгнув в группу ЛЧ, "горняки" лишь раз не проиграли в своем квартете, сыграв вничью с "Интером". Кроме этого было два поражения "Реалу" и апсет года с "Шерифом". Повторимся, клуб может спастись, но нужно брать максимум в двух последних турах.
Как и коуч миланского "Интера", де Дзерби не сможет рассчитывать на всех основных исполнителей. Потеря Траоре, которого сломал в октябре Думфрис, уже успела затянуться в памяти, но вылет Патрика и Исмаили ударил неожиданно. Оба не полетели в Милан, обоих придется менять. Спрогнозируем, что на позиции "десятки" сыграет универсал Педриньо, а в левое крыло обороны закроет Матвиенко. Позицию Николая рядом с Марлоном займет либо Кривцов, либо Витао, либо Бондарь. Последний неплохо отыграл с "Рухом" - предположим, что он и появится с первых минут.
Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Бондарь, Матвиенко - Майкон, Степаненко - Тете, Педриньо, Соломон - Фернандо
Цифры и факты
- "Шахтеру" для сохранения шансов на евровесну нужно брать максимум в последних двух матчах. Любая потеря очков закрепит их на четвертом месте
- Миланцы и дончане пересекались на футбольном поле шесть раз. Четыре из этих игр прошли в 2020-м и 2021-м годах. Четыре раза была зафиксирована ничья, дважды победу праздновал "Интер". Разница голов - 8:1
- В трех последних очных играх "Шахтер" и "Интер" не забивали голов
- Коллектив Индзаги не проигрывает в семи играх кряду - пять побед и две ничьих
- "Горняки" забили всего один гол в нынешнем сезоне ЛЧ. Точный удар по воротах Реала на счету Фернандо
- Травмированный Лассина Траоре забил девять голов во всех турнирах этого сезона. Это лучший показатель на две команды. Эдин Джеко из "Интера" отличился восемь раз
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Реал
|4
|3
|0
|1
|9-3
|+6
|9
|2
|Интер
|4
|2
|1
|1
|6-3
|+3
|7
|3
|Шериф
|4
|2
|0
|2
|6-7
|-1
|6
|4
|Шахтер
|4
|0
|1
|3
|1-9
|-8
|1
Статистика команд
"Интер":
"Шахтер":
Очные встречи
"Интер" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Интер" - "Шахтер" от UA-Football
Ничья 2:2. В этой ЛЧ "горняки" отметились лишь раз, но на выезде забьют "Интеру" два? А почему нет? "Шахтер" де Дзерби - очень непредсказуемая команда, которая сейчас набрала неплохой ход. Они много забивают, они хорошо сыграли на выезде против "Реала" и вполне могут потягаться с "Интером". Мы не говорим обыграть, мы говорим: "Сыграть на равных, красиво и ярко". На это способны обе стороны.
Давайте прямо - нам не верится, что "Шахтер" сможет прыгнуть выше головы и выбраться из той ямы, куда сам себя же и загнал. Но доставить неприятности миланскому оппоненту, забив при этом один-два гола, команде вполне по силам. А результат матча решат две вещи - реализация и игра в обороне. Причем это касается обеих сторон.
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