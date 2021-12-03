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Де Дзерби - после матча с Львовом: В Украине очень сложный чемпионат

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Горняки разгромили львовян со счетом 6:1

Де Дзерби - после матча с Львовом: В Украине очень сложный чемпионат

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в эфире ТК "Футбол" прокомментировал игру своей команды в матче 17-го тура УПЛ с "Львовом" (6:1), в котором три голевые передачи отдал хавбек горняков Михаил Мудрик.

"Начали очень медленно. Нельзя пропускать голы, когда соперник за тайм дважды был на нашей половине. Хорошо, что второй тайм провели иначе, создали много моментов. Нужно забивать больше голов, когда есть такая возможность.

Левый фланг атаки? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано с правого края, а сейчас все вышло иначе. Слева Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо.

В Украине очень сложный чемпионат. Здесь иногда можно не увидеть опасность и получить проблему, когда мяч уже в твоих ворота. Нужно всегда быть готовым", - сказал Де Дзерби.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
03.12.2021 в 21:22
Дзерби а как же ЛЧ профукал а УПЛ это не серьёзно --2 команды ШД и ДК а остальные раздают очки но не всегда --тебя брали для игр в ЕК а не для УПЛ --не оправдал подавай на уменьшение зарплаты или сваливай
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0
0
timofey (донецк/украина)
03.12.2021 в 21:06
что с динамо,что шахтёром-главное "автобус".отбиться любой ценой.и надежда на авось и какой-нибудь "дурной" гол.
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+1
0
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Prideman (Lviv)
03.12.2021 в 21:01
Ага, якби не ліве пенальті в 1 таймі, не факт, що взяв би Шахтар 3 очки
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+2
-1
timofey (донецк/украина)
03.12.2021 в 21:03
пойди подлечись
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+1
-3
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Prideman (Lviv)
03.12.2021 в 21:04
Сам лікуйся, у мене із зором все ок. Там була гра в мяч. Це відмічають усі...до того ж я не вболівальник ФК Львів навіть
+1
-1
timofey (донецк/украина)
03.12.2021 в 21:07
кто "всі"?бокассы и им подобные?
+1
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
03.12.2021 в 20:42
Сложность нашего чемпионата только в том,что большинство команд не думает о содержательной игре а только о достижении результата любой ценой.Понравится это болельщикам или нет никого не беспокоит.
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+1
0
download1 (huyersk)
03.12.2021 в 20:39
Мудрик дуже помітно зараз по техніці та швидкості кращий в Шахтарі. Фізично струмкий, усі передумови для фінтів та дриблінгу
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