Наполи - Милан: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 18.04.2023

Во второй половине 80-х годов "Наполи" и "Милан" доминировали в Серии А и развили довольно острое соперничество. Подобное начинается и сейчас. Действующий и, скорее всего, будущий чемпион Италии встречаются в апреле уже в третий раз. Первый матч завершился гостевым разгромом, второй - жаркими спорами, выпадами в адрес друг друга и арбитров. Даже ссорой Лучано Спаллетти и Паоло Мальдини. Что выйдет сегодня?

18 апреля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Милан"

Главный арбитр: Шимон Марциняк

Результат первого матча - 0:1

Состояние команд

В Неаполе уже несколько недель готовятся к празднованию третьего Скудетто в истории. Намечают путь праздничного автобуса, места концертов. Развешивают баннеры с числом "3". "Милан" это разозлило, он горел желанием доказать, что все еще чемпион и второго апреля раздавил "Наполи" в гостях со счетом 4:0. В том матче еще и очень вовремя вернулся от игры с тремя центральными защитниками к двум, к 4-2-3-1.

Правда, уже тогда представители обеих команд заявили, что тот матч не повлияет на матчи совсем другого турнира - Лиги Чемпионов. И в первом матче четвертьфинала ЛЧ уже "Наполи" доминировал. Особенно начав его бешеным давлением и лишь чудом не забив. Майк Маньян спасал "Милан" не раз, и в итоге его сейвы, характер и спокойствие "россонери" и красивая контратака со сменой мест принесли еще одну победу. Пусть и скромную.

Тем временен в лиге обе хромают. В двух матчах после того 0:4 неаполитанцы нанесли по 9-10 ударов по воротам. "Лечче" в гостях переиграли незаслуженно, благодаря автоголу. А "Верону" дома, несмотря на 80 процентов владения мячом, не переиграли вообще. Нанеся один удар в створ. Они потеряли мощь и остроту большей части сезона. Впрочем, до сих пор лидируют с огромным отрывом. Возможно, просто берегут силы для Лиги Чемпионов.

"Милан" точно бережет. Признак этого - ротация в лиге. Пять запасных в стартовом составе в матче против "Эмполи", десять (!) - в субботу против "Болоньи". Оба завершились ничьими, ротация в марте и вовсе привела к двум поражениям в одни ворота и ничьей дома с "Салернитаной". В лиге "россонери" выглядят слабо и еле-еле держатся в Топ-4. Пролет мимо нее по итогам сезона может вызвать тектонические сдвиги в клубе.

Впрочем, сейчас, на такой стадии Лиги Чемпионов, все забывается. Цель лишь одна - история, выход на авансцену европейского футбола. И за это борьба будет нешуточная. Особенно, учитывая атмосферу в первом матче. Перед вторым Жуан Жезус говорит о провокациях "Милана", особенно запомнили Тео Эрнандеса, которому устроят сегодня "теплый" прием. Не случайно судить будет главный арбитр финала Чемпионата Мира Шимон Марциняк.

Ясно, что "Наполи" сегодня будет владеть мячом, доминировать. Изберет ли "Милан" агрессивный прессинг либо же будет сидеть глубже в обороне и начинать красивые контратаки из глубины? В любом случае, критически важно, кто начнет лучше, кто забьет первым и когда. В пяти из шести последних очных матчей забивала лишь одна команда. В шестом также выиграл тот, кто забил первым.

Статистика

"Наполи" уже проиграл "Милану" два матча с начала апреля. 0:4 в лиге дома и 0:1 в Лиге Чемпионов в гостях. В последний раз он проигрывал трижды за сезон одной и той же команде в сезоне 1994/95 - "Лацио"

"Милан" выиграл три своих последних гостевых матча против "Наполи" (все - в лиге). Больше подряд он не выигрывал у него никогда. А прямо перед этим в Неаполе была зафиксирована ничья. Пять матчей подряд без поражений в Неаполе "Милан" не добывал с 1985-го года

В плей-офф кубковых турниров команды встречались 18 раз. Десять побед у "Милана", четыре - у "Наполи" и четыре ничьи. 17 из этих матчей состоялись в Кубке Италии. В том числе в шести последних кубковых встречах (включая матч неделю назад) зафиксированы четыре победы "Милана" и две ничьи

"Милан" не был в полуфинале Лиги Чемпионов 16 лет, "Наполи" впервые в четвертьфинале турнира

