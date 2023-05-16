Финал или провал. Интер - Милан: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 16.05.2023

"У нас осталось немного шансов превратить этот сезон в успешный", - заявил главный тренер "Милана" Стефано Пиоли. "Если мы упустим шанс выйти в финал, этот сезон выйдет дерьмовым", - сказал защитник "Интера" Франческо Ачерби. Команда Пиоли в полуфинале Лиги Чемпионов впервые за 16 лет, команда Ачерби - за 13, но этого им недостаточно. Пан или пропал, финал или провал. Таковы ставки, когда играют Дерби Делла Мадоннина.

16 мая. 22:00. Лига Чемпионов. Полуфинал. Ответный матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Результат первого матча - 2:0

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Состояние команд

"Милан" близок к провалу. Он не побеждал в восьми из последних 11-ти туров Серии А. В субботу уступил в Специи команде из зоны вылета (0:2), играя отвратительно. Практически просто стоял и чего-то ждал. Пока в последней стадии матча соперник не включится, не начнет давить и не забьёт дважды. Кстати - со стандартных положений. 37 процентов голов в лиге и 40 - в Лиге Чемпионов "россонери" пропустили именно с них.

Сразу после финального свистка на стадионе ультрас позвали игроков на разговор. Вроде бы прошедший не остро, но в любом случае событие неординарное. В целом настроение в клубе подавленное, поскольку шансы чемпиона Италии-2022 попасть в Топ-4 в сезоне 2022/23 невелики. Летом могут полететь головы всех, даже Паоло Мальдини. Подавленное в том числе и из-за трех поражений в дерби в одни ворота подряд.

"Интер" в середине апреля пребывал в ещё более подавленном настроении. Неудивительно, учитывая одно очко в пяти турах лиги. Постоянно говорили об ультиматумах в адрес Симоне Индзаги. В случае вылета в четвертьфинале Лиги Чемпионов его могли немедленно уволить. Но "Бенфика" была пройдена, и с тех пор "нерадзурри" не остановить. Семь побед подряд во всех турнирах с общим счетом 21:3, финал Кубка и уже третье место в лиге.

В субботу против "Сассуоло" начало было равным и неудобным, как и концовка. Впервые за два месяца и во второй раз за четыре пропущены более одного мяча в матче лиги. Забить первые три мяча помогли индивидуальное действие Ромелу Лукаку и два рикошета. Но в итоге победа (4:2) одержана, серия продолжена, настроение сохранено. "Интер" ныне на пике уверенности в себе.

Неделю назад он забил два мяча уже к 11-ой минуте (в том числе с подачи углового), вскоре мог забить ещё, а затем играл по результату. Даже позволяя сопернику улучшить игру во втором тайме. Возникло ощущение, что отпустил почти беспомощный "Милан" слишком легко.

Симоне Индзаги заявляет, что "Интер" сегодня не собирается отсиживаться в обороне и защищать результат, а желает начать так же мощно. Хотя и тренер говорит о "горячем сердце и холодной голове", о различных стадиях матча, о том, что иногда придётся обороняться. Говорит об одном из важнейших матчей в истории клуба. А также уколол УЕФА за назначение французского арбитра на матч против команды, в которой так много французов.

Пиоли же заявляет, что необязательно повести в счёте рано. То есть он не собирается бежать вперёд сломя голову. Понимая, что соперник очень опасен и 1:0 на 60-ой минуте также оставляет его команде неплохие шансы хотя бы на перевод игры в овертайм. Он даже говорит, что в этом матче не нужно что-то грандиозное, сенсационное. Имея в виду, что "Милан" всегда способен победить кого угодно со счётом 3:0.

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Последние матчи команд

Интер

30.04.2023. "Интер" - "Лацио" 3:1 (Серия А)

03.05.2023. "Верона" - "Интер" 0:6 (Серия А)

06.05.2023. "Рома" - "Интер" 0:2 (Серия А)

10.05.2023. "Милан" - "Интер" 0:2 (Лига Чемпионов)

13.05.2023. "Интер" - "Сассуоло" 4:2

Милан:

29.04.2023. "Рома" - "Милан" 1:1 (Серия А)

03.05.2023. "Милан" - "Кремонезе" 1:1 (Серия А)

06.05.2023. "Милан" - "Лацио" 2:0 (Серия А)

10.05.2023. "Милан" - "Интер" 0:2 (Лига Чемпионов)

13.05.2023. "Специя" - "Милан" 2:0

Кадры

Обе команды активно ротировали состав в субботу, но "Милан" - скорее вынужденно. Мессиас, Крунич, Беннасер не были готовы играть. Первые двое должны вернуться, третий выбыл до конца сезона. Исмаэля, похоже, заменит игрок другого амплуа, атакующий. Браим Диас. Пиоли пытается заявить, что это признак игры команды на атаку. А ее усиливать нужно. Ведь Оливье Жиру забил лишь один мяч в последних десяти матчах.

