Шахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021

Неважных матчей не существует. Не в Лиге Чемпионов, не после одного бала в пяти играх, не после апсета в первом туре с дебютантом. "Шахтер" уже потерял шансы на евровесну, это медицинский факт, но ведь сражаться можно не только за место в таблице. Подумайте о коэффициентах, подумайте о болельщиках и о собственной чести. "Шахтеру" не за что бороться в группе, но есть за что сражаться в игре с "Шерифом".

В подобных случаях, о чудо, можно вспомнить киевское "Динамо" и их путь в группе ЛЧ сезона 2016/17. Тогда коллектив Реброва тоже потерял шансы на евровесну за тур до финиша, но в последней игре грохнул "Бешикташ" 6:0. Красиво? Да. Сравнивать "Шахтер" и "Динамо" дело странное, но за яркий пример сойдет. Как вы поняли - "горнякам" нужно побеждать.

"Шахтер" 22:00 "Шериф"

ЛЧ, Группа D. 6-й тур

7 декабря, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Д.Румшас

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Уже много раз нами было сказано, что результаты "горняков" в УПЛ и ЛЧ абсолютно разные. Во внутреннем первенстве коллектив де Дзерби делит лидерство с "Динамо", чередуясь, кто будет первым по разнице голов, а кто вторым; в еврокубках "горняки" не побеждают и пасут задних. Одно очко в пяти поединках, один забитый гол и досрочно последнее место в группе с абсолютным дебютантом. Вы и сами все знаете - плохо.

Но в УПЛ ведь хорошо. Семь побед кряду, местами яркая игра, много голов. В последнем туре в ворота "Львова" "Шахтер" забил шесть раз, при этом пропустив первым и проведя далеко не лучший первый тайм. Но во втором исправились. Мудрик зажигал, воспитанники забивали, победу добывали.

Кадровая ситуация у "горняков" очень интересная. И непростая. Патрик и Исмаили не играли с последней международной паузы, Фернандо пропустил две игры, Майкон - одну. Кого ждать в старте - загадка. Предположим, что будет несколько необычных фамилий. К примеру, Валерий Бондарь, посетивший пресс-конференцию, окажется в центре обороны, а Бондаренко - в центре поля. Забивший недавно свой дебютный гол Конопля выйдет по ходу второго тайма, как и нападающий Сикан.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко - Степаненко, Бондаренко - Тете, Судаков, Соломон - Педриньо

"Шериф":

Юрий Вернидуб удивил. Две победы в пяти играх помогли дебютанту Лиги Чемпионов удержаться на третьем месте. Пока неизвестно, сможет ли когда-то "Шериф" повторить успех этой кампании, а потому здесь, как в казино: если прет - нужно играть до конца. К примеру, постараться добыть еще одну победу в ЛЧ. Тем более, над соперником, которого уже обыгрывали дома.

Состав от украинского коуча редко меняется, особенно во время важных игр. Все те же лидеры, все те же 4-2-3-1, все та же тактика с быстрыми контратаками. Кьябу травмированный, Яхшибоев пропустил два последних матча, а потому Вернидуб, вероятно, не сможет на них рассчитывать. Остальные в строю и готовы играть.

Ориентировочный состав: Атанасиадис - Костанца, Арбодела, Дуланто, Кристиано - Аддо, С.Тилль - Бруно Соуза, Коловос, Кастаньеда - Траоре

Цифры и факты

"Шахтер" и "Шериф" трижды встречались в официальных матчах. Результаты абсолютно идентичны - по одной победе на брата и одна ничья. Разница голов 2:2

В рамках первого тура нынешней ЛЧ коллектив Вернидуба победил со счетом 2:0. "Горняки" так и не сумели ответить на голы Траоре и Янсане

"Горняки" в 16-й раз играют в группе ЛЧ. Ранее еще никогда не было, чтобы дончане покидали квартет без единой победы. В этом сезоне их может ожидать антирекорд

Из последних 24 матчей на групповом этапе Лиги чемпионов "Шахтер" выиграл всего четыре при девяти ничьих и одиннадцати поражениях

"Шахтер" и "Шериф" проиграли три своих последних матча в ЛЧ

Фернандо - лучший бомбардир "горняков" в основной сетке главного европейского турнира. Правда, на его счету всего один точный удар. Себастьян Тилль и Адама Траоре дважды забили за "Шериф"

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 5 4 0 1 12-3 +9 12 2 Интер 5 3 1 1 8-3 +5 10 3 Шериф 5 2 0 3 6-10 -4 6 4 Шахтер 5 0 1 4 1-11 -10 1

Статистика команд

"Шахтер":

"Шериф":

Очные встречи

"Шахтер" - "Шериф": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Шериф" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Хочется верить, что обойдется без антирекорда. Можно сказать, что дончане играют в удобный для "Шерифа" футбол, который будет иметь свои шансы на контратаках. С другой стороны, Роберто де Дзерби должен был учесть ошибки первого матча, должен был подготовить команду к победе, должен был правильно всех настроить и мотивировать. В теории, у "горняков" хватает качественных исполнителей впереди, которые должны исправиться за результат первого матча. Главное, не допускать провалов в центре поля, не давая сопернику часто выбегать в контры. И все будет хорошо.