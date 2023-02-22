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Интер - Порту. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Лига Чемпионов
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Что ждет от матча Лиги Чемпионов Интер – Порту известный комментатор Роберто Моралес

Интер - Порту. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Пара, по-моему, без очевидного фаворитизма одной из сторон. Обе команды подошли к матчу на Сан Сиро в довольно хорошей форме.

"Интер" не проигрывает в течение пяти матчей подряд. Последний раз "нерадзурри" уступили неожиданно "Эмполи" дома в конце января. Впоследствии они отпраздновали очень почетные победы над "Миланом" и "Аталантой" и в тех поединках "интеристы" не только добились результата, но и действительно превзошли полностью соперников.

Стоит отметить, что подопечные Симоне Индзаги в этом сезоне не могут похвастаться стабильностью: упомянутое поражение от "Эмполи", ничья с "Монцей" и совсем бледный недавний матч против кризисной "Сампдории" могут служить тому доказательствами. Но к игре в Лиге Чемпионов "Интер" подходит в позитивном настроении на фоне победной игры с "Удинезе". Напомню, что на групповой стадии Лиги Чемпионов удалось выйти из квартета, в котором были такие монстры как "Бавария" и "Барселона".

"Порту" во всех турнирах одержал десять побед подряд в последнее время. Их же беспроигрышная серия длится 23 официальных поединка, из которых только три завершились в ничью. В последний раз "драконы" проигрывали еще в октябре "Бенфике", 0:1.

У "Порту" группа Лиги Чемпионов была непростая - амбициозный мадридский "Атлетико", мощный леверкузенский "Байер" и сенсационный "Брюгге". В чемпионате Португалии подопечные Сержиу Консейсау занимают второе место и отстают от "Бенфики" на пять очков, что в местных реалиях достаточно много. Зато снизу поджимает "Спортинг" из Браги, у которого всего на два очка меньше. В трех последних играх итоговое преимущество "Порту" в счете было минимальным.

Если посмотреть на исторический контекст противостояния этих двух команд, то они пересекались между собой довольно давно. В сезоне 2004/2005 "Интер" прошел "Порту" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов. Тогда итальянцы сыграли на выезде со счетом 1:1, дома победили 3:1.

В следующем сезоне 2005/2006 эти соперники обменялись победами на групповой стадии Лиги Чемпионов: 2:0 в Порту, 2:1 в Милане.

Интересные факты
  • Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес забил 8 голов в последних десяти поединках
  • Форвард "Порту" Мехди Тареми отличился 5 раз в 5 матчах группового этапа Лиги Чемпионов. Два года назад он забивал "Ювентусу" в 1/8 финала ЛЧ уже на 1-й минуте матча.

Ставка

Голы обеих команд.

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В статье: Интер (Милан) Порту Прогнозы
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