Дилемма в центре обороны. Опытный Кьер не в лучшей форме, Калулу или Тиав могут заменить его.

Разумеется, главная новость - возвращение Рафаэля Леау. Он пропустил и первый матч, и матч в Специи, и за его состоянием болельщики "Милана" следили затаив дыхание. Всеобщее мнение, что лишь он, автор ассистов к обоим голам в четвертьфинальных матчах против "Наполи", способен вытащить команду в финал. Он тренировался хорошо и должен быть в заявке. Но есть сомнения насчёт стартового состава.

В "Интере" проблемы у Корреа, но он не игрок основного состава. К отсутствию Шкриньяра уже давно привыкли. Дилемма в центре поля между Чалханоглу и Брозовичем. Неделю тому играл первый. А также в атаке между Джеко и Лукаку. Ромелу сделал дубль в субботу и сейчас выглядит как в старые-добрые времена, но Эдин забил неделю тому, забил этому сопернику и в Суперкубке в январе, и в лиге в сентябре.

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Диас, Леау, Жиру

Статистика

В восьми из девяти последних матчей против "Интера" во всех турнирах "Милан" пропускал первым (также состоялась нулевая ничья). В трех из этих восьми "россонери" в итоге удалось не проиграть - две победы и ничья. Пять остальных завершились поражениями без забитых мячей

В кубковых турнирах в очных матчах преимущество всё ещё у "Милана" - 13:11 по победам при десяти ничьих. По проходам дальше в кубковых плей-офф счет 8:5 в его пользу. В том числе два в Лиге Чемпионов. В 2003-ем году - 0:0 и 1:1 и проход по гостевым голам, в 2005-ом - 2:0 и техническая победа со счетом 3:0

"Интер" переиграл "Милан" в нынешнем сезоне во всех турнирах уже трижды. Чего не было с сезона 1994/95. Четырежды за сезон он делал это лишь однажды - в сезоне 1973/74

В плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2022/23 "Интер" ещё ни разу не уступал в счёте. В четырёх из этих пяти матчей он не пропускал. Единственной итальянской командой, когда-либо выходившей в финал Лиги Чемпионов без поражений в 1/8, 1/4 и 1/2 финала, на данный момент является "Ювентус"

Симоне Индзаги проиграл лишь одно из 12-ти кубковых противостояний во главе "Интера". В 1/8 финала Лиги Чемпионов предыдущего сезона "Ливерпулю". В Кубке Италии он выиграл семь из семи, также два Суперкубка Италии из двух, а в нынешнем сезоне в Лиге Чемпионов прошёл двух соперников

"Милан" выиграл лишь один из последних 16-ти гостевых матчей в плей-офф Лиги Чемпионов - у "Баварии" в 2007-ом году (восемь ничьих, семь поражений). Тогда он в последний раз выходил в финал турнира и выигрывал его

Четыре итальянских тренера до сих пор выводили свои команды в финал Лиги Чемпионов. Фабио Капелло, Марчелло Липпи, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри. Симоне Индзаги или Стефано Пиоли станет пятым

Лишь одна команда в истории Лиги Чемпионов сумела отыграться после поражения с разницей два и более мячей в первом матче полуфинала и выйти в финал. "Ливерпуль" в сезоне 2018/19 (0:3 и 4:0 против "Барселоны"). Нынешний игрок "Милана" Дивок Ориги забил тогда в ответном матче дважды

Во всей своей Еврокубковой истории "Милан" лишь однажды вернулся с поражения с разницей два и более мяча в первом матче плей-офф. В Кубке УЕФА сезона 1985/86 - 1:3 и 3:0 против французского "Осера"

Котировки букмекеров

Прогноз: Интер - Милан 2:1

Мало кто верит, что "Милан" способен вернуться. 0:2, игровая форма, травма Леау. Рафаэль заявил, что "несчастья пробуждают в нас качества, которые в обычных обстоятельствах спят". Индзаги ожидает, что соперник бросит на игру все силы. Да и Лига Чемпионов знавала грандиозные камбеки. Ориги подтвердит. Но вряд ли "россонери" сейчас способны не пропустить от таких "нерадзурри". Разве что также забьют.