"Наполи" не проигрывал в последних 12-ти домашних матчах Лиги Чемпионов - девять побед и три ничьи. То есть с 2017-го года. В этом сезоне на "Стадио Марадона" в турнире одержаны четыре победы, в каждом из матчей забиты как минимум три мяча

"Милан" не пропускал в пяти последних матчах Лиги Чемпионов. Его лучшая серия с 2005-го года, когда не пропускал в семи. В том сезоне он играл в финале

"Наполи" вылетал из Еврокубков в последних десяти случаях после того, как проигрывал первый матч. В последний раз, когда он прошёл в следующий раунд в такой ситуации, он играл против итальянской команды - "Ювентуса" в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона 1988/89. Тот турнир он выиграл

Лишь два из последних 36-ти матчей с участием "Наполи" во всех турнирах завершился вничью. Речь об основном времени кубкового матча против "Кремонезе" в январе и матче лиги против "Вероны" три дня назад. Оба состоялись в Неаполе

"Милан" играл в Еврокубках против других итальянских команд десять раз. Его результаты - пять побед, четыре ничьи и одно поражение. Результаты "Наполи" в таких - одна победа и два поражения

С начала года "Наполи" провел дома во всех турнирах девять матчей. Одержал три разгромные победы и две обычные, но и трижды проиграл (однажды в серии пенальти), а также сыграл вничью 0:0. "Милан" с начала года провел в гостях десять матчей. Результаты – три победы, три ничьи и четыре поражения

Кадры

Десять игроков "Милана" вернутся в стартовый состав. Оливье Жиру пропускал тренировки, но, похоже, все же готов играть. Если нет, скорее выйдет Ребич, чем Ориги. Последние в ужасной форме, да и первый не очень - один гол в десяти последних матчах за клуб. Рафаэль Леау также может гораздо больше. Он забивал за клуб лишь в одном матче в последних 15-ти. Правда, как раз в 4:0 в Неаполе, сделав дубль. Также он ассистировал неделю назад.

Браим Диас с позиции правого вингера отлично отыграл в нескольких больших матчах. В том числе в обоих последних против "Наполи" и первом против "Тоттенхэма" в 1/8 финала. Опорник Исмаэль Беннасер играл на позиции "десятки" в обоих матчах против неаполитанцев и неделю тому забил единственный мяч. Давиде Калабрия в обоих прикрыл Хвичу Кварацхелию.

Грузин не забивал и не ассистировал в четырех своих последних матчах за клуб и пребывает далеко не в лучшей форме. От его игры многое зависит, как и от игры Осимхена. Из-за травмы Виктор с 19-го марта отыграл лишь 17 минут. Но до неё в матчах 1/8 финала забил три мяча. Его возвращение может стать решающим, изменить все, и в Неаполе об этом все говорят, все надеются на это. В обоих апрельских матчах против "Милана" он не играл.

Существенные потери у "Наполи" - дисквалифицированные защитник Ким и опорник Ангисса. С ними команда теряет немалую часть своей физической силы. Можно с уверенностью заявить, что речь о двух наиболее мощных игроках команды. Первого должен заменить Жезус, присутствовавший на предматчевой пресс-конференции, второго - либо мощный Ндомбеле, либо техничный Элмас. Эльиф неделю назад играл в центре атаки.

Другие дилеммы в составе - Политано или Лосано справа в атаке, Руи или Оливера слева в обороне.

Травмирован неаполитанец Симеоне. Под вопросом из-за травмы миланец Тиав.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Лоботка, Зелински, Ндомбеле, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Крунич, Диас, Жиру, Леау

Последние матчи команд

Наполи

Торино - Наполи 0:4 (лига)

Наполи - Милан 0:4 (лига)

Лечче - Наполи 1:2 (лига)

Милан - Наполи 1:0 (Лига Чемпионов)

Наполи - Эллас Верона 0:0 (лига)

Милан

Удинезе - Милан 3:1 (лига)

Наполи - Милан 0:4 (лига)

Милан - Эмполи 0:0 (лига)

Милан - Наполи 1:0 (Лига Чемпионов)

Болонья - Милан 1:1 (лига)

Прогноз: Наполи - Милан 2:1 (победа Милана в серии пенальти)

После событий в первом матче ожидается горячее противостояние и во втором. За историческое достижение в Лиге Чемпионов, за первенство в Италии. Защитник "Милана" Симон Кьер говорит, что для таких матчей и играют в футбол. Леау, Осимхен, Кварацхелия, Жиру - от них, да и от других ожидают чего-то особенного. Логично предположить, что такой матч перейдет в дополнительное время. Ну а там ставим на клубный еврокубковый опыт.