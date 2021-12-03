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Де Дзерби - после матча с Львовом: В Украине очень сложный чемпионат
Горняки разгромили львовян со счетом 6:1
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "
"Начали очень медленно. Нельзя пропускать голы, когда соперник за тайм дважды был на нашей половине. Хорошо, что второй тайм провели иначе, создали много моментов. Нужно забивать больше голов, когда есть такая возможность.
Левый фланг атаки? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано с правого края, а сейчас все вышло иначе. Слева Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо.
В Украине очень сложный чемпионат. Здесь иногда можно не увидеть опасность и получить проблему, когда мяч уже в твоих ворота. Нужно всегда быть готовым", - сказал Де Дзерби.
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