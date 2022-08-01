Лига Чемпионов, отбор

Третий раунд квалификации

Монако, Стад Луи II

Монако – ПСВ 21:00

Монако

"Монако" феерично закончил прошлый сезон, выиграв 9 из 10 последних туров Лиги 1 при одной ничьей. Эта серия позволила команде Филиппа Клемана получить путёвку в квалификацию Лиги Чемпионов. На предсезонке былой формой и не пахло – из 6 матчей предсезонки "монегаски" выиграли лишь одну – против скромного "Портимоненсе" (2:0). Хотя и соперники были серьёзными: "Интер" (2:2), "Порту" (1:2), "Саутгемптон" (1:3).

Летом "Монако" потеряли свой главный актив. Орельен Чуамени отправился в Мадрид за сумасшедшие деньги, но прямой замены ему искать в клубе не стали. Видимо, будут выезжать за счёт имеющегося ресурса – у Жана Лукаса и Матазо будет шанс проявить себя. Зато "монегаски" усилили и без того мощное нападение – к Бен Йеддеру, Фолланду и Боаду прибавились две прессинг-машины – Минамино из "Ливерпуля" и Эмболо из "Боруссии" М.

ПСВ

"ПСВ" тоже не впечатлил на предсезонной подготовке. "Арминия" внезапно унизила Эйндховен со счётом 0:4, "Вилльярреал" был помягче – 1:2. Но затем команда Руда ван Нистелроя восстановила уверенность на тёзках из "ФК Эйндховен" (5:0) и обыграла "Бетис" (2:1). Затем последовал блестящий старт сезона в Суперкубке Нидерландов – фееричный дебют нового тренера с 5:3 против "Аякса".

Летом клуб вернула в Бундеслигу вингеров Ритсу Доана и Марио Гётце на общую сумму в 12,5 миллионов евро. Взамен Эйндховен совершил две кражи – по 3 млн каждый обошёлся Гус Тил и Люк де Йонг. Первый уже разразился хет-триком в Суперкубке, де Йонг в представление не нуждается – более 200 голов за карьеру в Европе говорят сами за себя. Также свободными агентами пришли лучший шот-стоппер Европы Вальтер Бенитес и суперперспективный Хави Симонс.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 6 раз. На данный момент у команд полный паритет – по 2 победы при двух ничьих. В прошлом сезоне "Монако" и "ПСВ" играли в одной группе Лиги Европы. "Монегаски" на выезде выиграли 1:2, затем отстояли 0:0 дома и оставили нидерландцев за бортом.

Ориентировочные составы

Монако: Нюбель – Бадиашиле, Марипан, Дисаси – Энрике, Матазо, Фофана, Вандерсон – Головин, Фолланд – Бен Йеддер

ПСВ: Бенитес – Макс, Обиспо, Тезе, Хувер – Верман, Сангаре – Гакпо, Тил, Й. Бакайоко – де Йонг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Монако – ПСВ от UA-Футбол

При Клемане "Монако" заиграл в живой атакующий футбол, "ПСВ" всегда придерживался подобного стиля. Поэтому ждём результативного футбола – ставка обе забьют с коэффициентом в районе 1.64 проходить обязана. Если же говорить об исходе, то "Монако" и по кадрам сильнее, и как команда, да и о факторе домашнего поля не забываем. Прогноз: 3:1 в пользу хозяев.