Спортинг – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 13.09.2022

Лига чемпионов

Группа D, второй тур

13 сентября, 19:45. "Эштадиу Жозе Авеларде" (Лиссабон)

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Телетрансляция: Мегого

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Спортінг - Тоттенгем Смотреть трансляцию

Действующий вице-чемпион Португалии "Спортинг" не слишком удачно стартовал во внутреннем первенстве, в то время как "Тоттенхэм" идет всего в одном очке "Арсенала", который сей час первый в АПЛ. В стартовом туре ЛЧ обе команды одержали сухие и в целом убедительные победы, благодаря чему этот матч имеет вывеску “противостояния лидеров группы".

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"Спортинг" (Лиссабон, Португалия)

"Львы" на старте текущего сезона стали больше похожи на котят, если говорить о чемпионате Португалии. Пока команда идет шестой в турнирной таблице, уступая первой "Бенфике" восемью очками. А это, на секундочку, 80% текущих зачетных пунктов команды. В конце сентября у "Спортинга" была серия из двух поражений с общим счетом 0:5. Теперь же у подопечных Аморима есть в активе серия из трех побед, если принимать во внимание и матч первого тура ЛЧ против "Айнтрахта" Ф.

В этих поединках лиссабонцы отгрузили соперникам девять голов без ответа. В частности, на минувших выходных пострадал "Портимоненсе", пропустив четыре гола. Главное для "Спортинга", что реализация моментов улучшилась, ведь в августе с этим были проблемы. Ну и в общем-то Аморим нашел лучший баланс для команды, ведь на старте сезона она входила во все матчи на кураже, а не с холодной головой, из-за чего было много ошибок.

Кадры хозяев

Точно из-за травм не сыграют Браганса и Кабрал, которые в этом сезоне еще не выходили на поле. Кроме них перед матчем в лазарете находились защитники Нету и Сен-Жюст, но они уже на финальном этапе обновления. Рубен Аморим в день матча будет определять, готовы ли они помочь команде, а не просто принять участие в поединке.

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия)

Прошлый тур АПЛ "шпоры" не сыграли из-за траура в связи со смертью Королевы Елизаветы II. Плюс ли это? Если учитывать интенсивный старт сезона с двумя матчами в неделю, то да. Лишний отдых сейчас не помешает, главное, чтобы он не стал регулярным. Следовательно, предыдущим поединком "Тоттенхэма" была встреча в Лиге чемпионов против "Марселя". Здесь могла бы быть сказка о лягушке, которая не смогла. Этой лягушкой является как раз и французская команда: в первом тайме пытались играть на равных против лондонцев в гостях, но все сломало удаление сразу после перерыва, а потом еще и добил дубль Ришарлисона.

В отличие от "Спортинга" "шпоры" неплохо стартовали во внутреннем первенстве. После шести туров команда идет третьей в турнирной таблице, уступая только “Арсеналу” и имея одинаковое количество очков с “Манчестер Сити”. Интересно, что "Тоттенхэм" в этом сезоне терял зачетные пункты исключительно с лондонскими командами, сыграв вничью с "Челси" (2:2) и "Вест Хэмом" (1:1). Собственно, "Спортинг" - тоже коллектив из столицы, так что закономерность может сработать и в эту сторону.

Кадры гостей

У "Тоттенхэма", к счастью для Конте, всего одна потеря. Лукас Моура так и не вошел в сезон, да еще и травмировался. Пятый подряд поединок итальянский наставник не может рассчитывать на бразильца.

Последние пять матчей Спортинга и Тоттенгема

Последние пять встреч хозяев

10.09. Спортинг – Портимоненсе 4:0 (Чемпионат Португалии)

07.09. Айнтрахт Ф – Спортинг 0:3 (ЛЧ)

02.09. Эшторил – Спортинг 0:2 (Чемпионат Португалии)

27.08. Спортинг – Шавиш 0:2 (Чемпионат Португалии)

20.08. Порту – Спортинг 3:0 (Чемпионат Португалии)

Последние пять встреч гостей

07.09. Тоттенхэм – Марсель 2:0 (ЛЧ)

03.09. Тоттенхэм – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

31.08. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

28.08. Ноттингем – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

20.08. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица группы D

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Спортинг 1 1 0 0 3-0 3 2 Тоттенхэм 1 1 0 0 2-0 3 3 Марсель 1 0 0 1 0-2 0 4 Айнтрахт 1 0 0 1 0-3 0

Личные встречи между соперниками

Еще ни разу не играли между собой "Спортинг" и "Тоттенхэм". Матч в Лиссабоне станет первым в истории противостоянием этих двух столичных команд.

Цифры и факты

"Спортинг" занимает 39 место в рейтинге УЕФА, в то время как "Тоттенхэм" идет 19-м.

Для "шпор" это первая ЛЧ за три последних сезона.

В то же время "Спортинг" впервые за пять лет сыграл в двух сезонах подряд Лиге чемпионов.

В 10 из последних 12 домашних поединков "львов" хотя бы одна команда не забивала.

"Тоттенхэм" не проигрывает на выезде шесть месяцев.

Ставки и коэффициенты на матч Спортинг – Тоттенхэм

Прогноз на матч Спортинг – Тоттенхэм от UA-Football

Хотя и "Спортинг" не слишком удачно стартовал в чемпионате Португалии, но ЛЧ "совершенно второй турнир". В первом матче "львы" буквально разбили сильный "Айнтрахт" во Франкфурте, а теперь готовы не уступить лондонцам. Хотя и у "Тоттенхэма" был незапланированный перерыв на этих выходных, однако вряд ли они хорошо отдохнули, зная тренировки Конте. Прогноз на матч: "Спортинг" не проиграет.