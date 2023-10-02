Лига Чемпионов. Группа А. 2-й тур

Копенгаген, Паркен

Копенгаген – Бавария 22:00

Трансляция – Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Копенгаген" – "Бавария" Смотреть трансляцию

Копенгаген

"Копенгаген" в первом туре группового этапа едва не сотворил сенсацию, задав жару "Галатасараю" (2:2). Турки при родных трибунах проигрывали в два мяча после часа игрового времени после голов Мохамеда Эльюнусси и Диогу Гонсалвеша. Датчанам удалось навязать сопернику высокий темп, что стало проблемой для престарелых звезд "Галатасарая". Но затем "львов" подвел молодой защитник Элиас Элерт, на ровном месте заработавший удаление, и хозяева спаслись после блестящего выхода на замену от Тете (1+1).

Датская Суперлига – не самый показательный турнир, но в последние недели у "Копенгагена" был ряд непростых матчей с другими большими командами страны. В битве с "Нордшелландом" (2:2) подопечные Якоба Неструба дважды теряли перевес в счете. Крутой камбек получился в матче с главным конкурентом из "Бронбю" – поздний дубль Бардагджи позволил перевернуть игру и взять три пункта. А вот "Мидтьюлланд" (0:2) взял выездную победу на "Паркене" в субботу, но "Копенгаген" все равно сохранил за собой первое место.

Перед встречей с "Баварией" у "Копенгагена" имеются серьезные кадровые проблемы в обороне. Кроме дисквалифицированного Элиаса Элерта, не сыграет также основной центрбек Кевин Дикс. Опытные резервисты Давид Хочолава и Николай Бойлесен на помощь не придут – у них травмы. Также в лазарете форвард сборной Дании Андреас Корнелиус.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Бавария

У "Баварии" был напряженный отрезок после международной паузы – две проверки против главных соперников на домашней арене и битва с главным конкурентом за первое место в группе Лиги Чемпионов. Последнюю задачу удалось выполнить – кризисный "Манчестер Юнайтед" (4:3) подопечные Томаса Тухеля уверенно перестреляли, хотя столько пропускать было совсем не обязательно. А вот конкуренты по Бундеслиге доставили "рекордмайстру" большие проблемы.

И "Байер" (2:2), и "РБ Лейпциг" (2:2) сумели устоять в матчах с "Баварией". И те, и другие подсветили ряд игровых проблем бессменного немецкого чемпиона. В первую очередь, хромает прессинг. Леверкузен проходил агрессивное давление баварцев за счет хладнокровно разыгранных комбинаций, после чего создавал возможности для атак на пространстве. Лейпциг же компактно насыщал линию атаки и проходил давление через Поульсена – последний механизм "Копенгагену" воспроизвести вполне по силам.

У "Баварии" все еще не готов играть Нойер, так что Ульрайх может продолжать чудить на линии. Де Лигт продолжает лечение, так что пара Упамекано - Ким безальтернативная. Хотя у обоих были некоторые проблемы со здоровьем. Серж Гнабри вылетел на неопределенный срок из-за перелома руки, так что Коман сохранит свое место на левом фланге атаки.

Ориентировочные составы

Копенгаген: Грабара - Анкерсен, Вавро, Соренсен, Мелинг - Гонсалвеш, Фальк, Лерагер - Эльюнусси, Ларссон, Ашури

Бавария: Ульрайх - Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис - Горецка, Киммих - Сане, Мусиала, Коман - Кейн

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Копенгаген – Бавария от UA-Футбол

"Бавария" третий сезон не теряет очков на групповом этапе. И "Копенгаген" вряд ли станет той командой, которая прервет эту впечатляющую серию мюнхенцев. Тем не менее, датчане любят результативный футбол и могут доставить проблемы уязвимой обороне фаворита. Ставка: обе забьют + победа "Баварии" с коэффициентом 2.41.