Боруссия Дортмунд - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 07.11.2023

Лига чемпионов, группа F, четвертой тур

7 ноября 2023. Дортмунд, “Зигналь Идуна Парк”

“Боруссия” Дортмунд 19:45 “Ньюкасл”

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“Боруссия” Дортмунд неожиданно обыграла “Ньюкасл” в первом противостоянии команд на “Сент-Джеймс Парк”, и обе команды имеют по четыре очка после трех туров.

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Новости Боруссии Дортмунд

После минимальной победы над “Ньюкаслом”, которую удалось добыть благодаря единственному голу Феликса Нмеча, “Боруссия” провела еще три матча, и все они завершились разными результатами: ничья с “Айнтрахтом” (3:3), победа над “Хоффенхаймом” (1:0) и поражение от “Баварии” (0:4).

Дортмунд решил сыграть открыто против чемпиона, за что и поплатился четырьмя пропущенными мячами. Возможно, разгрома и не было, если бы не Харри Кейн, сделавший хет-трик, но ради таких поединков “Бавария” и покупала одного из лучших голеадоров современности.

Тем не менее, это было только второе поражение Дортмунда в сезоне. Еще одно в Лиге чемпионов от “Пари Сен-Жермен” (0:2).

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Эмре Джан пропустил матч с “Баварией”, и остается под вопросом на игру с “Ньюкаслом”. Кроме того, индивидуальный подход получает и защитник Реми Бенсебаини.

Новости Ньюкасла

Как и Дортмунд, “Ньюкасл” сыграл три матча после встречи команд в Лиге чемпионов. И результаты у “сорок” лучше. После ничьи с “Вулверхэмптоном” (2:2), команда Эдди Хау добыла очень значимые и памятные победы над “Манчестер Юнайтед” в 1/8 Кубка Лиги (3:0), и “Арсеналом” (1:0) в чемпионате.

Игра с “Арсеналом” забрала очень много усилий у “Ньюкасла”, и это ожидаемо, команда Хау действует в очень энергозатратном и интенсивном стиле, в этом ее козырь. Но и в кадровом плане эта игра повлияла на “сорок” – травму получил основной левый защитник и один из важнейший игроков в команде Дэн Берн.

Таким образом, из-за разных повреждений Хау не может рассчитывать на следующих футболистов: Берн, Мерфи, Барнс, Андерсон, Ботман, Исак, Таргетт.

Статистика команд, цифры и факты

“Боруссия” проиграла только один из 16 последних матчей группового раунда Лиги чемпионов на своем поле (девять побед, шесть ничьих).

Четыре из шести последних матчей BVB заканчивались со счетом 1:0 или 0:0.

“Ньюкасл” может забить свой первый выездной гол в Лиге чемпионов с 2003 года.

Дортмунд и “Ньюкасл” перед второй встречей между собой имеют равное количество пропущенных голов в группе, но “Ньюкасл” забил на три мяча больше.

Поражение “Боруссии” остается для “Ньюкасла” единственным в последних 12 матчах.

В трех из пяти последних матчей всех турниров “Ньюкасл” не пропускал.

Последние пять матчей Боруссии и Ньюкасла

Боруссия Дортмунд

04.11 “Бавария” 0:4 (Бундеслига)

01.11 “Хоффенхайм” 1:0 (Бундеслига)

29.10 “Айнтрахт” Франкфурт 3:3 (Бундеслига)

25.10 “Ньюкасл” 1:0 (Лига чемпионов)

20.10 “Вердер” Бремен 1:0 (Бундеслига)

Ньюкасл

04.11 “Арсенал” 1:0 (АПЛ)

01.11 “Манчестер Юнайтед” 3:0 (Кубок лиги)

28.10 “Вулверхэмптон” 2:2 (АПЛ)

25.10 “Боруссия” Дортмунд 0:1 (Лига чемпионов)

21.10 “Кристал Пэлас” 4:0 (АПЛ)

Личные встречи

Предстоящий матч будет для команд второй их встречей в истории. Дортмунд не выигрывал два матча у одной английской команды в сезоне Лиги чемпионов с 1997 года.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Пари Сен-Жермен" 3 2 0 1 6-4 +2 6 2 "Боруссия" Дортмунд 3 1 1 1 1-2 -1 4 3 "Ньюкасл" 3 1 1 1 4-2 +2 4 4 "Милан" 3 0 2 1 0-3 -3 2

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф – Забитцер, Нмеча – Мален, Ройс, Байно-Гиттенс – Фюллькруг

“Ньюкасл”: Поуп – Ливраменто, Ласселс, Шер, Триппьер – Лонгстафф, Гимарайнс, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон, Гордон

Где смотреть матч Боруссия Дортмунд – Ньюкасл

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Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Ньюкасл от UA-Football

У “Ньюкасла” заметные проблемы с составом, но команда Эдди Хау в хорошем настроении, и она способна создать большие проблемы Дортмунду. Тем не менее “Боруссия” неплохо играет на своем поле в Лиге чемпионов, и ничья в какой-то степени ее даже устроит. Вероятно, матч так и закончится. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.