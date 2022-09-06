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ПСЖ – Ювентус. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 06.09.2022

Лига Чемпионов
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ПСЖ – Ювентус. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 06.09.2022

Фото: Faisal HQ

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Чемпионов, группа H. 1-й тур
Париж, "Парк де Пренс"
"ПСЖ" – "Ювентус" 22:00
Трансляция – Megogo, Volia

Пари Сен-Жермен

"ПСЖ" феноменально начал сезон, забив 21 мяч в четырёх стартовых матчах сезона. Само собой, все они завершились победами. Особенно памятной была встреча с "Лиллем" (1:7) Паулу Фонсеки. Всего у команды Кристофа Галтье 6 побед в 7 играх сезона. Единственная потеря очков пришлась на игру с "Монако" (1:1), который сыграл в ультраоборонительной манере. Аллегри наверняка вдохновился этой игрой, и будет строить нечто подобное. После этой осечки выдал две рядовые выездные победы над "Тулузой" (0:3) и "Нантом" (0:3) в эконом-режиме.

Приход Галтье крайне благоприятно сказался на Париже. Наставник привнёс в коллектив необходимую дисциплину и добавил столичной команде ровно столько тактической организованности, сколько нужно таким многоопытным игрокам, как Месси или Серхио Рамос. Тройка центральных защитников даёт необходимый запас прочности, чтобы компенсировать недоработки атакующего трио, и даёт необходимую свободу Хакими и Мендешу для подключений вперёд.

Несмотря на проблемы за пределами поле, на самом поле у трио суперзвёзд с химией всё чудесно. Месси блистает в роли свободной десятки. Неймар демонстрирует лучший футбол за много лет, а Мбаппе изрядно клепает голы, несмотря на то, что только продолжает набирать свою оптимальную форму.

Ювентус

"Ювентус" в свою очередь продолжает деградировать при Максе Аллегри. Разгромная победа над "Сассуоло" (3:0) в первом туре стала единственным светлым пятном для болельщиков "старой синьоры" в новом сезоне. Победа над скромной "Специей" (2:0) двумя неделя спустя разбавила унылые ничьи с "Сампдорией" (0:0), "Ромой" (1:1) и "Фиорентиной" (1:1). Игра с "фиалками" в субботу ясно продемонстрировала, что старику Максу пора на покой.

Весь свой дар матч-менеджемента Аллегри теперь расходует на то, чтобы нейтрализовывать великую и ужасную "Фиорентину": там была и перестановка опорников, и замена Ди Марии на Де Шильо, и выход Бонуччи для перехода на 5 защитников. И всё это для того, чтобы удержать ничью с таким соперников. Аллегри большой мастер ставить автобусы, но что-то подсказывает, что против "ПСЖ" это не сработает.

В довесок к уродливому и неэффективному футболу Макс ещё и потерял почти всех своих звёзд. Кьеза всё ещё лечится, Ди Мария обратно в некогда родной Париж не полетел из-за проблем с икрой, Погба вылетел почти сразу, Щенсны тоже вне заявки. Также под вопросом Алекс Сандро – у бразильца проблемы с коленом.

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Статистика и факты

  • Тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье во второй раз в карьере будет работать на групповом этапе ЛЧ. В 2019-м году его "Лилль" набрал всего один пункт
  • Неймар – самый результативный игрок в европейских топ-5 чемпионатах (7+6 в 5 матчах Лиги 1)
  • Всего Неймар отличился 15 результативными действиями, Месси – девятью, Мбаппе – шестью
  • "ПСЖ" забил 28 голов в 7 матчах сезона
  • Месси – второй лучший бомбардир в истории ЛЧ (125 голов)
  • "Ювентус" в этом сезоне забил меньше, чем Неймар во всех турнирах (7 голов против 8)
  • Влахович забил два гола со штрафных ударов в этом сезоне
  • "Ювентус" ещё не побеждал на выезде в этом сезоне

Личные встречи

Соперники встречались между собой 9 раз. У "Ювентуса" 7 побед при двух ничьих. Правда, в 21 веке пути команд пересекались лишь однажды – да и то на Международном Кубке Чемпионов. В том матче в Майами летом 2017-го года "старая синьора" выиграла 3:2.

Ориентировочные составы

"ПСЖ": Доннарумма; Серхио Рамос, Маркиньос, Кимпембе; Хакими, Верратти, Витинья, Нуну Мендеш; Месси, Мбаппе, Неймар

Под вопросом: Витинья (колено)

"Ювентус": Перин; Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро; Локателли, Паредес, Рабьо; Куадрадо, Влахович, Костич

Не сыграют: Кьеза (колено), Каю Жоржи (колено), Погба (колено), Щенсны (голеностоп), Ди Мария (икроножная мышца)

Под вопросом: Алекс Сандро (колено)

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч ПСЖ – Ювентус от UA-Футбол

В итоговом успехе хозяев усомниться сложно. К каким бы ухищрениям не обращался Макс, перед силой такого таланта он бессилен. Но мало ли что – "Монако" вот отобрал очки в вполне аллегровской манере. Париж бывает невнимательным в обороне, поэтому что-то впереди тот же Влахович может и соорудить. Мбаппе в свою очередь, имея таких двух плеймейкеров за спиной, гарантировано получит несколько убийственных шансов. Ставка: обе команды забьют + Мбаппе забьёт с коэффициентом в районе 2.9.

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В статье: Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен (Париж)
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