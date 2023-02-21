Приход Марко Розе ознаменовал возвращение "РБ Лейпциг" к их игровому ДНК, построенному на гегенпрессинге и вертикальных атаках. Новый тренер помог "красным быкам" пройти в стадию плей-офф, забыв о фиаско от "Шахтёра". В другом углу ринга "Манчестер Сити", который в свою очередь тоже проживает кризис идентичности, связанный с приобритением супербомбардира Эрлинга Холанда. Битва двух новоявленных больших сил в европейском футболе мы увидим уже в среду.

Лига Чемпионов, 1/8 финала

22 февраля. Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Манчестер Сити 22:00

Трансляция – Megogo

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" ожидаемо прошёл в плей-офф Лиги Чемпионов, хотя их старт в групповом этапе едва не помешал выполнению этой задачи. В стартовых двух турах "красные быки" сенсационно были разгромлены "Шахтёром" (1:4), после чего потерпели поражение от "Реала" (2:0). На том отрезке сезон РБ проиграл 4 из 5 во всех турнирах, что повлекло за собой отставку Доменико Тедеско.

Со старта октября "быки" словно переродились. "Лейпциг" выиграл 15 и 20 последних матчей во всех турнирах. Такая резкая трансформация произошла благодаря назначению Марко Розе, вернувший команде уверенность, качественный прессинг и динамику в атаке. Показательно, что в новом году Кристофер Нкунку ни разу не вышел в старте, но "Лейпциг" продолжил показывать солидную игру, разгромив "Вольфсбург" (3:0) и "Шальке" (1:6), а также поделив очки с "Баварией" (1:1).

Многое в этом матче будет зависеть от кондиций лидера "быков". В прошлом сезоне Нкунку положил хет-трик на "Этихаде", но 20 минут в последнем туре – это вся игровая практика француза за последние 3 месяца. Скорее всего, в среду Нкунку стоит ждать с лавки. Ещё одной проблемой стала тяжелая травма основного голкипера Петера Гулачи, которого отзаявили из Лиги Чемпионов.

Манчестер Сити

Матч на "Ред Булл Арене" станет третьим кряду выездом для "Манчестер Сити", всего же эта серия вдали от "Этихад" продлится 5 игр во всех турнирах. Начали этот отрезок "горожане" с победы над главным конкурентом из "Арсенала" (1:3), что позволило подопечным Гвардиолы перехватить лидерство в АПЛ. Но осечка уже в следующей туре против "Ноттенгем Форест" (1:1) вернула их на второе место.

Последняя игра в очередной раз подтвердила, что на выезде у "Сити" игра ладится далеко не всегда. Две ничьи в ЛЧ против "Копенгагена" и "Боруссии", вылет из Кубка Лиги от "Саутгемтона". В АПЛ на выезде "горожане" 3 раза проиграли и 3 раза сыграли вничью в 12 матчах. Всё это обещает нелёгкую поездку в Лейпциг, где "Ман Сити" уже проигрывал в прошлом сезоне.

Летний переход Холанда заставил Гвардиолу отказаться от фирменного стиля с удушающим владением, что и породило спад на домашней арене. Но всё это затевалось для того, чтобы "Сити" мог наконец показать себя на европейской арене. Из года в год "горожане" вылетали в плей-офф при лучшей игре, но худшей реализации. Эрлинг должен испаравить этот недостаток.

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Статистика и факты

11 февраля "Лейпциг" впервые проиграл дома после смены тренера. До этого "быки" имели серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах (10 побед, включая поединки с "Реалом" и "Боруссией" Дортмунд")

В групповом раунде "РБ Лейпциг" забил всего на гол меньше "Сити" (13 мячей, 8-я атака ЛЧ)

"Манчестер Сити" больше всех остальных владел мячом на групповом этапе (66.3%)

"Манчестер Сити" проиграл лишь один матч из последних 12 в ЛЧ

Нкунку забивал в двух последних матчах ЛЧ, но до выходных не выходил на поле 3 месяца

За последние 3 сезона у Нкунку 15 голевых действий в ЛЧ (11+4)

Два выездных матча группового этапа "Ман Сити" сыграл вничью (против "Копенгагена" и "Боруссии")

Холанд забивал каждые 50 минут на групповом этапе (5 голов за 252 минуты игрового времени)

Личные встречи

Соперники впервые пересеклись на групповом этапе Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, выдав результативную битву – 12 голов за 180 минут. 9 из них пришлось на встречу на "Этихаде", где "Манчестер Сити" (6:3) разгромил "РБ Лейпциг", который отчаянно тащил Кристофер Нкунку, оформивший хет-трик. Ответная игра не имела турнирного значения для "горожан", поэтому немцам дома удалось взять реванш (2:1).

Ориентировочные составы

"Лейпциг": Бласвих – Симакан, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг – Лаймер, Шлагер – Собослаи, Форсберг – Андре Силва, Вернер

"Ман Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Аке – де Брейне, Родри, Гюндоган – Марез, Холанд, Грилиш

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити от UA-Футбол

Самый интригующий вопрос – кто захватит иниативу в матче. "РБ Лейпциг" при Розе не трусил даже против "Реала" и "Баварии" – владение не падало ниже 42%, а оборонительный блок не опускался ниже границ первых двух третей. В то же время не бояться Холанда – абсурд. "Сити" же в матче против "Арсенала" был больше похож на "Реал", чем на себя прежнего, выиграли матч, отдав мяч и подловив на ошибках за счёт шикарной реализации. В таких условиях сложно прогнозировать игровой рисунок.

Так что сыграем на любви Гвардиолы к тому, чтобы перемудрить на матч плей-офф ЛЧ. Это у него возникает стабильно. Плюс в последнее время Пеп чудит со странными стартовыми планами и в АПЛ, чаще всего провальными. Это может подарить "Лейпцигу" лёгкую жизнь как минимум в первом тайме.