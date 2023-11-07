Боруссия Дортмунд - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 07.11.2023

После минимальной победы над “Ньюкаслом”, которую удалось добыть благодаря единственному голу Феликса Нмеча, “Боруссия” провела еще три матча, и все они завершились разными результатами: ничья с “Айнтрахтом” (3:3), победа над “Хоффенхаймом” (1:0) и поражение от “Баварии” (0:4).
Дортмунд решил сыграть открыто против чемпиона, за что и поплатился четырьмя пропущенными мячами. Возможно, разгрома и не было, если бы не Харри Кейн, сделавший хет-трик, но ради таких поединков “Бавария” и покупала одного из лучших голеадоров современности.
Тем не менее, это было только второе поражение Дортмунда в сезоне. Еще одно в Лиге чемпионов от “Пари Сен-Жермен” (0:2).
Эмре Джан пропустил матч с “Баварией”, и остается под вопросом на игру с “Ньюкаслом”. Кроме того, индивидуальный подход получает и защитник Реми Бенсебаини.
Новости Ньюкасла
Как и Дортмунд, “Ньюкасл” сыграл три матча после встречи команд в Лиге чемпионов. И результаты у “сорок” лучше. После ничьи с “Вулверхэмптоном” (2:2), команда Эдди Хау добыла очень значимые и памятные победы над “Манчестер Юнайтед” в 1/8 Кубка Лиги (3:0), и “Арсеналом” (1:0) в чемпионате.
Игра с “Арсеналом” забрала очень много усилий у “Ньюкасла”, и это ожидаемо, команда Хау действует в очень энергозатратном и интенсивном стиле, в этом ее козырь. Но и в кадровом плане эта игра повлияла на “сорок” – травму получил основной левый защитник и один из важнейший игроков в команде Дэн Берн.
Таким образом, из-за разных повреждений Хау не может рассчитывать на следующих футболистов: Берн, Мерфи, Барнс, Андерсон, Ботман, Исак, Таргетт.
Статистика команд, цифры и факты
“Боруссия” проиграла только один из 16 последних матчей группового раунда Лиги чемпионов на своем поле (девять побед, шесть ничьих).
Четыре из шести последних матчей BVB заканчивались со счетом 1:0 или 0:0.
“Ньюкасл” может забить свой первый выездной гол в Лиге чемпионов с 2003 года.
Дортмунд и “Ньюкасл” перед второй встречей между собой имеют равное количество пропущенных голов в группе, но “Ньюкасл” забил на три мяча больше.
Поражение “Боруссии” остается для “Ньюкасла” единственным в последних 12 матчах.
В трех из пяти последних матчей всех турниров “Ньюкасл” не пропускал.
Последние пять матчей Боруссии и Ньюкасла
Боруссия Дортмунд
04.11 “Бавария” 0:4 (Бундеслига)
01.11 “Хоффенхайм” 1:0 (Бундеслига)
29.10 “Айнтрахт” Франкфурт 3:3 (Бундеслига)
25.10 “Ньюкасл” 1:0 (Лига чемпионов)
20.10 “Вердер” Бремен 1:0 (Бундеслига)
Ньюкасл
04.11 “Арсенал” 1:0 (АПЛ)
01.11 “Манчестер Юнайтед” 3:0 (Кубок лиги)
28.10 “Вулверхэмптон” 2:2 (АПЛ)
25.10 “Боруссия” Дортмунд 0:1 (Лига чемпионов)
21.10 “Кристал Пэлас” 4:0 (АПЛ)
Личные встречи
Предстоящий матч будет для команд второй их встречей в истории. Дортмунд не выигрывал два матча у одной английской команды в сезоне Лиги чемпионов с 1997 года.
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Ньюкасл от UA-Football
У “Ньюкасла” заметные проблемы с составом, но команда Эдди Хау в хорошем настроении, и она способна создать большие проблемы Дортмунду. Тем не менее “Боруссия” неплохо играет на своем поле в Лиге чемпионов, и ничья в какой-то степени ее даже устроит. Вероятно, матч так и закончится. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.