  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Шахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Де Дзерби против Вернидуба. Вторая серия

Шахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Неважных матчей не существует. Не в Лиге Чемпионов, не после одного бала в пяти играх, не после апсета в первом туре с дебютантом. "Шахтер" уже потерял шансы на евровесну, это медицинский факт, но ведь сражаться можно не только за место в таблице. Подумайте о коэффициентах, подумайте о болельщиках и о собственной чести. "Шахтеру" не за что бороться в группе, но есть за что сражаться в игре с "Шерифом".

Читайте такжеДе Дзерби - после матча с Львовом: В Украине очень сложный чемпионат

В подобных случаях, о чудо, можно вспомнить киевское "Динамо" и их путь в группе ЛЧ сезона 2016/17. Тогда коллектив Реброва тоже потерял шансы на евровесну за тур до финиша, но в последней игре грохнул "Бешикташ" 6:0. Красиво? Да. Сравнивать "Шахтер" и "Динамо" дело странное, но за яркий пример сойдет. Как вы поняли - "горнякам" нужно побеждать.

"Шахтер" 22:00 "Шериф"

ЛЧ, Группа D. 6-й тур
7 декабря, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Д.Румшас
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Уже много раз нами было сказано, что результаты "горняков" в УПЛ и ЛЧ абсолютно разные. Во внутреннем первенстве коллектив де Дзерби делит лидерство с "Динамо", чередуясь, кто будет первым по разнице голов, а кто вторым; в еврокубках "горняки" не побеждают и пасут задних. Одно очко в пяти поединках, один забитый гол и досрочно последнее место в группе с абсолютным дебютантом. Вы и сами все знаете - плохо.

Читайте такжеТематический telegram-канал о Шахтере: все главные новости и аналитика в одном месте

Но в УПЛ ведь хорошо. Семь побед кряду, местами яркая игра, много голов. В последнем туре в ворота "Львова" "Шахтер" забил шесть раз, при этом пропустив первым и проведя далеко не лучший первый тайм. Но во втором исправились. Мудрик зажигал, воспитанники забивали, победу добывали.

Кадровая ситуация у "горняков" очень интересная. И непростая. Патрик и Исмаили не играли с последней международной паузы, Фернандо пропустил две игры, Майкон - одну. Кого ждать в старте - загадка. Предположим, что будет несколько необычных фамилий. К примеру, Валерий Бондарь, посетивший пресс-конференцию, окажется в центре обороны, а Бондаренко - в центре поля. Забивший недавно свой дебютный гол Конопля выйдет по ходу второго тайма, как и нападающий Сикан.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Бондаренко - Тете, Судаков, Соломон - Педриньо

"Шериф":

Юрий Вернидуб удивил. Две победы в пяти играх помогли дебютанту Лиги Чемпионов удержаться на третьем месте. Пока неизвестно, сможет ли когда-то "Шериф" повторить успех этой кампании, а потому здесь, как в казино: если прет - нужно играть до конца. К примеру, постараться добыть еще одну победу в ЛЧ. Тем более, над соперником, которого уже обыгрывали дома.

Состав от украинского коуча редко меняется, особенно во время важных игр. Все те же лидеры, все те же 4-2-3-1, все та же тактика с быстрыми контратаками. Кьябу травмированный, Яхшибоев пропустил два последних матча, а потому Вернидуб, вероятно, не сможет на них рассчитывать. Остальные в строю и готовы играть.

Ориентировочный состав: Атанасиадис - Костанца, Арбодела, Дуланто, Кристиано - Аддо, С.Тилль - Бруно Соуза, Коловос, Кастаньеда - Траоре

Цифры и факты

  • "Шахтер" и "Шериф" трижды встречались в официальных матчах. Результаты абсолютно идентичны - по одной победе на брата и одна ничья. Разница голов 2:2
  • В рамках первого тура нынешней ЛЧ коллектив Вернидуба победил со счетом 2:0. "Горняки" так и не сумели ответить на голы Траоре и Янсане
  • "Горняки" в 16-й раз играют в группе ЛЧ. Ранее еще никогда не было, чтобы дончане покидали квартет без единой победы. В этом сезоне их может ожидать антирекорд
  • Из последних 24 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов "Шахтер" выиграл всего четыре при девяти ничьих и одиннадцати поражениях
  • "Шахтер" и "Шериф" проиграли три своих последних матча в ЛЧ
  • Фернандо - лучший бомбардир "горняков" в основной сетке главного европейского турнира. Правда, на его счету всего один точный удар. Себастьян Тилль и Адама Траоре дважды забили за "Шериф"

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О
1 Реал 5 4 0 1 12-3 +9 12
2 Интер 5 3 1 1 8-3 +5 10
3 Шериф 5 2 0 3 6-10 -4 6
4 Шахтер 5 0 1 4 1-11 -10 1

Статистика команд

"Шахтер":

Шахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021 - изображение 1

"Шериф":

Шахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021 - изображение 2

Очные встречи

Шахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021 - изображение 3

"Шахтер" - "Шериф": Ставки и коэффициенты

1xbet
1.57
4.24
6.25
Сделать ставку
Favbet
1.57
4.35
6.10
Сделать ставку
VBET
1.57
4.50
6.20
Сделать ставку

Прогноз на матч "Шахтер" - "Шериф" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Хочется верить, что обойдется без антирекорда. Можно сказать, что дончане играют в удобный для "Шерифа" футбол, который будет иметь свои шансы на контратаках. С другой стороны, Роберто де Дзерби должен был учесть ошибки первого матча, должен был подготовить команду к победе, должен был правильно всех настроить и мотивировать. В теории, у "горняков" хватает качественных исполнителей впереди, которые должны исправиться за результат первого матча. Главное, не допускать провалов в центре поля, не давая сопернику часто выбегать в контры. И все будет хорошо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...