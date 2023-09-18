Лига Чемпионов. Группа F, 1-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Боруссия Дортмунд 22:00

Трансляция – Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "ПСЖ" – "Боруссия Дортмунд" Смотреть трансляцию

Пари Сен-Жермен

"Пари Сен-Жермен" вернул себе титул Лиги 1 в прошлой сезоне, но увольнение Кристофа Галтье было неизбежным ввиду очередного провала в Лиге Чемпионов – вылет от "Баварии" (3:0) на стадии 1/8 финала стал 5-м за последние 7 лет, что никак не могло потешить боссов французского гранда. В погоне за европейской славой ПСЖ нанял Луиса Энрике, имевшего опыт победы в ЛЧ с "Барсой" в 2015-м году.

Тем не менее, в европейский сезон Париж вступает, хромая на обе ноги даже на внутренней арене. Энрике выдал худший старт с момента прихода катарских инвестиций в клуб – 8 очков в 5 турах. На выходных "Парк де Пренс" стал свидетелем поражения от "Ниццы" (2:3). Париж имел ужасный переход из атаки в оборону и был повержен одним Теремом Моффи. При этом пресловута тики-така голевых моментов ПСЖ принесла не так много – Мбаппе для своего дубля пришлось показать экстра-класс, как в эпизоде с голом ножницами.

Тем не менее, некоторый спад ожидался после того, как летом клуб расстался с тремя своими звездами первой величины, пик которых остался позади и профессионализм которых можно было поставить под сомнение, – команду покинули Месси, Неймар и Верратти. Вместо этого был взят курс на франкофикацию: Коло Муани, Усман Дембеле и Брэдли Барколя выглядят более комфортной свитой для Килиана Мбаппе, а Люка Эрнандес должен помочь обороне для перехода на более высокую линию обороны. Плюс были взяты Рамуш, Асенсио, Шкриньяр и разрушитель Угарте. Подходят ли последние два под стиль Энрике – большой вопрос.

Что касается кадров, то Энрике в предстоящем матче не сможет рассчитывать на своего любимца Марко Асенсио. Мукиеле и Мендеш не готовы вернуться в строй, так что Эрнандес продолжит играть слева, уступив место в центре Шкриньяру. Также травмирован Ли Кан Ин. Фабиан Руис имел проблемы с бедром в последнем туре, так что Заир-Эмери может получить свой шанс с первых минут. Впереди Энрике будет выбирать между Рамушем и Коло Муани, который лучше вписывается в стиль команды, но провёл смешное количество тренировок с командой.

Боруссия Дортмунд

По "Боруссии" в новом сезоне тоже полно вопросов. Команда явно не лучшим образом пережила проигрыш чемпионской гонки "Баварии" в их черепашьих бегах в прошлой кампании, как и уход Джуда Беллингема. Англичанин совмещал вклад в построении атак вместе с остротой впереди. Забитцер и Нмеча способны давать нужный объём работы без мяча, но двигать мяч на должном уровне они не могут, как и предоставлять угрозу в чужой трети.

Позиционная атака выглядело ужасно в первых двух турах. "Кёльн" (1:0) удалось обыграть за счёт стандарта, а вот на "Бохум" в следующем туре аргументов не хватило. Затем была абсолютно провальная игра с "Хайденхаймом" (2:2). Подопечные Терзича упустили перевес в два мяча в игре с абсолютным дебютантом Бундеслиги. Шикарной формы Малена (3 гола на старте сезона) и вклада старой гвардии Хуммельса и Ройса хватило для волевой победы над "Фрайбургом" (2:4) в субботу, но впечатление от футбола в исполнении Дортмунда вновь было блеклым.

Тем не менее, в ходе прошлых кампаний Лиги Чемпионов Эдин Терзич показал неплохое умение адаптироваться под соперника, чем доставлял проблемы тому же "Манчестер Сити" и "Севилье". Игра вторым номером со ставкой на переходные фазы может стать проблемой для уязвимого "Пари Сен-Жермен", хотя не факт, что нынешний Дортмунд готов так же внимательно отрабатывать без мяча большую часть встречи.

На фоне долгосрочных травм двух правых защитников Менье и Морея для Терзича очень важно, что Рюэрсон сумел вернуться на поле после международного перерыва и отыграть все 90 минут против "Фрайбурга". Также готов играть Никлас Фюллькруг, имевший проблемы с сухожилием. В то же время суперсаб команды Джованни Рейна продолжает лечиться.

Личные встречи

История противостояния насчитывает четыре встречи. В сезоне 2010/11 пути команд пересеклись на групповом этапе Лиги Европы, где соперники обменялись ничьими 1:1 и 0:0. Из относительного свежого – битва в 1/8 финала Лиги Чемпионов в кампании 2019/20, ставшей самой успешной в современной истории ПСЖ. Эрлинг Холанд оформил дубль в Дортмунде и принёс хозяевам победу 2:1, но в Париже коллектив Томаса Тухеля благодаря голам Неймара и Берната проложили себе дорогу в следующий раунд.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес – Угарте, Заир-Эмери, Витинья – Дембеле, Коло Муани, Мбаппе

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини – Забитцер, Джан, Брандт – Мален, Аллер, Адейеми

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

У обоих команд хватает проблем на старте сезона, но "Пари Сен-Жермен" всё равно остаётся очевидным фаворитом на победу. Команда Энрике крайне уязвима в переходных фазах, что подчеркнула "Ницца" на выходных. Это обстоятельство позволяет Дортмунду рассчитывать на забитый мяч, но положительный результат увезти с "Парк де Пренс" будет затруднительно. Ставка: победа ПСЖ + обе забьют с коэффициентом в районе 2.83.