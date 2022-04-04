Манчестер Сити - Атлетико. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 05.04.2022 

Лига чемпионов, четвертьфинал, первый матч

5 апреля 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Атлетико” Мадрид

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Пеп Гвардиола и Диего Симеоне давно приобрели легендарный статус, но между собой тренеры-идеологи встречались всего три раза. Именно "Атлетико" Симеоне стал на пути "Баварии" Гвардиолы в полуфинале Лиги чемпионов-2016 в последнем сезона Пепа во главе немецкого гранда.

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Манчестер Сити

Начинаются определяющие матчи плей-офф Лиги чемпионов, и все взоры устремлены на "Манчестер Сити", вновь главного фаворита турнира. Почему на "Сити"? Чемпион Англии имеет неограниченный финансовый ресурс, по несколько игроков мирового класса на ряде позицией, и лчшего тренера мира. Но этот тренер "прославился" в последние годы своими странными тактическими решениями в решающих матчах, как например в финале ЛЧ-2021, когда "Сити" вышел играть против "Челси" без опорников.

Гвардиола склонен к самоиронии. "В Лиге чемпионов я склонен все усложнять. Я придумываю новые тактики и идеи, и завтра вы увидете нечто новое. Не раз уже было такое, что я перемудрил в Лиге чемпионов. Мне это нравится. Скучно всегда играть в одинаковом стиле. Завтра мы сыграем 12 игроками", - шутит Гвардиола.

На самом же деле Гвардиола очень серьезно настраивается на "Атлетико" и большую часть передматчевой пресс-конференции он посвятил расхваливанию Диего Симеоне, сказав, что его команда играет в более атакующий футбол, чем думают многие.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" терял очки только в матчах с "Ливерпулем", "Кристал Пэлас", "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом" и нельзя сказать, что у этих команд есть что-то общее. "Атлетико" постарается закрыться, но "Сити" не раз уж в этом сезоне показывал свою способность справляться с командами, которые играют глубоко в обороне. А защита "Атлети", как отмечают многие обозреватели, уже не так надежна, как в ранних сезонах Симеоне.

Матч против "Атлетико" пропустит из-за травмы Рубен Диаш, у Кайла Уокера все еще дисквалификация.

Атлетико

"Атлетико" возвращается в Манчестер. В прошлом раунде команда Диего Симеоне выбила "Манчестер Юнайтед", но очевидно, что между "Юнайтед" и "Сити" небо и земля, это признает и тренер "Атлетико". "Манчестер Сити" играет в более позиционный футбол, они доминируют на всех участках поля".

При этом Симеоне верит, что его у команды есть шансы. "Нет сомнения в том, что у "Сити" великолепные игроки, возможно лучше, чем у нас, но четвертьфинал состоит всего из двух матчей".

Прибавляет уверенности Симеоне недавние результаты его команды. "Атлетико" выиграл семь из восьми последних матчей (еще один поединок закончился ничьей с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8). Это обретение уверенности позволило "Атлетико" выбить МЮ и закрепиться в первой четверке Ла Лиги. Наладилась и игра в ообороне - в последних восьми матчах всего четыре пропущенных гола, не больше одного за 90 минут.

Матч против "Манчестер Сити" пропустят Хименес и Эрерра (травмы), а также Карраско (дисквалификация).

Статистика команд, цифры и факты

"Манчестер Сити" и "Атлетико" никогда ранее не встречались в еврокубках. Для Гвардиолы и Симеоне это будет четвертая встреча (две победы у Пепа, одна у Чоло).

"Манчестер Сити" только один раз в 28 домашних поединков с Гвардиолой в Лиге чемпионов не удалось забить.

Начиная со своего первого матча в Лиге чемпионов Ян Облак сделал 30 сэйвов, больше чем кто-либо в ЛЧ за этот промежуток.

"Манчестер Сити" не проигрывает на "Этихаде" в еврокубках три с половиной года.

"Атлетико" выиграл три из четырех выездных матчей Лиги чемпионов 2021/22.

"Манчестер Сити" пропустил два гола в последних семи матчах.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Атлетико

Манчестер Сити

02.04 "Бернли" 2:0 (АПЛ)

20.03 "Саутгемптон" 4:1 (Кубок Англии)

14.03 "Кристал Пэлас" 0:0 (АПЛ)

09.03 "Спортинг" 0:0 (Лига чемпионов)

06.03 "Манчестер Юнайтед" 4:1 (АПЛ)

Атлетико

02.04 "Алавес" 4:1 (Ла Лига)

19.03 "Райо Вальекано" 1:0 (Ла Лига)

15.03 "Манчестер Юнайтед" 1:0 (Лига чемпионов)

11.03 "Кадис" 2:1 (Ла Лига)

06.03 "Бетис" 3:1 (Ла Лига)

Личные встречи

Это будет первая в истории игра между "Манчестер Сити" и "Атлетико". Интересно, что при Гвардиоле в Лиге чемпионов "Сити" выиграл три из четырех поединков против испанских команд.

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Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Стоунз, Лапорт, Аке - Бернарду Силва, Родри, Де Брюйне - Марез, Фоден, Стерлинг

"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилдо, Лоди - Коке, Кондогбия, Лемар - Гризманн, Феликс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Атлетико от UA-Football

Шансы "Атлетико" как-то уж слишком недооценивают. А ведь совсем недавно команда Симеоне побеждала на "Энфилде" Ливерпуль, и само собой - "Манчестер Юнайтед" в прошлом раунде. Но нынешний "Манчестер Сити" - команда, которую невозможно остановить. Потери Уокера и Диаша значительны, но и "Атлетико" остался без Хименеса и Карраско. "Ман Сити" в полном порядке в плане игровой формы и кадровой составляющей, поэтому "Атлетико" сложно будет увезти из "Этихада" положительный результат. Прогноз - победа "Манчестер Сити" 2:0

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.