Бенфика - Брюгге. Прогноз от Роберто Моралеса

До нынешнего плей-офф эти соперники никогда не встречались между собой в еврокубках, что удивительно, ведь каждый из клубов является постоянным их участником уже многие десятилетия.

"Бенфика" ранее 22 раза играла против бельгийских команд и имеет очень положительную статистику – 13 побед, 4 поражения, 5 ничьих, разница мячей 36:19;

В первой встрече на стадионе Ян Брейдель посреди февраля "Бенфика" уверенно выиграла в гостях со счетом 2:0. Отличились тогда Жоао Мариу с пенальти и наш знакомый по донецкому "Шахтеру" Давид Нерес.

С тех пор орлы провели во внутреннем чемпионате три поединка, и во всех трех случаях сумели победить. И ни разу не забили менее двух мячей. Их жертвами были "Боавишта", "Визела" и "Фамиликао". У "Бенфики" очень гибкая и хорошо выстроенная структура игры, а ее ударным оружием является Гонсалу Рамуш. Нападающий уже забил за клуб 21 гол в этом сезоне в официальных играх.

"Брюгге" же проводит чрезвычайно контраверсионный сезон. У бельгийского гранда все плохо в национальном чемпионате – там команда четвертая без каких-либо шансов на глобальный успех. В конце прошлого года клуб сменил главного тренера, к рулю пришел некогда известный английский полузащитник Скотт Паркер, которого можете помнить по тренерской работе с "Фулхэмом" и "Борнмутом". В Лиге Чемпионов "Брюгге" удивил – выход в плей-офф со второй позиции из квартета, в котором были "Байер" Леверкузен, "Атлетико" Мадрид и "Порту", следует назвать прорывом. Сейчас же шансы бельгийцев на проход выглядят довольно бледными.

"Бенфика" не проигрывала в текущем году, хотя вылетела из Кубка Португалии, уступив в серии послематчевых пенальти "Спортингу" из Браги после ничьей 1:1. Всего в 2023 году у подопечных Рогера Шмидта десять побед и две ничьи.

Тем временем Брюгге одна победа в шести последних матчах. Два гостевых матча "Брюгге" из трех в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов УЕФА закончились со счетом 0:0.

Ставка

Хозяева с форой –1.