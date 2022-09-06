Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ – Ювентус. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 06.09.2022
Фото: Faisal HQ
Пари Сен-Жермен
"ПСЖ" феноменально начал сезон, забив 21 мяч в четырёх стартовых матчах сезона. Само собой, все они завершились победами. Особенно памятной была встреча с "Лиллем" (1:7) Паулу Фонсеки. Всего у команды Кристофа Галтье 6 побед в 7 играх сезона. Единственная потеря очков пришлась на игру с "Монако" (1:1), который сыграл в ультраоборонительной манере. Аллегри наверняка вдохновился этой игрой, и будет строить нечто подобное. После этой осечки выдал две рядовые выездные победы над "Тулузой" (0:3) и "Нантом" (0:3) в эконом-режиме.
Приход Галтье крайне благоприятно сказался на Париже. Наставник привнёс в коллектив необходимую дисциплину и добавил столичной команде ровно столько тактической организованности, сколько нужно таким многоопытным игрокам, как Месси или Серхио Рамос. Тройка центральных защитников даёт необходимый запас прочности, чтобы компенсировать недоработки атакующего трио, и даёт необходимую свободу Хакими и Мендешу для подключений вперёд.
Несмотря на проблемы за пределами поле, на самом поле у трио суперзвёзд с химией всё чудесно. Месси блистает в роли свободной десятки. Неймар демонстрирует лучший футбол за много лет, а Мбаппе изрядно клепает голы, несмотря на то, что только продолжает набирать свою оптимальную форму.
Ювентус
"Ювентус" в свою очередь продолжает деградировать при Максе Аллегри. Разгромная победа над "Сассуоло" (3:0) в первом туре стала единственным светлым пятном для болельщиков "старой синьоры" в новом сезоне. Победа над скромной "Специей" (2:0) двумя неделя спустя разбавила унылые ничьи с "Сампдорией" (0:0), "Ромой" (1:1) и "Фиорентиной" (1:1). Игра с "фиалками" в субботу ясно продемонстрировала, что старику Максу пора на покой.
Весь свой дар матч-менеджемента Аллегри теперь расходует на то, чтобы нейтрализовывать великую и ужасную "Фиорентину": там была и перестановка опорников, и замена Ди Марии на Де Шильо, и выход Бонуччи для перехода на 5 защитников. И всё это для того, чтобы удержать ничью с таким соперников. Аллегри большой мастер ставить автобусы, но что-то подсказывает, что против "ПСЖ" это не сработает.
В довесок к уродливому и неэффективному футболу Макс ещё и потерял почти всех своих звёзд. Кьеза всё ещё лечится, Ди Мария обратно в некогда родной Париж не полетел из-за проблем с икрой, Погба вылетел почти сразу, Щенсны тоже вне заявки. Также под вопросом Алекс Сандро – у бразильца проблемы с коленом.
Статистика и факты
- Тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье во второй раз в карьере будет работать на групповом этапе ЛЧ. В 2019-м году его "Лилль" набрал всего один пункт
- Неймар – самый результативный игрок в европейских топ-5 чемпионатах (7+6 в 5 матчах Лиги 1)
- Всего Неймар отличился 15 результативными действиями, Месси – девятью, Мбаппе – шестью
- "ПСЖ" забил 28 голов в 7 матчах сезона
- Месси – второй лучший бомбардир в истории ЛЧ (125 голов)
- "Ювентус" в этом сезоне забил меньше, чем Неймар во всех турнирах (7 голов против 8)
- Влахович забил два гола со штрафных ударов в этом сезоне
- "Ювентус" ещё не побеждал на выезде в этом сезоне
Личные встречи
Соперники встречались между собой 9 раз. У "Ювентуса" 7 побед при двух ничьих. Правда, в 21 веке пути команд пересекались лишь однажды – да и то на Международном Кубке Чемпионов. В том матче в Майами летом 2017-го года "старая синьора" выиграла 3:2.
Ориентировочные составы
"ПСЖ": Доннарумма; Серхио Рамос, Маркиньос, Кимпембе; Хакими, Верратти, Витинья, Нуну Мендеш; Месси, Мбаппе, Неймар
Под вопросом: Витинья (колено)
"Ювентус": Перин; Данило, Бонуччи, Бремер, Алекс Сандро; Локателли, Паредес, Рабьо; Куадрадо, Влахович, Костич
Не сыграют: Кьеза (колено), Каю Жоржи (колено), Погба (колено), Щенсны (голеностоп), Ди Мария (икроножная мышца)
Под вопросом: Алекс Сандро (колено)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ПСЖ – Ювентус от UA-Футбол
В итоговом успехе хозяев усомниться сложно. К каким бы ухищрениям не обращался Макс, перед силой такого таланта он бессилен. Но мало ли что – "Монако" вот отобрал очки в вполне аллегровской манере. Париж бывает невнимательным в обороне, поэтому что-то впереди тот же Влахович может и соорудить. Мбаппе в свою очередь, имея таких двух плеймейкеров за спиной, гарантировано получит несколько убийственных шансов. Ставка: обе команды забьют + Мбаппе забьёт с коэффициентом в районе 2.9.
Популярное сейчас
- Украина - Италия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Евробаскета
- Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по волейболу
- Евро-2022 U19. Украина одержала вторую подряд победу на групповом этапе
- Селтик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.09.2022
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО