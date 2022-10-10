Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11 октября 2022

Третий год кряду донецкий "Шахтер" играет в одной группе ЛЧ с "Реалом". Интересно, что уже каждый раз к матчам против мадридцев "горняков" готовил разный тренер. Сначала дважды шокировал мир двумя победами Луиш Каштру, после было два фиаско под крылом Роберто де Дзерби. Методом исключения можно было предположить, что с Игорем Йовичевичем "Шахтер" дважды сыграет с "Реалом" вничью, но реальность порой бывает банальной - дончане проиграли в Мадриде.

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Впереди - реванш, в котором "Шахтер" в номинально домашней игре попытается вернуть должок. Коллектив Йовичевича неделю готовился к встрече с мадридцами, однако хватит ли этого срока, чтобы обыграть лучшую команду континента? Если честно, однозначного ответа у нас нет.

"Шахтер" 22:00 "Реал"

ЛЧ, Группа F. 4-й тур

11 октября, Варшава, стадион "Войска Польского"

Арбитр: О.Гринфельд

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Неделю назад "горняки" проиграли в Мадриде 1:2. Счет не выглядит катастрофическим, местами украинский клуб играл неплохо, но стоит признать честно, что "Реал" мог побеждать и крупнее. "Шахтер" можно и где-то нужно хвалить за характер, отсутствие страха и неплохой план от Йовичевича, однако перевес по ударам говорит сам за себя - 36:11.

"Шахтер" договорился о переносе матча выходных против "Львова", дабы иметь время для дополнительной подготовке к "Реалу". Если вынести за скобки травму Корниенко, из-за которой он не будет играть еще порядка пяти месяцев, то потерь у "горняков" нет. Вероятнее всего, Йовичевич не будет менять состав предыдущего матча, хотя Сикан имеет шанс подвинуть Зубкова с позиции центрального нападающего.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Швед, Судаков, Мудрик - Сикан

"Реал":

В отличие от будущего соперника, мадридцы свой матч чемпионата не пропускали. На выходных "Реал" отправился на выезд к "Хетафе", добыв минимальную победу. Коллектив Анчелотти не смотрелся идеально, однако учитывая загруженность графика, а также кадровую ситуацию в команде, можно сказать, что для победы не было затрачено дополнительных усилий.

Кадровая ситуация в команде тяжелая. Куртуа все еще находится вне игры, что открывает путь для Андрея Лунина, а Бензема, попавший в заявку на игру против "горняков", далеко не факт, что успел восстановиться. Будущий обладатель Золотого мяча пока не может набрать форму после травмы. Еще один факт в пользу "Шахтера" - игра "сливочных" против "Барселоны", которая пройдет на выходных. Испанские СМИ передают, что отдых перед "Классико" могут получить Карвахаль, Модрич и Милитао.

Ориентировочный состав: Лунин - Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди - Чуамени, Камавинга, Кроос - Родриго, Бензема, Асенсио

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 3 3 0 0 7-1 +6 9 2 Шахтер 3 1 1 1 6-4 +2 4 3 "РБ Лейпциг" 3 1 0 2 4-7 -3 3 4 "Селтик" 3 0 1 2 2-7 -5 1

Статистика команд

"Шахтер":

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Очные встречи

"Шахтер" - "Реал": трансляция матча

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"Шахтер" - "Реал": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Реал" от UA-Football

Победа "Реала" 2:1. Есть логичное предположение, что мадридский клуб попытается взять свое в начале матча, дабы после включить энергосберегающий режим. То есть, по нашему мнению, "Шахтеру" очень важно выдержать стартовый натиск соперника, не пропустить, не поплыть под давлением. Если это получится, то могут появиться неплохие шансы зацепиться за очки против действующего обладателя Лиги Чемпионов.

С другой стороны, "Реал" остается "Реалом". Команда Анчелотти подходит к игре в статусе явного фаворита как минимум потому, что в их составе есть немало игроков, умеющих приносить результат даже при плохой игре. Одним словом, у "Шахтера" будет шанс не проиграть, но мы поставим на более прогнозируемый исход - на победу гостей.