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Рейнджерс - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 12.10.2022
Рейнджерс – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 октября 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа A, четвертый тур
12 октября 2022.Глазго, “Айброкс”
“Рейнджерс” 22:00 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” выдал свой худший старт в Премьер-лиге за десять лет, но в Лиге чемпионов команда Юргена Клоппа выиграла два последних матча и близка к тому, что гарантировать себе плей-офф.
- Новости Рейнджерса
- Новости Ливерпуля
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Рейнджерса и Ливерпуля
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Рейнджерс – Ливерпуль
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Рейнджерс – Ливерпуль
- Прогноз на матч Рейнджерс – Ливерпуль от UA-Football
Новости Рейнджерса
Помимо “Копенгагена”, “Рейнджерс” остается единственной командой группового раунда Лиги чемпионов без забитых голов, но если датский чемпион дважды сыграл вничью 0:0 и имеет два набранных пункта, то у шотландского клуба и этого нет. Последнее место в группе и минимум шансов даже на третье место.
Главный тренер “Джерс” Джованни ван Бронкхорст говорит, что так дальше продолжаться не может и анонсирует, что команда в ближайших матчах ЛЧ “продемонстрирует другой подход в игре”.
“Нам нужны очки, что продолжить участие в еврокубках, идеально было бы взять три очка”, – говорит нидерландский тренер о предстоящем матче.
В истории Лиги чемпионов были случаи, когда команды после трех первых матчей имели ноль очков, но потом проходили дальше. “Рейнджерс” действительно нужно меняться, чтобы сделать это. В первом матче против “Ливерпуля” команда ван Бронкхорста была уж слишком пассивной. Это понимает и сам нидерландец, и в ответной игре он намерен отказаться от схемы с тремя центрбеками.
Новости Ливерпуля
Десять очков и десятое место после восьми туров – мало кто предполагал, что кризис “Ливерпуля” затянется настолько долго. Шутки ради можно заметить, что “Ливерпуль” уже ниже в турнирной таблице “Борнмута”, которого он разгромил в августе со счетом 9:0.
Многочисленные травмы не дают возможности Клоппу равномерно распределять нагрузку между футболистами и играть такой командой, как ему хочется, но это фактор не может служить главным оправданием. Многие бессменные лидеры команды, такие как ван Дейк, Фабиньо, Хендерсон, Салах напоминают тени самих себя и пока не способны тащить команду вперед. У “Ливерпуля” помимо игровых недостатков, есть и какие-то психологические проблемы, сложно понять, почему команда так часто теряет концентрацию и контроль, допускает большое количество несвойственных ей ошибок.
Клопп говорит о том, что “Ливерпуль” будет продолжать бороться. В чемпионате “красные” уже фактически выбыли из чемпионской гонки, в Лиге чемпионов помимо выездного поражения “Наполи” катастроф больше не было.
Травмы продолжаются. После матча с “Арсеналом” вылетели Луис Диас, Александер-Арнольд и Матип. Остаются вне игры Кейта, Окслейд-Чемберлен и Артур, но восстановился Робертсон.
Статистика команд, цифры и факты
- “Рейнджерс” после трех туров имел четвертый с конца показатель ожидаемых голов (1.84) среди всех 32 команд группы Лиги чемпионов.
- “Ливерпуль” пропустил первым в десяти из 12 последних матчей АПЛ. В нынешнем сезоне, помимо “Рейнджерса”, не смог поразить ворота “красных” только “Борнмут”.
- “Рейнджерс” забил всего семь раз в последних 16 матчах ЛЧ и ни разу в этих поединках больше одного гола за 90 минут.
- “Рейнджерс” проиграл шесть из восьми последних домашних поединков ЛЧ.
- “Ливерпуль” не выиграл еще ни одного выездного матча в нынешнем сезоне (две ничьи, три поражения).
Последние пять матчей Рейнджерса и Ливерпуля
Рейнджерс
- 08.10 “Сент-Миррен” 4:0 (Премьершип)
- 04.10 “Ливерпуль” 0:2 (Лига чемпионов)
- 01.10 “Хартс” 4:0 (Премьершип)
- 17.09 “Данди Юнайтед” 2:1 (Премьершип)
- 14.09 “Наполи” 0:3 (Лига чемпионов)
Ливерпуль
- 09.10 “Арсенал” 2:3 (Премьершип)
- 04.10 “Рейнджерс” 2:0 (Лига чемпионов)
- 01.10 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)
- 13.09 “Аякс” 2:1 (Лига чемпионов)
- 07.09 “Наполи” 1:4 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Наполи"
|3
|3
|0
|0
|13-2
|+11
|9
|2
|"Ливерпуль"
|3
|2
|0
|1
|5-5
|0
|6
|3
|"Аякс"
|3
|1
|0
|2
|6-8
|-2
|3
|4
|"Рейнджерс"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|-9
|0
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Личные встречи
Матч на прошлой недели стал первым в истории между “Ливерпулем” и “Рейнджерсом”.
Где смотреть матч Рейнджерс – Ливерпуль
Ориентировочные составы
“Рейнджерс”: Макгрегор – Тавернье, Голдсон, Бен Дэвис, Баришич – Тилльман, Стивен Дэвис, Ландстрем – Сакала, Чолак, Кент
“Ливерпуль”: Алиссон – Гомес, Конате, ван Дейк, Цимикас – Милнер, Фабиньо – Салах, Фирмино, Жота – Нуньес
Ставки и Коэффициенты на матч Рейнджерс – Ливерпуль
Прогноз на матч Рейнджерс – Ливерпуль от UA-Football
В воскресенье “Ливерпуль” будет противостоять в чемпионате Англии “Манчестер Сити”, и очевидно, что фактор календаря как-то повлияет на решения Юргена Клопп относительно стартового состава. Положение в чемпионате Англии нужно исправлять. С другой стороны, “красным” нужно набирать очки в ЛЧ, учитывая, что впереди поединки с “Аяксом” и “Наполи”. “Ливерпуль” в нынешнем сезоне дает играть сопернику, и много ошибается, но его ошибками нужно уметь пользоваться. В первой игре "Рейнджерс" не показал себя командой, способной это сделать. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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