Тоттенхэм – Айнтрахт Ф. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 12.10.2022

Лига чемпионов

Группа D, четвертый тур

12 октября, 22:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Айнтрахт Франкфурт Смотреть трансляцию

Лондонцы после жеребьевки считались основными фаворитами группы D, однако после двух туров они идут на второй позиции, набрав лишь 44% возможных очков. Чтобы иметь хорошие шансы на выход из группы, сегодня им обязательно нужно побеждать, собственно это входит в амбициозные планы и “Айнтрахта”. Битва за шесть очков между командами.

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"Тоттенхэм" (Лондон, Англия)

Дома в этом сезоне "шпоры" еще не уступали, а вот на выезде – дважды. Впервые это случилось как раз в поединке Лиги чемпионов: в Лиссабоне "Спортинг" был сильнее (2:0). Также "Тоттенхэм" проиграл в принципиальном лондонском дерби "Арсенала" (1:3). И именно из-за таких осечек команда пока не может находиться на лидерских позициях в обоих турнирах. Кстати, на выходных в чемпионате Англии "шпоры" минимально обыграли "Брайтон" благодаря голу Кейна, имея не слишком большое преимущество.

Но если в АПЛ до "канониров" и "Ман Сити" трудно достичь, то от первого "Спортинга" в ЛЧ отделяют всего два очка. В этой группе D битва за путевку в плей-офф будет напряженной до конца последнего тура. Конте точно настроит "Тоттенхэм" сегодня на получение очень важного результата.

Кадры хозяев

Две травмы у "шпор": Кулусевский и Танганга пока в лазарете. Швед еще не оклевал после паузы на матчи международных сборных, а англичанин и так не был даже и резервистом. Хотя и Кулусевский уже тренируется вместе с командой, к участию в поединке он еще не готов.

Back in training ???? pic.twitter.com/hUnpHypEPf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 11, 2022

"Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия)

У "орлов" все веселее. К примеру, в минувшие выходные они уступили "Бохуму" со счетом 0:3. И это тот "Бохум", который стартовал в текущей Бундеслиге из шести поражений подряд, а сейчас идет на последней позиции. Но даже после такого результата "Айнтрахт" находится на восьмом месте в немецком первенстве, всего в двух очках от третьей "Баварии". Бундеслига этого сезона – невероятная.

Собственно, как и Лига чемпионов (хотя для нее это привычно). Сенсации происходят в каждом туре, и пока победа "Айнтрахта" в Лондоне будет выглядеть именно таким образом. Хотя в прошлом поединке против "Тоттенхэма" в Германии франкфуртцы выглядели неплохо во втором тайме но в общем более опасным во всем матче были "шпоры". Это не очень характерно для "Айнтрахта", ведь они включаются больше именно в перерыве.

Кадры гостей

Лазарет "орлов" переполнен: там сразу пять игроков. Бута и Онген еще не играли в этом сезоне из-за травм, Кнауфф, Пеллегрини и Туре травмировались по ходу текущей кампании. Последние трое – особенно важные гаечки в механизме Гласнера.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Айнтрахта Ф

Последние пять встреч хозяев

08.10. Брайтон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

04.10. Айнтрахт Ф – Тоттенхэм 0:0 (ЛЧ)

01.10. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)

17.09. Тоттенхэм – Лестер 6:2 (АПЛ)

13.09. Спортинг – Тоттенхэм 2:0 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

08.10. Бохум – Айнтрахт Ф 3:0 (Бундеслига)

04.10. Айнтрахт Ф – Тоттенхэм 0:0 (ЛЧ)

01.10. Айнтрахт Ф – Унион 2:0 (Бундеслига)

17.09. Штутгарт – Айнтрахт Ф 1:3 (Бундеслига)

13.09. Марсель – Айнтрахт Ф 0:1 (ЛЧ)

Турнирная таблица группы D

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Спортинг 3 2 0 1 6-4 6 2 Тоттенхэм 3 1 1 1 2-2 4 3 Айнтрахт 3 1 1 1 1-3 4 4 Марсель 3 1 0 2 4-4 3

Личные встречи между Тоттенхэмом и Айнтрахтом Ф

Не слишком богата история противостояния у команд. А если быть точнее, то коллективы провели всего один матч. Речь идет как раз о поединке на прошлой неделе, который закончился с нулями на табло.

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Айнтрахт Ф

Прогноз матча Тоттенхэм – Айнтрахт Ф от UA-Football

Не будет сегодня легко лондонцам на практике, несмотря на их теоретическое преимущество. "Айнтрахт" тоже будет биться до последнего, однако, вряд ли франкфуртцы могут надеяться хотя бы на одно очко. Прогноз: Победа "Тоттенхэма" из (Ф-1).