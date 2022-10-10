Боруссия Д – Севилья. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 11.10.2022

Со встречи соперников на прошлой неделе “Севилья” успела сменить тренера. Хорхе Сампаоли, увы, не кудесник, а испанцев спасёт в этой Лиге Чемпионов только чудо. В случае победы Дортмунд может за два тура до финиша гарантировать выход в плей-офф.

Лига Чемпионов. Группа G, 4-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Севилья 22:00

Трансляция – Megogo, Volia TV

Боруссия Дортмунд

Прошедшая неделя стала едва ли не лучшей для “Боруссии” в нынешнем сезоне. В Лиге Чемпионов команда Эдина Терзича увезла разгромную победу с “Рамон Санчес Писхуан”. 1:4 против главного конкурента за выход в плей-офф в лице “Севильи” – результат солидный. После этого Дортмунд совершил впечатляющий камбек в Бундеслиге, отыгравшись с 0:2 против “Баварии” с голом Антони Модеста на пятой компенсированной.

Но если отбросить эмоции, картина вырисовывается не настолько радужная. Уровень обороны “Севильи” в этом матче не соответствовал не то, что турниру, а любому еврокубку вообще. Терзич избрал простенький контратакующий план с двумя опорными, Беллингемом в роли десятки, и бегунками Мукоко и Адейеми. 19 ударов при 41% владение говорит о том, что план сработал. Как и итоговый счёт. Но правда в том, что “Севилья” даже перебила соперника по ожидаемым голам. Потому что “Боруссия” без мяча выглядела не намного сильнее.

С “Баварией” удалось взять результат в первом из девяти последних дер Класикеров. Но вряд ли бы это удалось повторить, если бы Мюллер с Киммихом не слегли на прошлой неделе с ковидом. Мюнхенцы оказались неспособны защищаться без высокого прессинга. А он проваливался из-за отсутствия мобильного центра принятия решений в лице главных плеймейкеров. Поэтому Терзич просто забросал соперника бесконечными атакующими заменами, что при других обстоятельствах вряд ли бы сработало.

Севилья

“Севилья” пожалуй даже превосходит “Боруссию” что по степени отвратительности качества игры, что тем более и по результату. Место в зоне вылета Ла Лиги не даст соврать. Главной трагедией всего старта сезона стал центра обороны. Дерзкая попытка Мончи заменить сразу и Жюля Кюнде, и Диего Карлоса закончилась полным провалом. Ньянзу не оправдывает надежд и проигрывает конкуренцию даже выпускникам академии, а Маркао лишь недавно восстановился после травмы.

Если у Дортмунда в защите регулярные системные сбои, урон от которых может погасить только спасатель Хуммельс, то у “Севильи” вместо сердца обороны – чёрная дыра. Унылый футбол Лопетеги, красок которому в атаке не добавляла ли магия Папу Гомеса, ни Иско, просто не выдержала такого коллапса в защите. При откровенном эстетическом уродстве, футбол Лопетеги был эффективен, но без надёжности сзади всё рухнуло, и тренера уволили сразу после игры с “Боруссией”.

В “Севилью” вернулся Хорхе Сампаоли, блестяще зарекомендовавший себя в “Марселе”. Но за такие сроки аргентинец ничего не сможет изменить. Тем более, что чёрная дыра расширилась – заболел основной опорник Фернандо, последний надёжный человек в этом бардаке. А переход на излюбленную схему в три центрбека невозможен - такого количества оборонцев в составе просто нет.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 5 раз. У Дортмунда на данный момент две победы, у “Севильи” – одна. Ещё две встречи завершились вничью. В 1/8 финала Лиги Чемпионов 2020/21 “Боруссия” прошла дальше за счёт выездной победы (2:2, 2:3).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 3 3 0 0 11-1 +10 9 2 "Боруссия" Дортмунд 3 2 0 1 8-3 +5 6 3 "Севилья" 3 0 1 2 1-8 -7 1 4 "Копенгаген" 3 0 1 2 0-8 -8 1

Ориентировочные составы

Боруссия: Мейер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Озджан, Джан – Адейеми, Беллингем, Брандт – Модест

Севилья: Буну – Монтьель, Ньянзу, Маркао, Теллес – Дилейни, Гудель – Ламела, Иско, Гомес – Дольберг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия – Севилья от UA-Футбол

При таком бардаке в защите обоих команд большое количество голов неизбежно. При этом ни одна из команд впечатляющей реализацией похвастаться не может – иначе прошлая игра закончилась бы со счётом 5:5. Так что скромно ставим на Обе забьют за 1.79, плюс к этому добавляем победу “Боруссии” на своём поле с коэффициентом 1.55.