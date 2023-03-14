Порту - Интер. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

Первый матч этих команд оказался весьма интригующим. Минимальная победа "интеристы" во многом была обусловлена немотивированным удалением Отавиу. После этого подопечные Сержиу Консейсау, который в свое время сам за "Интер" играл (2002-2003 годы), после неудачи в Милане умудрились потерпеть поражение в домашней игре национального первенства против "Жил Висенте", еще и с двумя удалениями (Жоау Мариу и Урибе ). Неприятности на этом закончились и в двух последних матчах чемпионата Португалии "Порту" прогнозировано взял шесть очков, обыграв "Шавеш", 3:1 и "Эшторил", 3:2.

Достаточно трудно воспринимать современный "Интернационале", потому что он весь собран из диаметрально противоположных эмоций. "Интер" – команда контрастов и футбольный Робин Гуд, который, отбирая у сильных, раздает очки бедным.

В трех последних турах Серии А подопечные Симоне Индзаги умудрились потерпеть два поражения от "Болоньи" и "Специи". Очевидно, что борьба за чемпионство им не угрожает, ведь мощное шествие "Наполи" снимает все вопросы.

Вспомним кое-что из прошлого. В сезоне 2004/2005 "Интер" прошел "Порту" на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов. Тогда итальянцы сыграли 1:1 в гостях, 3:1 дома. В сезоне 2005/2006 соперники обменялись победами на групповой стадии: 2:0 в Порту, 2:1 в Милане.

Ставка

Победа хозяев