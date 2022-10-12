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Рейнджерс - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 12.10.2022

Лига Чемпионов
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Рейнджерс – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 октября 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Рейнджерс - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 12.10.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа A, четвертый тур

12 октября 2022.Глазго, “Айброкс”

“Рейнджерс” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” выдал свой худший старт в Премьер-лиге за десять лет, но в Лиге чемпионов команда Юргена Клоппа выиграла два последних матча и близка к тому, что гарантировать себе плей-офф.

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Зміст

Новости Рейнджерса

Помимо “Копенгагена”, “Рейнджерс” остается единственной командой группового раунда Лиги чемпионов без забитых голов, но если датский чемпион дважды сыграл вничью 0:0 и имеет два набранных пункта, то у шотландского клуба и этого нет. Последнее место в группе и минимум шансов даже на третье место.

Главный тренер “Джерс” Джованни ван Бронкхорст говорит, что так дальше продолжаться не может и анонсирует, что команда в ближайших матчах ЛЧ “продемонстрирует другой подход в игре”.

“Нам нужны очки, что продолжить участие в еврокубках, идеально было бы взять три очка”, – говорит нидерландский тренер о предстоящем матче.

В истории Лиги чемпионов были случаи, когда команды после трех первых матчей имели ноль очков, но потом проходили дальше. “Рейнджерс” действительно нужно меняться, чтобы сделать это. В первом матче против “Ливерпуля” команда ван Бронкхорста была уж слишком пассивной. Это понимает и сам нидерландец, и в ответной игре он намерен отказаться от схемы с тремя центрбеками.

Новости Ливерпуля

Десять очков и десятое место после восьми туров – мало кто предполагал, что кризис “Ливерпуля” затянется настолько долго. Шутки ради можно заметить, что “Ливерпуль” уже ниже в турнирной таблице “Борнмута”, которого он разгромил в августе со счетом 9:0.

Многочисленные травмы не дают возможности Клоппу равномерно распределять нагрузку между футболистами и играть такой командой, как ему хочется, но это фактор не может служить главным оправданием. Многие бессменные лидеры команды, такие как ван Дейк, Фабиньо, Хендерсон, Салах напоминают тени самих себя и пока не способны тащить команду вперед. У “Ливерпуля” помимо игровых недостатков, есть и какие-то психологические проблемы, сложно понять, почему команда так часто теряет концентрацию и контроль, допускает большое количество несвойственных ей ошибок.

Клопп говорит о том, что “Ливерпуль” будет продолжать бороться. В чемпионате “красные” уже фактически выбыли из чемпионской гонки, в Лиге чемпионов помимо выездного поражения “Наполи” катастроф больше не было.

Травмы продолжаются. После матча с “Арсеналом” вылетели Луис Диас, Александер-Арнольд и Матип. Остаются вне игры Кейта, Окслейд-Чемберлен и Артур, но восстановился Робертсон.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Рейнджерс” после трех туров имел четвертый с конца показатель ожидаемых голов (1.84) среди всех 32 команд группы Лиги чемпионов.
  • “Ливерпуль” пропустил первым в десяти из 12 последних матчей АПЛ. В нынешнем сезоне, помимо “Рейнджерса”, не смог поразить ворота “красных” только “Борнмут”.
  • “Рейнджерс” забил всего семь раз в последних 16 матчах ЛЧ и ни разу в этих поединках больше одного гола за 90 минут.
  • “Рейнджерс” проиграл шесть из восьми последних домашних поединков ЛЧ.
  • “Ливерпуль” не выиграл еще ни одного выездного матча в нынешнем сезоне (две ничьи, три поражения).

Последние пять матчей Рейнджерса и Ливерпуля

Рейнджерс

  • 08.10 “Сент-Миррен” 4:0 (Премьершип)
  • 04.10 “Ливерпуль” 0:2 (Лига чемпионов)
  • 01.10 “Хартс” 4:0 (Премьершип)
  • 17.09 “Данди Юнайтед” 2:1 (Премьершип)
  • 14.09 “Наполи” 0:3 (Лига чемпионов)

Ливерпуль

  • 09.10 “Арсенал” 2:3 (Премьершип)
  • 04.10 “Рейнджерс” 2:0 (Лига чемпионов)
  • 01.10 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)
  • 13.09 “Аякс” 2:1 (Лига чемпионов)
  • 07.09 “Наполи” 1:4 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Наполи" 3 3 0 0 13-2 +11 9
2 "Ливерпуль" 3 2 0 1 5-5 0 6
3 "Аякс" 3 1 0 2 6-8 -2 3
4 "Рейнджерс" 3 0 0 3 0-9 -9 0

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Личные встречи

Матч на прошлой недели стал первым в истории между “Ливерпулем” и “Рейнджерсом”.

Где смотреть матч Рейнджерс – Ливерпуль

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Ориентировочные составы

“Рейнджерс”: Макгрегор – Тавернье, Голдсон, Бен Дэвис, Баришич – Тилльман, Стивен Дэвис, Ландстрем – Сакала, Чолак, Кент

“Ливерпуль”: Алиссон – Гомес, Конате, ван Дейк, Цимикас – Милнер, Фабиньо – Салах, Фирмино, Жота – Нуньес

Ставки и Коэффициенты на матч Рейнджерс – Ливерпуль

Parimatch
8.00
5.20
1.39
Сделать ставку
Favbet
7.70
5.30
1.41
Сделать ставку
VBET
8.10
5.10
1.42
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Прогноз на матч Рейнджерс – Ливерпуль от UA-Football

В воскресенье “Ливерпуль” будет противостоять в чемпионате Англии “Манчестер Сити”, и очевидно, что фактор календаря как-то повлияет на решения Юргена Клопп относительно стартового состава. Положение в чемпионате Англии нужно исправлять. С другой стороны, “красным” нужно набирать очки в ЛЧ, учитывая, что впереди поединки с “Аяксом” и “Наполи”. “Ливерпуль” в нынешнем сезоне дает играть сопернику, и много ошибается, но его ошибками нужно уметь пользоваться. В первой игре "Рейнджерс" не показал себя командой, способной это сделать. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига чемпионов Ливерпуль ставки Прогнозы
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