Де Дзерби - после матча с Львовом: В Украине очень сложный чемпионат

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби в эфире ТК "Футбол" прокомментировал игру своей команды в матче 17-го тура УПЛ с "Львовом" (6:1), в котором три голевые передачи отдал хавбек горняков Михаил Мудрик.

"Начали очень медленно. Нельзя пропускать голы, когда соперник за тайм дважды был на нашей половине. Хорошо, что второй тайм провели иначе, создали много моментов. Нужно забивать больше голов, когда есть такая возможность.

Левый фланг атаки? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано с правого края, а сейчас все вышло иначе. Слева Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо.

В Украине очень сложный чемпионат. Здесь иногда можно не увидеть опасность и получить проблему, когда мяч уже в твоих ворота. Нужно всегда быть готовым", - сказал Де Дзерби.